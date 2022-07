It Takes Two

It Takes Two fantastik bir bulmaca dünyasına ev sahipliği yapıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Electronic Arts'ın 2021 model oyunlarından bir tanesi olan It Takes Two şu sıralar deli gibi kopya satıyor. Çok oyunculu bir bulmaca oyunu olarak adından söz ettiren ve Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları için lansmana çıkan It Takes Two, aldığı olumlu yorumlar ile satışlarını da gözler önüne seriyor. 12 farklı dil desteğine sahip olan başarılı oyun, internet bağlantısı ile oynanabiliyor. Bünyesinde neşeli ve karışık çeşitli görevlere ev sahipliği yapan oyun, aldığı güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikler de sunuyor. Oyuncular yeni içerikler ile hem eğlenceli hem de sürükleyici bir atmosferi deneyimleme fırsatı buluyorlar.

It Takes Two Özellikleri

Gerçek zamanlı oynama,

Birbirinden farklı bulmaca ve yan görevler,

12 farklı dil desteği,

Düzenli güncellemeler,

Fantastik grafikler,

Enfes ses efektleri,

Hazelight tarafından geliştirilen It Takes Two, Electronic Arts tarafından Steam üzerinde Windows oyuncularına sunuldu. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'son derece olumlu' olarak değerlendiriliyor. Başarılı satışları ile geliştiricisinin de yüzünü güldüren yapım, sık sık içerik güncellemesi de alıyor. Aldığı içerik güncellemeleri ile oyuncularına yepyeni içerikleri deneyimleme fırsatı veren yapım, geniş ve zengin bir içerik ile lansmana çıkmıştı. Evrensel aşk hikayesi ile oyuncuları tatmin eden bulmaca oyunu, eğlenceli ve karmaşık bir yapıya sahip.

It Takes Two İndir

Steam üzerinde satışlarına devam eden It Takes Two, sık sık indirime girerek cazip bir fiyat etiketine sahip oluyor. Oyunu Steam üzerinden satın alıp oynamaya başlayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.

It Takes Two Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2100T or AMD FX 6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD R7 260x

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

It Takes Two Önerilen Sistem Gereksinimleri