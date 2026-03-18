HellMart Game APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 161 MB
- Üretici APP HUB SOLUTIONS
-
Süpermarkette 7 gün hayatta kalmaya çalıştığınız HellMart APK, oyunculara kapsamlı bir korku deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun iki temel aşamadan oluşur. Gündüzleri rafları dizer, müşterilere hizmet verir ve satış hedeflerinizi tutturmaya çalışırsınız.
- Oyun, klasik "jump scare" (ani korkutma) yerine yoğun bir gerilim sunar.
- Kuzeyde uzak bir bölgede yer alan bu markette 7 gece boyunca hayatta kalmanız hedeflenir.
HellMart APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon-korku oyunudur. Bu oyunda, süpermarket kasiyeri olarak müşterilere hizmet veriyorsunuz. 24 saat açık olan süpermarkette gündüzleri normal müşteriler olsa da, geceleri garip müşterilerle karşılaşacaksınız. Gelenlere dikkat edin ve canavar olma ihtimaline karşı hayatta kalmaya çalışın.
Amacınız, ölmeden 7 gün hayatta kalmaktır. Görevdeki tek çalışan olduğunuz için marketteki tüm iş size kalmış durumda. Hem market işlerini yapmalı hem de gelen müşterileri analiz etmelisiniz.
HellMart APK İndir
Marketteki her detay kaderinizi belirleyecek. Bu nedenle, çevredeki ipuçlarına da önem göstermelisiniz. Nereye baktığınız, kimleri içeri aldığınız ve nasıl tepki verdiğiniz HellMart APK'da hayatta kalmanız için en önemli şeylerdir.
Gelen müşteriler farklı tepkiler vererek kendini ele verebilir. Kameralardan onları takip etmeli ve sizinle konuşurken onları analiz etmelisiniz.
HellMart Oyunu Özellikleri
- Android için simülasyon-korku deneyimi
- 7 gün hayatta kalma mücadelesi
- Canavara dönüşen müşteriler
- Süpermarket işleri ve yönetimi
- Market içindeki ipuçları ve sırlar
- Basit ve eğlenceli oynanış
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda kendimi savunmak için silah kullanabiliyor muyum?
Hayır. Oyunda doğrudan bir silah mekanizması bulunmamaktadır. Hayatta kalmak için çevreyi kullanmalı, saklanmalı ve kameraları dikkatli izleyerek tehlikeleri önceden sezmelisiniz.
Marketin içindeki görevleri yapmasam ne olur?
Gündüz görevlerini (raf dizme, temizlik vb.) ihmal etmek satış hedeflerini kaçırmanıza neden olur. Bu da dükkanın kapanmasına veya geceleri işinizi daha da zorlaştıracak bazı dezavantajlara yol açabilir.
İnternet bağlantısı olmadan (Offline) oynanabilir mi?
Evet, oyunun ana hikaye modu çevrimdışı olarak oynanabilmektedir. Ancak güncellemeler ve bazı ek içerikler için internet bağlantısı gerekebilir.
Oyunun farklı sonları var mı?
Evet. Oyun boyunca yaptığınız seçimler, müşterilere karşı tavrınız ve marketin geçmişine dair ne kadar ipucu topladığınız oyunun finalini doğrudan etkiler.
Sistem gereksinimleri nelerdir?
Oyun, orta segment bir Android cihazda rahatlıkla çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Akıcı bir deneyim için 4-6 GB RAM ve güncel bir Android sürümü tavsiye edilir.