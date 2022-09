Hades İncelemesi: Mükemmel Bir Oyun Yapmak

2020 yılında Assassin’s Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Call of Duty: Warzone, Doom Eternal, The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, Demon's Souls gibi pek çok dev isim çıkış yapmıştı. Fakat 2020 yılında bir oyun daha çıkış yapmıştı ki tüm büyük isimlerin arasında küçük görünse de pek çoğundan daha büyük bir etki yarattı. O oyun Hades’ti.

Çıktığı yıla damgasını vuran ve pek çok ödül kazanan Hades; Transistor, Bastion ve Pyre gibi önemli oyunlara imza atmış Supergiant Games tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Bağımsız bir geliştirici olan Supergiant Games, Hades ile birlikte adını artık tüm Dünya’ya duyurdu. Biz de bu görkemli oyunun incelemesini sizler için hazırladık.

Giriş

Hades aksiyon, Hack and Slash ve Rogue-like elementlerini bir arada bulunduran bir oyundur. Sürekli öldüğümüz, öldüğümüz zaman en başından başladığımız, her seferinde kendimizi biraz olsun geliştirmeye çalışıtığımız bu oyun bizleri oldukça zorlayan ve daha iyi oynamaya iten bir oyun. Detaylı inceleme başlıklarını aşağıda sizler için sıralandı.

Hades’in Hikayesi

Hades incelememize oyunun hikayesi ile başlamak istiyoruz. Öyle ki oyunun ismi her ne kadar Hades olsa da oyununda hayat verdiğimiz karakterimizin ismi Zagreus. Hades’in oğlu olan Zagreus, Underworld ismindeki bir yerde adeta hapsolmuştur. Underworld’den çıkamayan Zagreus, annesinin nerede olduğunu merak ediyordur. Bunun için Underworld’ün dışına çıkmak için sürekli denemeler yapar. Biz de oyuncu olarak Zagreus’u kontrol ederiz ve Underworld’den kaçmaya çalışırız.

Oyunun hikayesi basit olsa da Yunan mitolojisini konu alması ve bunu çok iyi bir şekilde sunmasıyla hikayesel anlamda bizler mest etti. Normalde Rogue-like oyunları hikaye anlamında çok zayıf olsalar da Hades bu durumun hoş bir istisnası olmuş. Rogue-lite oyunlarındaki bu sürekli ölme ve yeniden doğma konsepti hikayeye çok iyi yedirilmiş. Rogue-like mekaniği adeta oyunun hikayesini tamamlayan çok özel bir parça gibi. Çok iyi düşünüldüğü bariz olan bu detay bile hikaye anlamında büyük bir tutarlılık ve beraberinde hoş bir anlatım da sağlıyor.

En iyi Yunan mitolojisine sahip oyunlardan biri olan Hades, hikayesel bağlamda bizleri çok memnun etti. Zagreus’un annesini arayışı ve bu uğurda çevresindeki pek çok tanrı veya tanrısal varlıkla girdiği iletişim hikayeyi epey zenginleştiriyor. Annemizin neden Underworld’ü terk ettiğini, bu ayrılışın sebeplerini ve daha pek çok şeyi araştırdığımız bu oyunun hikayesinden kopmak pek mümkün değil.

Grafikler

Hades görsel bakımdan çok kendine has bir tona sahip. Öyle ki gerçekçi grafikler ve kaplamalardan ziyade oldukça renkli ve ışıltılı bir görsel dil kullanılmış. Çizgi veya animasyon filmini andıran bir görsellik bu oyuna çok yakışmış. Çevre detayları, ışıklandırmalar, tasarımlar, tanrıların ve mitolojik yaratıkların tasvirleri muhteşem olmuş.

Dövüş esnasındaki animasyonlar ve görsellik nefes kesici boyutlarda. Oynanıştaki detaylar ve efektler grafiklerle desteklenmiş, daha etkileyici bir hale getirilmiş. Düşük sistem isteyen bir oyuna göre oldukça stilize ve kaliteli bir görsellik oluşturulmuş.

Oynanış

Hades’in asıl olayı oynanışında gizli desek doğrudur. Hades’i yüzlerce saat oynamanız mümkün. Bunu mümkün kılan şey ise hiç şüphesiz Hades’in eşsiz oynanışıdır. Hades oynanış olarak daha önce hiçbir Rouge-lite oyununda görmediğimiz kadar akıcı bir oynanışa sahip.

Yolculuğumuz boyunca bize çeşitli bonus özellikler veren Zeus, Demeter, Afrodit, Ares, Dionysos, Hermes, Artemis, Athena, Poseidon ve Chaos; yeteneklerimizi çeşitlendirmek ve özelleştirmek konusunda bizlere çok farklı seçenekler sunuyor. Aldığımız başlangıç silahına göre de değişen yeteneklerimizin olduğunu düşündüğümüz zaman ortaya yapılabilecek binlerce farklı kombinasyon çıkıyor. Örnek vermek gerekirse silahınızın normal vuruşunu Artemis’in kritik şansıyla, uzaktan yaptığı vuruşu Zeus’un şimşeğiyle, kaçınma hareketinizi Athena’nın gelen hasarı geri savuşturma özelliğiyle, özel saldırınızı da Demeter’in dondurucu soğuğu ile güçlendirdiğiniz zaman bir build elde etmiş oluyorsunuz. Bu builde göre de karakterinizi ilerletip tüm düşmanlarınızı yok edip Underworld’den kaçmaya çalışıyorsunuz. Silah çeşitliliğini ve tanrıların sayısını düşündüğümüz zaman neredeyse her oynayışınızda farklı bir build deniyorsunuz ve size göre en mükemmel olanı bulana kadar denemeye devam ediyorsunuz.

Oyundaki bu build’lerde ustalaşmaya başlayınca karşınıza çıkan seçenekleri daha iyi bir şekilde analiz edip ona göre sizin için iyi olan yükseltmeyi seçmeye başlıyorsunuz. Bu da sizi daha iyi bir Hades oyuncusu yapıyor. Bu öğrenme süreci ve build’lerin çeşitliliği, enfes ve tadına doyulmaz bir oynanışı beraberinde getiriyor.

Sesler

Hades, çok fazla diyaloğa sahip bir oyun. Yolculuğumuz sırasında gördüğümüz tanrıların hepsinin kendine ait bir mizacı ve ses tonu var. Bu seslendirmeler gerçekten harika yapılmış. Her tanrının kendi sesi ve diyaloğu oldukça dinlenesi ve ilgi çekici. Supergiant Games Hades için oldukça yetenekli seslendirmenlerle çalışmış belli ki.

Hades Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Dual Core 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB VRAM / DirectX 10+ support

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Dual Core 3.0 GHz+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB VRAM / DirectX 10+ support

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Hades Türkçe Yama

Hades Türk komünitesi tarafından da oldukça sevildi. Hades’in iyi de bir hikayesi olduğu için çevirmen ekipler de Hades’i Türkçeleştirmek istemişler. Çevirmen ekibin sayfasını ziyaret ederek Hades’in Türkçe yamasını indirebilirsiniz. Böylece oyunu kendi dilinizde oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Dil bariyerine takılmadan tüm hikayeyi anlamak için Hades Türkçe yama indirmenizi öneririz.

Sonuç

Hades son yıllarda çıkmış en iyi Hack and Slash oyunlarından bir tanesi. Oyunu 10-12 saat içerisinde bitirmeniz mümkün. Oyunun gerçek sonunu ve gizli kalmış bazı hikayeleri öğrenmek isterseniz yaklaşık 50 saatinizi harcayabilirsiniz. Tüm başarımları tamamlamak niyetindeyseniz 100 saati aşkın bir oynama süresine de sahiptir. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan bu oyunun Steam’deki satış fiyatı ise oldukça uygundur. Paranızın hakkını sonuna kadar veren bir oyundur. Oynadığımız süre boyunca bir bug/glitch gibi bir sorunla karşılaşmadık. Pek çok bakımdan kusursuza yakın bir iş çıkaran bu eseri video oyunlarıyla arası iyi olan herkese tavsiye edebiliriz.

Hades incelememiz bu kadardı. Siz Hades’i deneyimleme şansına sahip oldunuz mu? Hades’i beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.