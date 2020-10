Among Us Benzeri Oyunlar Listesi - 2020

İlk olarak 2018 yılında piyasaya sürülen Among US isimli video oyunu, SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre hem App Store hem de Google Play Store'da en çok indirilen video oyunu oldu. Oyunu oynamaktan keyif aldıysanız ve oyunun sizde bırakacağı etkileri bırakacak Among US benzeri oyunlar arıyorsanız listemizde yer verdiğimiz video oyunlarına göz atmak iyi bir fikir olabilir. 2020 yılında büyük çıkış yapan Fall Guys'ı bile geride bırakan Among US gibi video oyunları bulmak isteyenlere yönelik hazırladığımız listenin içerisinde Among US'ın temasına benzer video oyunlarını inceleyebilirsiniz.

Among US Benzeri Oyunlar Hangileri?

Fall Guys'ın muazzam çıkışının üstünden çok geçmeden gözler başka bir oyuna çevrildi. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Play Store ve App Store'da en çok indirilen video oyunu Among US oldu. Oyunu oynamaktan keyif aldıysanız ve bu türde başka bir oyun arıyorsanız listedeki isimlere göz atmak isteyebilirsiniz. Peki, Among US benzeri oyunlar olarak ne oynanabilir? Bu listede söz konusu video oyununun temasına en yakın olan video oyunlarını bir arada topladık. İşte Among US'u oynayanların sevebileceği video oyunlarının listesi!

1. Deceit

Deceit'in farklı bir oynanış yapısına sahip olmasına rağmen ilk sırada olmasının nedeni, video oyununun özellikle teması bakımından Among US'un teması ile çok yakın olmasıdır. Oyuncular, Deceit'te de Among US'ta olduğu gibi masumları bulmak, güven kazanmak ve hayatta kalmak zorundadır. Deceit aynı zamanda çok oyunculu (multiplayer) bir video oyunudur. Oyunun türü, yaşanan olaylara karakterin gözünden şahit olduğumuz first person shooter (birinci şahıs nişancı) türüdür. Deceit'te diğer beş oyuncu ile akıl hastanesinde uyanılıyor. Oyunculardan ikisine ölümcül bir virüs bulaştırılıyor ve masum oyuncular öldürülmek isteniyor.

Deceit oynayan kişiler büyük bir çoğunlukla içgüdüsel olarak hareket etmektedir. Oyunda tek başına hayatta kalmak çok mümkün olmadığından diğer oyuncularla ittifak kurmak gerekiyor ancak oyuncularla ittifak kurarken çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü yanına gidilen oyuncu enfekte olmuş bir oyuncu olabilir ve kişinin de ölmesine neden olabilir. Deceit'in kısacası aksiyon dolu bir first person shooter oyunu arayanlara göre olduğu söylenebilir. Bilgisayarda (PC) oynayabileceğiniz Among US benzeri oyunlar istiyorsanız Deceit'i kontrol edebilirsiniz.

2. Werewolf Online (Android / iOS)

Werewolf Online, Among US yerine oynayabileceğiniz başka bir video oyunudur. Oyun, kaynak toplamanıza ve köyünüzü kötü güçlerden korumanıza imkan sunmaktadır. Oyuncular, Were Wolf Online'ı oynarken köyünü her zaman yerle bir etmeye çalışan kötü niyetli kişilerin olduğunu unutmamalıdır. Oyunda toplamda 16 kişi bulunuyor. Sizin oyundaki amacınız köyün içerisinde yer alan yalancıları bulmaktır. Köye saldıran ve köylülere zarar veren yalancıların bulunmasının istendiği video oyununu hayatta kalma oyunlarını sevenler kesinlikle oynamalıdır.

3. Project Winter

Project Winter; ihanet, güven ve hayatta kalma üzerine kurulu başka bir video oyunudur. Size verilen görevleri yerine getirmenizin gerektirdiği video oyunundaki amacınız gücünüzü geliştirmek için gücünüzü geliştirecek kaynaklara ulaşmak ve bir dizi görevi tamamlamaktır. Oyunu oynayacak kişilerin grubuna sızacak hainlerin olabileceğini aklından kesinlikle çıkarmaması gerekiyor. Arkadaş gruba sızan bir hain, takımda yer alan kişileri birbirine karşı kışkırtabilir.

Among US alternatifi Project Winter, Among US isimli video oyunundan farklı olarak oyuncularla sesli sohbet ile iletişim kurma özelliğine de sahiptir. 8 kişilik bir çok oyunculu video oyunu olan Project Winter genellikle hayatta kalma üzerine kurulu video oyunu sevenlerin hoşuna gitmektedir. Sizler de hayatta kalma türündeki video oyunlarını seviyorsanız Project Winter'ı oynamaktan keyif alacaksınızdır.

4. Secret Neighbor (Steam / Microsoft)

Secret Neighbor, Xbox oyun konsolunda oynayabileceğiniz Among US benzeri oyunlar listesinde yer alan başka bir isimdir. Among US gibi oyunları oyuncuların çoğu PlayStation ve Xbox oyun konsollarında da oynamak istese de geliştiriciler bu tür video oyunlarını oyun konsollarına getirmemiştir. Xbox'ta Among US alternatifi bir video oyunu oynamak istiyorsanız Secret Neighbor size yardımcı olabilir.

Oyunda toplamda 6 oyuncu bulunuyor ve oyuncuların içerisinde bir yalancı bulunuyor. Ekibin geri kalanına karışan yalancının amacı ise ekibin güvenini kazanarak onları birbirine düşürmektir. Yalancı, oyun ilerledikçe diğerlerini yavaş yavaş ortadan kaldırmaktadır. Ekibin üyeleri ortadan kaybolmaya başladıkça oyun daha da heyecan verici bir hal almaktadır. Oyunda gittikçe daha fazla ekip üyesinin kaybolması, takım arkadaşlarının arasında büyük bir kaosın çıkmasına sebebiyet vermektedir.

5. Werewolves Within (Steam / PlayStation)

Werewolves Within, PlayStation 4'te oynanabilen Among US gibi başka bir oyundur. Oyunu oynayacak kişiler 5 ila 8 oyuncudan oluşan bir takıma yerleştiriliyor ve herkese gizli bir rol atanıyor. Yüksek tempolu video oyunu, oyuncuları hem iyi bir adam hem de iyi bir hain olmak zorunda bırakıyor. Ortalığı kasıp kavuran kurt adamların olduğu Gallowston'da geçen oyunda kasaba halkını kurtarmak için içgüdülerinize güvenerek hareket etmek zorunda kalabiliyorsunuz.