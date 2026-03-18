HellMart Game APK

Süpermarkette 7 gün hayatta kalmaya çalıştığınız HellMart APK, oyunculara kapsamlı bir korku deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 25 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun iki temel aşamadan oluşur. Gündüzleri rafları dizer, müşterilere hizmet verir ve satış hedeflerinizi tutturmaya çalışırsınız.

Oyun, klasik "jump scare" (ani korkutma) yerine yoğun bir gerilim sunar.

Kuzeyde uzak bir bölgede yer alan bu markette 7 gece boyunca hayatta kalmanız hedeflenir.

HellMart APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon-korku oyunudur. Bu oyunda, süpermarket kasiyeri olarak müşterilere hizmet veriyorsunuz. 24 saat açık olan süpermarkette gündüzleri normal müşteriler olsa da, geceleri garip müşterilerle karşılaşacaksınız. Gelenlere dikkat edin ve canavar olma ihtimaline karşı hayatta kalmaya çalışın.

Amacınız, ölmeden 7 gün hayatta kalmaktır. Görevdeki tek çalışan olduğunuz için marketteki tüm iş size kalmış durumda. Hem market işlerini yapmalı hem de gelen müşterileri analiz etmelisiniz.

Marketteki her detay kaderinizi belirleyecek. Bu nedenle, çevredeki ipuçlarına da önem göstermelisiniz. Nereye baktığınız, kimleri içeri aldığınız ve nasıl tepki verdiğiniz HellMart APK'da hayatta kalmanız için en önemli şeylerdir.

Gelen müşteriler farklı tepkiler vererek kendini ele verebilir. Kameralardan onları takip etmeli ve sizinle konuşurken onları analiz etmelisiniz.

HellMart Oyunu Özellikleri

Android için simülasyon-korku deneyimi

7 gün hayatta kalma mücadelesi

Canavara dönüşen müşteriler

Süpermarket işleri ve yönetimi

Market içindeki ipuçları ve sırlar

Basit ve eğlenceli oynanış