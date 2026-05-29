In The Black
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 24.41 GB
- Üretici Impeller Studios
uzay tabanlı savaş deneyimi sunan In The Black, görselliği ve gerçekçi uzay fiziğiyle karşımıza çıkıyor. Takımınızı kurun, uzay geminizi seçin ve savaşmaya başlayın!
⚡ Önemli Bilgiler
- In The Black, oyuncuların farklı uzay gemileriyle takım halinde savaştığı bilim kurgu temalı çok oyunculu aksiyon oyunudur.
- Oyun arcade tarzı yerine daha taktiksel ve fizik tabanlı uzay savaş sistemi sunuyor.
- Oyuncular saldırı, destek veya ağır savunma gibi farklı gemi türleri seçebiliyor.
In The Black, takım halinde mücadele ettiğiniz bir uzay savaş oyunudur. Oyuncuların her biri farklı uzay gemisiyle savaşır ve galip gelmek için farklı taktikler uygular. Ayrıca, oyun içerisinde farklı göreve sahip olan sınıflar da bulunmaktadır.
Takımınızı hayatta tutmak ve savaşı kazanmak istiyorsanız, kesinlikle karakterlerinizi iyi seçmelisiniz. Destek, saldırı, savunma ve diğer gemi türleriyle kombinasyonlar oluşturarak takım dengesini en iyi hale getirin.
In The Black oyununda gemiler, gerçekçi uzay fiziğine göre hareket etmektedir. Aslında oyunu özel yapan en iyi yanı da tam olarak budur. Gemiler uzay boşluğunda momentum kurallarına göre hareket ettiği için, kontroller de ilk aşamada zorlayıcıdır.
Hız yönetimi, manevralar, enerji kullanımları ve diğer tüm kontroller en önemli etkenlerdendir. Savaşta her ne kadar mermi atacak olsanız da, mermiden de kaçmanız gerekiyor. Bu yüzden kontrollere hakim olmalısınız.
Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz savaş oyunları mı arıyorsunuz? Hem bilim kurgu hem de klasik savaş tarzını en iyi şekilde oyunculara sunan In The Black'i indirerek, siz de takım tabanlı uzay savaş deneyimi yaşayabilirsiniz.
In The Black Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Intel i7 işlemci
- BELLEK: 12 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 970
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 25 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
In The Black nasıl bir oyun?
Takım tabanlı çok oyunculu uzay savaşı ve taktiksel bilim kurgu aksiyon oyunudur.
In The Black multiplayer mı?
Evet, oyun çevrim içi çok oyunculu savaş sistemi üzerine kurulu.
In The Black hangi oyunlara benziyor?
Elite Dangerous, Star Citizen ve EVE Valkyrie tarzı uzay savaş oyunlarına benzetiliyor.
In The Black’de farklı gemiler var mı?
Evet, farklı görevlere uygun çeşitli uzay gemisi sınıfları bulunuyor.
In The Black tek oyunculu oynanabilir mi?
Oyun ağırlıklı olarak çok oyunculu deneyime odaklanıyor ancak eğitim ve bazı solo içerikler bulunabiliyor.