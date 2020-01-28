Windows 10'da Oyun Modu Nasıl Aktif Edilir?

Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız muhtemelen Oyun Modu’nu duymuşsunuzdur. Bu özellik, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızın ne kadar hızlı veya yavaş olduğuna bakılmaksızın video oyununun daha pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Windows 10 işletim sisteminin son sürümleri, bir video oyunu oynarken Oyun Modu’nu otomatik olarak aktif ediyor ancak bazı durumlarda etkinleştirmiyor. Örneğin, eski bir video oyunu oynarken Windows 10 işletim sistemi video oyununu tanıyamayabilir ve Oyun Modu’nu etkinleştirmeyebilir. Böyle bir durumda Oyun Modu’nu manuel olarak aktif etmeniz gerekir. Bu yazıda, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarda Oyun Modu’nu nasıl aktifleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, Windows 10’da Oyun Modu’nu aktif etmek için 2 yöntem!

Yöntem 1: Oyun Modu’nu Windows Ayarları Üzerinden Aktif Etmek

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarda Oyun Modu’nu Windows Ayarları üzerinden aktif edebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

İlk olarak “Windows tuşu + I” klavye kısayolunu kullanarak Windows Ayarları açın. Windows Ayarları’nda yer alan “Oyun” kategorisine tıklayın. Sol kısımda yer alan “Oyun Modu” seçeneğine tıklayın. Son olarak, Oyun Modu seçeneğini aktif edin.

Yöntem 2: Video Oyunu Oynarken Oyun Modu’nu Aktif Etmek

Önceki yöntemi uyguladıysanız Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınız üzerinden oynadığınız tüm video oyunlarında Oyun Modu'nun etkinleştirilmesi gerekir ancak bazı nadir durumlarda, özellikle eski bir video oyunu oynuyorsanız, Windows 10 işletim sistemi video oyununu tanımayabilir. Ne yazık ki Microsoft, Oyun Modu tarafından desteklenen video oyunlarının bir listesini paylaşmıyor. Oynadığınız video oyununu Windows 10 algılamadığı durumlarda Oyun Modu’nu manuel olarak aktif edebilirsiniz. Peki, bir video oyunu oynarken Oyun Modu nasıl etkinleştirilir?

Video oyunu oynarken Oyun Modu’nu aktif etmek için ilk olarak “Windows + G” klavye kısayolunu kullanarak Oyun Çubuğu’nu (Game Bar) açmanız gerekiyor. Daha sonra çark simgesine tıklayarak ayarlar sayfasını açın. Ayarlar sayfası üzerinden “Remember this a game” seçeneğini aktif edin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Oyun Modu, oynadığınız video oyununu algılayacaktır.