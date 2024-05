Serious Sim

Heading Out

Heading Out, siyah beyaz grafiklere sahip olan bir hikaye odaklı yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara hikaye odaklı bir yarış deneyimi sunan Heading Out, çizgi roman tarzı siyah beyaz görselliğiyle birlikte mükemmel bir atmosfer sunuyor. Serious Sim tarafından geliştirilen ve Saber Interactive tarafından yayınlanan Heading Out oyununa, kanunlara ayrıkı olan karakterinizin neden kaçtığıyla ilgili sorulara cevap vererek başlayacaksınız.

7 Mayıs 2024'te Steam kütüphanesinde indirilebilir olacak olan bu oyun, farklı tehlikeleri ve maceraları siz oyuncuların karşısına çıkaracak. Bu tarz oyunlar her ne kadar karanlık bir yapıda olsa da, aslında eğlenceli tarafları da yok değildir. İşlediğiniz suçlar hakkında farklı hikayeleri deneyimlerken aynı zamanda Amerika'nın yollarından eğlenceli ve hızlı bir şekilde kaçacaksınız.

Heading Out İndir

Oyundaki harita üzerinde seçebileceğiniz farklı ilerlemeler bulunuyor. İlerlediğiniz her yol boyunca farklı kişilerle tanışacak ve stratejik kararlar vereceksiniz. Bu nedenle size dezavantaj olarak etki edecek etkenleri iyi analiz etmeli ve polislerden hızla kaçmalısınız.

Arabanızın durumu, yakıt tüketiminiz ve polisler tarafından arandığınız seviye gibi çeşitli sistemlere karşı mücadele verin. Her bir ilerlemenizde aksiyonu bol yarışlara katılarak polisleri atlatmaya çalışın!

Siz de Heading Out indirin ve batı Amerika yollarında karanlık bir hikaye odaklı yarış oyunu deneyimi yaşayın.

Heading Out Sistem Gereksinimleri