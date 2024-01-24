GUHEM Nedir? GUHEM’de Neler Var?

Son dönemde adını sık duymaya başladığımız Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM), Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı bilim merkezidir.

Ülkemizin uzay bilimlerinde en yetkili kurumları arasında yer alan GUHEM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde kuruldu.

Kuruluşunda Türkiye Bilimsel ve teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle iş birliği yapıldı. 13.500 metrekare alana kurulan bu merkezde gençleri uzay ve havacılık teknolojilerine yönlendirmek amaçlanıyor.

GUHEM’de Neler Var?

13.500 metrekare alana kurulan GUHEM, mimarisiyle dikkat çekiyor. Kurumun ilk katında tamamen yerli uzay ve havacılıkla alakalı şu uygulamalar yer alıyor;

Uçuş simülatörleri,

154 interaktif düzenek,

Matematik laboratuvarı,

Dikey rüzgar tüneli,

Havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi,

Robotik kodlama laboratuvarı,

Kimya ve biyoloji laboratuvarı.

Kurumun 2. katı, “Uzay Katı” şeklinde ifade ediliyor. Bu kattaysa galaksiler, atmosfer olayları, gezegenler ve güneş sistemine dair bilgiler veriliyor. GUHEM ziyaretçilerine içerisindeki bölümlerle çok farklı deneyimler yaşatıyor.

Bu bölümleri şöyle sıralayabiliriz;

Model Uçak Uçurun,

Vostok1 Kumanda Modülü,

Uçuş Rüyası ve Uzayın Keşfi,

Mars’taki Robotlar,

Merkür Programı Fırlatma Deneyimi,

Pervaneler Nasıl Çalışır,

Bir Uzay Gezgini Programla,

Roket Modeller,

Piston Motoru ve Jet Motoru.

Kurum, her yaş grubundaki insanın hem havacılık hem de uzay ve teknoloji alanında kendini geliştirmesine yönelik imkanlar sunuyor.

GUHEM Nerededir?

GUHEM, 2019 yılında Avrupa’da “Kamusal Yapılar” kategorisinde ödül aldı. Bu ödülü, 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri (European Property Awards) kapsamında aldı.

Uluslararası uzay istasyonunda yaşama ve uzayla ilgili bilgiler sunan kurumun yeri Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alıyor. Kurumu ziyaret edenler; “uzaya fırlatılma”, “aya dokunma” ve “ayda yürüme” gibi birçok farklı deneyim yaşıyor.

İki senede bir Planetary Congress etkinliği düzenlenerek dünyaca ünlü astronotlarla uzay ve havacılık meraklıları bir araya getiriliyor. Uzay tutkunları bu etkinlikte ünlü astronotlara sorular sorarak havacılık ve uzaya dair bilgi ediniyor.