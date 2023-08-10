NASA+ Nedir? Nasıl Kullanılır?

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, MUBI, BluTV ve diğer birçok popüler yayın aracına rakip olarak NASA tarafından yeni bir yayın platformu geliştiriliyor.

Yakın bir gelecekte kullanıma sunulması beklenen NASA+ sıradan bir yayın kanalından çok daha farklı özelliklere sahip olacak. Özellikle uzay ve astronomi meraklılarının hayranlık duyacağı bu platformda uzayla ilgili çeşitli yayınlara kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu yazımızda NASA+ hakkında bilmeniz gereken tüm detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, A’dan Z’ye NASA+ hakkındaki veriler ve tahminler!

NASA+ Nedir?

Teknik açıdan baktığımızda Netflix gibi bir akışa ve arayüze sahip olması beklenen NASA+, uzay hakkında yayınların yer alacağı bir platform olarak tasarlanıyor. Bu platformda uzay hakkında dizi, film ve belgesel gibi farklı türdeki içeriklere ulaşma imkânınız olacak. Ayrıca NASA’nın uzayda gerçekleştireceği görevlerin de bu platform üzerinden yayınlanacağı konuşuluyor.

Sadece NASA+’ta yayınlanacak olan belgeseller, röportajlar, araştırma ve keşif yayınları uzay tutkunlarında şimdiden derin bir merak uyandırıyor. NASA+ hakkında aktarılan en olumlu bilgilerden biri ise platformun ücretsiz olması.

Ayrıca reklamsız bir yayın kanalı olması beklenen NASA+’ın iOS ve Android cihazlarda rahatça kullanılabileceği belirtiliyor. Hem bilgilendirici hem de eğitici içeriklerle uzay konseptini yaşatan, ilgi çekici bir platform olacak.

NASA+ Nasıl Kullanılır?