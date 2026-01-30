HELLMART, korkunç canavarları içerisinde barındıran bir süpermarket simülatörüdür. Sabah normal bir market işletirken, geceleri korkunç müşterilere karşı mücadele verin!

Berkcan Aktürk - 9 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda 7 günlük bir vardiya sürecini yönetiyorsunuz. Gündüzleri rafları dizmek, müşterilere hizmet etmek ve satış hedeflerine ulaşmak gibi standart market işleri bulunuyor.

Müşterilere olan yaklaşımınız ve yaptığınız seçimler oyunun gidişatını etkiliyor.

Her vardiya bir öncekinden farklıdır. Oyunda karşınıza çıkan olaylar ve anomaliler rastgele (prosedürel) olarak gelişir, bu da markette ne zaman ne ile karşılaşacağınızı tahmin edilemez kılar.

Son zamanlarda oldukça popülerleşen simülasyon oyunları, neredeyse her türden karşımıza çıkmaya devam ediyor. 24 saat açık bir süpermarkette çalıştığınız HELLMART oyunu, benzeri oyunlara kıyasla hem korkutucu hem de hayatta kalma odaklı tasarlanmıştır. Bir yandan süpermarket işletmeli, diğer yandan ise korkutucu yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalışmalısınız.

Gündüz vakti normal bir süpermarket işleteceksiniz. Lakin, gece olduğunda gelen müşteriler ve çeşitli olaylar gittikçe korkunçlaşacak. Kapıları kilitlemeli, güvenliği artırmalı ve hayatta kalmak için mağazayı geliştirmelisiniz.

HELLMART, sizi kandırma potansiyeli olan müşterileri de içerisinde barındırmaktadır. Gece gelen müşterilerle etkileşime geçin ve kötü olup olmadığını anlamaya çalışın. İçeri aldığınız müşteri yalan söyleyen bir canavarsa, kaderinizle baş başa kaldınız demektir.

HELLMART İndir

Kapıları sadece kilitleyerek değil, aynı zamanda barikat kurarak da koruyabilirsiniz. Her önlemi aldıysanız, artık yapmanız gereken tek şey güvenlik kameralarını izlemek ve herhangi bir anomali olup olmadığını kontrol etmek olacak.

Siz de HELLMART indirin ve korku dolu süpermarket serüvenine adım atın!

HELLMART Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İ ŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600

Intel core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: Nvidia GeForce 1050Ti or AMD Radeon RX 560

Nvidia GeForce 1050Ti or AMD Radeon RX 560 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 10 GB kullanılabilir alan