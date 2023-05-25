Marvel's Spider-Man Remastered Sistem Gereksinimleri Neler?

Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri, dünya çapında büyük bir popülerlik elde eden Örümcek Adam oyununu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, söz konusu yapımı sorunsuz oynamak için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?

Süper kahraman oyunları oynamaktan keyif alan oyuncular için harika bir yapım olan Marvel's Spider-Man Remastered'ı satın almadan önce gereksinimlere göz atmak gerekiyor çünkü PC'de yer alan donanım, gereksinimleri karşılamıyorsa donma ve kasma gibi bazı problemler yaşanabilir.

Marvel's Spider-Man Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i3-4160 3.6 GHz veya eş değer AMD işlemci

: Intel Core i3-4160 3.6 GHz veya eş değer AMD işlemci RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 12

Marvel's Spider-Man Remastered oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarda en az Intel Core i3-4160 3.6 GHz veya eş değer AMD işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470'e ihtiyaç duyuluyor.

Marvel's Spider-Man Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-4670 3.4 Ghz ya da AMD Ryzen 5 1600 3.2 Ghz

: Intel Core i5-4670 3.4 Ghz ya da AMD Ryzen 5 1600 3.2 Ghz RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 580 8 GB

: NVIDIA GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynamak için en az NVIDIA GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 580 8 GB ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. 16 GB RAM isteyen oyunda en az Intel Core i5-4670 3.4 Ghz ya da AMD Ryzen 5 1600 3.2 Ghz işlemcisi gerekiyor.

Marvel's Spider-Man Remastered Kaç GB?

Açık dünya süper kahraman oyunu Marvel's Spider-Man Remastered'ı PC'ye yükleyebilmek için en az 75 GB kullanılabilir alana ihtiyaç var. Eğer depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa kurulum başarısız olur.

Artık kullanmadığınız programları ve oynamadığınız oyunları silerek kullanılabilir alan miktarını artırabilirsiniz. Eğer kapsamlı bir temizlik yapmak istiyorsanız program kaldırma araçlarını tercih edebilirsiniz.

Marvel's Spider-Man Remastered Konusu

Marvel's Spider-Man Remastered isimli video oyunu, Marvel'ın en sevilen süper kahramanlarından biri olan Spider-Man'in maceralarını konu alıyor. Oyunda Spider-Man, kötü niyetli kişilere karşı mücadele ediyor.

Marvel's Spider-Man Remastered Fiyatı

Marvel's Spider-Man Remastered PC (Steam) fiyatı: 499 TL

Marvel's Spider-Man Remastered PS5 fiyatı: 459 TL

Marvel's Spider-Man Remastered Fragmanı

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