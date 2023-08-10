NASA+ Nedir? Nasıl Kullanılır?
NASA tarafından geliştirilen Netflix benzeri yeni yayın platformu NASA+ ile tanışın! İşte, uzay severlerin heyecanla beklediği NASA+ hakkındaki detaylar!
Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, MUBI, BluTV ve diğer birçok popüler yayın aracına rakip olarak NASA tarafından yeni bir yayın platformu geliştiriliyor.
Yakın bir gelecekte kullanıma sunulması beklenen NASA+ sıradan bir yayın kanalından çok daha farklı özelliklere sahip olacak. Özellikle uzay ve astronomi meraklılarının hayranlık duyacağı bu platformda uzayla ilgili çeşitli yayınlara kolayca ulaşabileceksiniz.
Bu yazımızda NASA+ hakkında bilmeniz gereken tüm detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, A’dan Z’ye NASA+ hakkındaki veriler ve tahminler!
NASA+ Nedir?
Teknik açıdan baktığımızda Netflix gibi bir akışa ve arayüze sahip olması beklenen NASA+, uzay hakkında yayınların yer alacağı bir platform olarak tasarlanıyor. Bu platformda uzay hakkında dizi, film ve belgesel gibi farklı türdeki içeriklere ulaşma imkânınız olacak. Ayrıca NASA’nın uzayda gerçekleştireceği görevlerin de bu platform üzerinden yayınlanacağı konuşuluyor.
Sadece NASA+’ta yayınlanacak olan belgeseller, röportajlar, araştırma ve keşif yayınları uzay tutkunlarında şimdiden derin bir merak uyandırıyor. NASA+ hakkında aktarılan en olumlu bilgilerden biri ise platformun ücretsiz olması.
Ayrıca reklamsız bir yayın kanalı olması beklenen NASA+’ın iOS ve Android cihazlarda rahatça kullanılabileceği belirtiliyor. Hem bilgilendirici hem de eğitici içeriklerle uzay konseptini yaşatan, ilgi çekici bir platform olacak.
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NASA+ Nasıl Kullanılır?
- NASA+ masaüstü bilgisayarlarda tarayıcıdan kullanılabiliyor olacak.
- iOS ve Android’de NASA’nın uygulamalarının hizmete sunulması bekleniyor.
- NASA’nın mevcut internet sitelerinde bulunan içerikleri NASA+’ta bulup izleyebileceksiniz.
- NASA+ yayınlarına erişmek için aracı olarak Roku, Apple TV ve Fire TV’yi kullanabileceksiniz.
- NASA’nın yeni projesi olan NASA+ aslında uzay meraklılarını bir çatı altında toplayan ve topluluk oluşturan bir platform olmaya aday. Özellikle uygulamanın ücretsiz olması bu noktada önemli bir rol oynuyor. Farklı temalı içeriklerle karşılaşmadan, uzay konseptinin sürdüğü çeşitli yayınlar arasında reklamsız bir şekilde geçiş yaparken bunun için ekstra bir ücret ödemeniz istenmeyecek.
- Platformu kullanmak için sabırsızlıkla bekleyen uzay severlere NASA’nın bu gelişme ile birlikte diğer dijital içeriklerinde de güncellemelere gittiğinin haberini verebiliriz. Web sitesi ve Artemis programında da NASA birçok yenilik yapıyor.
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