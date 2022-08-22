Birçok uzay filmi bulunmakta bunların birçoğu var olma olasılığı olan paraler evrenler ve diğer yaşamlar. İnsanlık var olduğundan bu yana diğer gezegenlerde, evrenlerde hayat var mı? Diye sormakta. Bunun cevabı halen bilinmese dahi filmleri ve dizileri çoktan çekildi hatta kitapları yazıldı.

Birçok kişi uzay filmi denilince akla gelen filmleri söyleyebilir. Ancak dizi tarafında pek bir şey bilmiyor olabilirsiniz. Biz de sizler için en iyi uzay dizilerini derledik.

En İyi Uzay Dizileri

The Silent Sea

The 100

Another Life

Lost in Space

Away

The Silent Sea

Dizi, dünyanın uydusu olan Ay'a bir yolculuk düzenleyen ekibin başına gelen ilginç olayları anlatmakta. Birçok film veya dizide olduğu gibi bu dizide de bir haine rastlamak mümkün. Ay'a niçin gittiklerini bilmeleriyse zaman almakta. Ekip, karşılaştıkları manzara ve başına gelen olaylarla bir gizemin içinde kendini buluyor.

Tür: Macera, drama ve gizem

Oyuncular: Bae Doona, Gong Yoo, Joon Lee

IMDb Puanı: 6.9

The 100

Hem dünya üzerinde hem uzayda ve diğer gezegenlerde yaşamı konu edilen dizi, insanlığın dünyayı yok ettiği ve uzayda yaşamak zorunda kaldıklarını anlatıyor. İnsanlar uzay istasyonunda yaşam zorlaşınca bir şekilde dünyada yaşam olup olmadığını öğrenmek için dünyaya gitmek zorundalar. Bunu öğrenmek içinse 100 çocuk feda edilmekte daha doğrusu suçları olan yüz çocuğu dünyaya göndermekteler.

Tür: Drama, gizem ve bilim kurgu

Oyuncular: Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos

IMDb Puanı: 7.6

Another Life

Birçok uzay temalı dizi ve filmde olduğu gibi dünya dışı bir yaşam var mı? Sorusuyla yola çıkan bir ekibin başından gelen tehlikeli olayları anlatıyor ve ekip dünyaya geri dönmek için yollar arıyor.

Tür: Macera, drama ve gizem

Oyuncular: Katee Sackhoff, Samuel Anderson, A.J. Rivera

IMDb Puanı: 5.2

Lost in Space

Teknoloji gelişmiş ve insanlar uzayda koloniler kurmaya başlamıştır. Bir aile koloni kurmak için uzayda yola çıkar, ancak acil iniş yapmaları gerekir. Aile, acil iniş yaptıkları gezegen hakkında pek bir şey bilmemekte ve başına gelebilecek olaylardan habersiz bir şekilde etrafta dolaşmaktadırlar.

Tür: Macera, drama ve aile

Oyuncular: Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins

IMDb Puanı: 7.3

Away

Bilim insanlarının en çok merak ettikleri gezegene gidecek olan Emma, kızıl gezegen için yapılacak yolculukta ekibin başına getirilir. Tabi ki Emma için ailesini özellikle kızını bırakmak zor olacaktır. Fakat bu görev için ailesini geride bırakmalıdır.

Tür: Drama, romantik ve bilim kurgu

Oyuncular: Hilary Swank, Josh Charles, Vivian W

IMDb Puanı: 6.6

Bu içeriğimizde en iyi uzay dizileri neler? Anlatmış olduk. Sizler bu listede hangi dizilerin yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi savaş filmleri neler? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.