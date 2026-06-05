House Flipper Remastered Collection, harabe evleri yenileyip hayalinizdeki yaşam alanlarına dönüştürebileceğiniz, tüm DLC paketlerini içeren ve yenilenmiş grafikleriyle dikkat çeken kapsamlı ev tasarım simülasyonudur.

Yiğit Can Polat - 13 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Eski ve bakımsız evleri tamamen yenileyerek kendi tasarım anlayışınıza göre baştan oluşturabilirsiniz.

Tam seslendirmeli görevler ve yeni karakter hikâyeleri sayesinde daha sürükleyici bir tadilat deneyimi yaşayabilirsiniz.

Önceki genişleme paketlerini tek sürüm içerisinde sunarak yüzlerce dekorasyon ve yenileme seçeneğine erişim sağlar.

Ev yenileme ve dekorasyon temalı oyunlardan hoşlanıyorsanız, House Flipper Remastered Collection serinin şimdiye kadarki en kapsamlı sürümlerinden birini sunuyor. Bakımsız evleri satın alıp baştan sona yenileyebileceğiniz yapım, güncellenen görselleri ve yeni içerikleriyle klasik House Flipper deneyimini modern bir hale getiriyor.

House Flipper Remastered Collection İndir

Oyunun temel amacı oldukça basit. Harap durumdaki evleri temizliyor, onarıyor, boyuyor ve yeniden dekore ederek daha değerli hale getiriyorsunuz. Her proje farklı ihtiyaçlar ve bütçeler sunduğu için her evde farklı bir çalışma planı oluşturmanız gerekiyor. Bu da ilerleyen saatlerde bile oynanışı taze tutmayı başarıyor.

Remastered Collection sürümünün en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise hikâye tarafında yapılan geliştirmeler. Tam seslendirmeli görevler, yeni karakterler ve yeniden düzenlenen görev yapısı sayesinde tadilat işleri artık yalnızca duvar boyamaktan ibaret değil. Karşınıza çıkan insanların hikâyelerini öğreniyor ve onların isteklerine göre yaşam alanları tasarlıyorsunuz.

Bu sürüm için hazırlanan yeni görevlerde farklı ilişki hikâyeleri de yer alıyor. Yeni evlenen çiftlerden özel tutkulara sahip karakterlere kadar birçok kişinin hayalindeki yaşam alanını oluşturmasına yardımcı oluyorsunuz. Bu durum oyuna daha samimi ve duygusal bir atmosfer kazandırıyor.

House Flipper Remastered Collection aynı zamanda daha önce yayınlanan genişleme paketlerini de tek çatı altında topluyor. Böylece oyuncular ek içerik satın almak zorunda kalmadan çok daha fazla görev, eşya ve yenileme seçeneğine erişebiliyor. Seriye ilk kez başlayacak oyuncular için oldukça kapsamlı bir paket sunuluyor.Temizlik, dekorasyon ve ev tasarımı gibi mekanikleri bir araya getiren House Flipper Remastered Collection, rahatlatıcı oynanışı ve geniş içerik yapısıyla uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirmek isteyen oyunculara hitap ediyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci : AMD Ryzen 5 3600

: AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: RX 6500 8 GB / NVIDIA GTX 1600 veya daha yeni

RX 6500 8 GB / NVIDIA GTX 1600 veya daha yeni DirectX : 11

: 11 Depolama : 40 GB kullanılabilir alan

: 40 GB kullanılabilir alan İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha yeni 64 bit sistem