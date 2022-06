Hellsplit: Arena ile aksişyon dolu bir dünya da hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2019’un beklenen oyunları arasında gösterilen ve çıkış yapması ile oyuncuların dikkatini çeken Hellsplit: Arena başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Deep Type Games tarafından geliştirilen yapım, başarılı satışları ile geliştiricisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Birinci şahıs kamera açılarına sahip olan ve oyunculara gerilim dolu bir dünya sunan Hellsplit: Arena indir, tek oyunculu bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde sadece İngilizce dil desteğine yer veren başarılı oyun birbirinden farklı tehlikeleri de oyuncuların karşısına çıkıyor.

Fantastik bir oynanışa ev sahipliği yapan Hellsplit: Arena, sürükleyici ses efektleri ile oyunculara gerilim dolu bir dünya sunuyor. Hem gece hem de gündüz döngüsüne sahip olan başarılı oyun, cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.

Hellsplit: Arena Özellikleri

Aksiyon ve RYO dünyası,

Tek oyunculu bir oynanış,

Birinci şahıs kamera açıları,

Birbirinden farklı tehlikeler ve zorluklar,

İlerlemeye dayalı oynanış,

İngilizce dil desteği,

Oyunculara gerilim dolu anlar sunan Hellsplit: Arena sürükleyici atmosferi ile bilgisayar oyuncularını alışılagelmişin dışına çıkarıyor. Fantastik bir oynanış ile oyunculara hem aksiyon hem de gerilim dolu içerikler sunan başarılı oyun düzenli olarak güncellemeler de alıyor. Sadece İngilizce dil desteği ile oynanabilen yapım oldukça zengin bir dünyaya da ev sahipliği yapıyor. Yoğun görsel efektlerin de yer aldığı oyun başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Hellsplit: Arena İndir

Steam üzerinde Windows platformu için cazip bir fiyat etiketine sahip olan Hellsplit: Arena indir, bilgisayar oyuncuları tarafından Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak ifade ediliyor. Uygulama düzenli olarak aldığı güncellemeler ile içeriklerini yeni tutmaya ve satışlarını artırmaya devam ediyor.

Hellsplit: Arena Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

İşlemci: Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen 5 1400 or better

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD RX 480 8GB or better

Depolama: 18700 MB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD RX Vega 56 8GB

Depolama: 18700 MB kullanılabilir alan