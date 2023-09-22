Starfield Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2023’ün en iddialı oyunlarından biri olan Starfield çıkış yaptığı günden beri epey konuşuluyor. Oyuncuları ikiye bölen Starfield’ı kimileri çok sevdi kimileri ise hiç sevmedi. Starfield’ı henüz deneyimlememiş oyuncular ise bu yapımın nasıl bir tecrübe sunduğunu merak ettiler. Biz de bu nedenle sizler için Starfield hakkında en çok sorulan soruları derledik.

Eğer siz de Starfield’a başlamak istiyorsanız ancak bazı çekincileriniz varsa bu yazımız sizler için faydalı olabilir.

Starfield Hangi Oyun Motorunu Kullanıyor?

Starfield ile alakalı en çok merak edilen sorulardan biri bu. Çünkü Starfield’ın tüm olumsuzlukları kullanılan oyun motoruna bağlanıyor. Starfield’ın oyun motoru Creation Engine 2’dir.

Yapımcı Bethesda’nın ünlü oyun motoru Creation Engine; Morrowind, Oblivion ve Fallout 3 gibi oyunların tamamı Creation Engine ile geliştirilmişti. Starfield’da Creation Engine’in yükseltilmiş bir versiyonu ile geliştirildi.

Starfield’ın Türü Nedir?

Starfield, açık dünyaya sahip bir RPG’dir. Uzayda geçen Starfield’ta yapabileceğiniz pek çok şey bulunmaktadır. Kendi karakterinizi yaratrısınız ve dilerseniz ana hikayeyi takip edebilirsiniz, dilerseniz de diğer gezegenleri keşfetmek için yola çıkabilirsiniz.

Starfield’da Türkçe Dil Desteği Var mı?

Starfield’da resmi Türkçe dil desteği yok ancak Türkçe yaması mevcut. "Starfield Türkçe yama nasıl yapılır?" isimli yazımızda bu işlemin nasıl yapılacağını sizler için anlatmıştık.

Starfield Tek Oyunculu mu?

Evet, Starfield tek kişilik bir oyun tecrübesi sunuyor. Yapımcı Bethesda tek kişilik RPG’ler konusunda uzman bir firma diyebiliriz herhalde. Son oyunları Starfield’da tek kişilik bir macera sunuyor.

İleride çok oyunculu oyun modu oyuna gelir mi bilemiyoruz. Belki topluluk tarafından oluşturulmuş co-op modlarını ileride görebiliriz.

Starfield Kaç Senedir Geliştiriliyor?

Yapılan açıklamalara göre Starfield yaklaşık 8 yılda geliştirilmiş. Bir oyun geliştirmek için epey fazla bir zaman bu. Starfield’ın büyüklüğünü düşündüğümüz zaman 8 yıl geliştirilme süresi oldukça makul geliyor.

Starfield’ı Kim Yapıyor?

Starfield’ı Bethesda yapıyor. Starfield’ın hem geliştirilmesi hem de yayınlanması Bethesda tarafından sağlanıyor. Oyunun yönetmenlik koltuğunda ise Todd Howard bulunuyor. Todd Howard Fallout ve The Elder Scrolls serilerinin de geliştirilmesine öncülük etti.

Starfield Kaç Saat Sürüyor?

Starfield’ın ana hikayesi yaklaşık 20 saatlik bir tecrübe sunuyor ancak bu sadece ana hikaye. Starfield sizlere devasa bir oyun alanı sunuyor ve yapabileceğiniz tonlarca şey var. Eğer her yeri keşfetmek istiyorsanız yüzlerce saat harcayabilirsiniz.

Tıpkı Skyrim’de olduğu gibi, yıllar sonra bile oynayabileceğimiz, her oynayışımızda yeni bir şeyler keşfedebileceğimiz bir oyun olmuş. Ana hikayenin 20 saat olduğuna bakmayın o yüzden.

Starfield Kaç GB?

Starfield 125 GB depolama alanı talep ediyor. Oyunun büyüklüğünü göze aldığımız zaman 125 GB’lık depolama alanını yadırgayamadığımızı söylemeliyiz. Oyunu SSD’ye kurduğunuzdan da emin olun. Zira oyunda çok fazla yükleme ekranı var ve eğer bu yükleme ekranları canınızı sıkmasın istiyorsanız oyunu SSD’ye kurduğunuzdan emin olun.

Starfield Çok Oyunculu mu?

Hayır. Starfield tek kişilik bir oyun deneyimi vadediyor. Eğer tek başınıza uzayın derinliklerinde seyahat etmek ve yeni gezegenler keşfetmek ilginizi çekiyorsa Starfield’a muhakkak bir göz atmanızı öneriyoruz.

Starfield ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Starfield oynadınız mı? Starfield hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.