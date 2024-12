Hello Neighbor APK

Hello Neighbor APK, komşunuzun evindeki sırları ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir korku-gerilim oyunudur.

Berkcan Aktürk - 35 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Büyük ölçüde PC platformundan tanıdığımız Hello Neighbor serisi, Android versiyonu olan Hello Neighbor APK ile birlikte karşımıza çıkmaktadır. Ana oyunla oldukça benzerlik taşıyan Hello Neighbor Mobile oyununda, komşunun evine gizlice girmeye ve yakalanmadan sırları çözmeye çalışıyoruz.

Her zamanki gibi sinirli ve ölümcül olan komşu, evine giren sizi görürse peşinize düşecektir. Komşuya yakalanmadan evdeki eşyaları toplayın ve yeni kapıların kilidini açın. Evin bodrum katında hangi sırrın saklı olduğunu öğrenmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken evdeki tuzaklara yakalanmadan bulmacaları çözmenizdir.

Oyun, ilerledikçe daha da zorlaşan ve oyuncuya bıkkınlık veren bir yapıya sahiptir. Her ne kadar kontrol açısından kolay olsa da, zorlu oynanış yüzünden sürekli tekrarlamanız gereken bölümler olacaktır.

Hello Neighbor APK İndir

Oyunculara gerçek anlamda dehşet veren bu hırsızlık oyununda, müthiş görsellik ve ses tasarımı bulunmaktadır. Karikatür çizimlerine benzer yapıda olan Hello Neighbor APK, modellemeler ve ev tasarımıyla da dikkat çekmektedir.

Hello Neighbor APK, içerisinde çeşitli bölümleri barındırmaktadır. İlk bölümleri ücretsiz oynayabilir ve deneyimleyebilirsiniz. Lakin sonraki bölümler için oyun içerisinden satın alım yapmanız gerekebilmektedir.

Siz de Hello Neighbor APK indirin ve komşunuzun evine girerek sırlarını ortaya dökün!