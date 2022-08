Hunt: Showdown – Reap What You Sow

Hunt: Showdown – Reap What You Sow genişlemesi oyuna yeni bir karakter ve iki farklı silah getiriyor.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Steam'in en çok oynanan oyunları arasında yer alan ve Türk geliştirme şirketi Crytek tarafından hayata geçirilen Hunt: Showdown başarılı gidişatına devam ediyor. 2019 yılında tam sürüm olarak lansmana çıkan başarılı aksiyon oyunu, erken erişim sürecinde milyonlarca adet satmıştı. Gerçek zamanlı olarak oynanan oyun birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oyunculara aksiyon dolu anlar sunuyor. Yayınlanmasından bu yana sayısız güncelleme alan aksiyon oyunu, çeşitli genişleme paketleri ile de oyuncularına yeni içerikler sunuyor. Başarılı yapım en son Real What You Sow adındaki genişleme paketi ile oyuncularının yüzünü güldürdü.

Hunt: Showdown – Reap What You Sow Özellikleri

Çürümenin Kızı adında bir efsanevi avcı,

Bereket ve ilk mahsul adında iki efsanevi silah,

Filizler adında bir efsanevi alet,

Oyun içerisine yepyeni içerikler getiren Real What You Sow uygun bir fiyat etiketi ile oyunculara sunuldu. Yeni genişleme paketi içerisinde yer alan Çürümenin Kızı, DLC paketinin öne çıkan özelliği olarak adından söz ettiriyor. Oyun içerisine yeni bir karakter olarak katılan Çürümenin Kızı kendine has bir hikayeye sahip. Maeve Flynn adındaki bir karakterin hikayesini konu alan Çürümenin Kızı, daha çocuk yaştayken ailesinin ölümüne şahit oldu ve onları gömmek zorunda kaldı. Ailesinin gömülü olduğu topraklarda yetişen hasatlar ile beslenen bu karakter, daha güçlü ve daha sıradışı bir hale geldi. İntikam ateşi ile yanan bu karakter, düşmanların kanını akıtmak için oyuna dahil oldu.

Bu karakterin en önemli özellikleri arasında kendine has iki farklı silah var. Bereket adındaki ateşli tüfek ile mesafe tanımadan ateş edebilen Çürümenin Kızı, ilk mahsul adı verdiği yayı ile de düşmanlarını sessizce avlayabiliyor. Gelelim karakterin Filizler adındaki özel aletine. Adeta bir hançer görevi gören bu alet, hayvan kemiklerinden özel olarak yapıldı.

Hunt: Showdown – Reap What You Snow İndir

Hem konsol hem de bilgisayar platformunda yayınlanan yeni genişleme paketi şu sıralar oyuncular tarafından ilgiyle oynanıyor. Steam üzerinde beğenileri toplayan genişleme, uygun fiyat etiketi ile satışlarını da yükseltmeye devam ediyor.