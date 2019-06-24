Goodoffer24 ile En İyi Yazılım ve Oyun Tekliflerini Yakalayın! (Kampanyalı)

Windows 10 ve Microsoft Office programını lisanslı kullanmak istiyor ancak yüksek fiyatlar nedeniyle satın almaktan vaz mı geçiyorsunuz? Aynı şekilde Steam PC, PlayStation ve Xbox konsol oyunlarını orijinal alıp oynamak istiyorsunuz ama fiyatlarını yüksek bulduğunuz için alamıyor musunuz? Size harika bir site önerimiz var: Goodoffer24. Üstelik Tamindir kullanıcılarına özel tüm programlarda %20 indirim fırsatı da sunuyorlar.

Ülkemizde oyunları orijinal satın alıp oynamak, programları lisanslı kullanmak oldukça zor. Gerçekçilikte son nokta dediğimiz PC ve konsol oyunları ülkemizde oldukça pahalıya satılıyor. PC tarafında Steam, konsol tarafında PlayStation ve Xbox Mağazası’nda son çıkan oyunlar bir yana döneminin en çok oynanan, popüler oyunlarını satın almak el yakan fiyatlarından dolayı neredeyse imkansız. Ya Steam’in dönemsel oyun kampanyalarını takip etmeniz ya da Black Friday gibi senede bir gelen özel günleri kovalamanız gerekiyor. Eğlence tarafında can sıkan bu durum, yazılım tarafında da var. En yeni oyunları en iyi şekilde oynamak için gerekli işletim sistemi Windows 10’un fiyatı Türkiye’de el yakıyor. Windows 10 Pro sürümü lisansı satın almak oldukça güç. Windows’un yanında en çok ihtiyaç duyulan Microsoft Office programı da gerçekten pahalı. Her ne kadar Microsoft, deneme sürümü sunsa da tüm özellikleri kullanabilmek için bir lisans anahtarı almak şart. Bu noktada program ve oyunları Türkiye’ye göre uygun fiyata satan siteler öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz ki Goodoffer24.

Goodoffer24, PC ve konsol oyunları için anahtar kodlar, Windows 10 ve Office programları için lisans anahtarı satışı yapan onlarca siteden biri. Steam, Origin, Uplay, Battlenet üzerinden satılan popüler PC oyunları ve Windows, Office programı dolar üzerinden satılmasına rağmen ülkemize kıyasla fiyatlar oldukça uygun. Sitede oyunlar kategorize edilmiş; Tek tıkla PC, Xbox ve PlayStation oyunlarına ulaşabiliyorsunuz. Ana sayfada en popüler oyunlar listeleniyor. Dilerseniz arama çubuğundan istediğiniz bir oyuna daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Satın aldığınız oyunda olur da bir sorun yaşarsanız 7/24 ulaşabileceğiniz bir destek ekibi var. Ayrıca %100 para iade garantisi veriyorlar.

Windows ve Office Programı Lisansını Ucuza Alın!

Şu sıralar Windows 10 ve Microsoft Office programı satın almayı düşünüyorsanız Goodoffer24’ün yaz kampanyasına mutlaka bakmanızı öneririz. Tüm programlarda Tamindir kullanıcılarına özel %20 indirim teklifi sunuyorlar. Windows 10 Pro (32/64 Bit) lisansı 12.14$, Microsoft Office 2016 Pro Professional Plus lisansı (1 PC) 30.07$, Microsoft Office 2019 Professional Plus lisansı (1 PC) 56.74$’a satın alabiliyorsunuz. Windows 10 ve Office 2019'u birlikte 61.48$'a alabiliyorsunuz. Bu harika tekliften faydalanmak için tek yapmanız gereken satın alım sırasında kod yerine Tamin20 yazmak. Program indirimleri Windows 10 ve Microsoft Office ile sınırlı değil. Tüm programlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Goodoffer24 Yaz Kampanyası

WINDOWS 10 PRO PROFESSIONAL (32/64 BIT) Satın Al

MICROSOFT OFFICE 2016 PRO PROFESSIONAL PLUS (1 PC) Satın Al

MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS (1PC) Satın Al

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