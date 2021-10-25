İyi Pizza Güzel Pizza APK (Good Pizza Great Piza APK), pizza yapma oyunundan fazlası. Android oyunda kendi pizzacınızı işletiyorsunuz.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Good Pizza Great Pizza APK, pizzacı işletme oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Sadece Google Play’de 50 milyon indirmeyi geçen İyi Pizza Güzel Pizza APK oyun, pizza yemek kadar pizza yapmayı da seven kişilerin keyif alarak oynayabileceği harika bir yapım. Pizza oyunu APK veya doğrudan Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.

İyi Pizza Güzel Pizza APK İndir

Hiç kendi pizzacınızı yönetmenin nasıl bir his olduğunu bilmek istediniz mi? TapBlaze tarafından geliştirilen en yeni yemek yapma oyunu İyi Pizza Güzel Pizza ile bunu yapabilirsiniz. Pizza siparişlerini yerine getirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın, yeterli para kazanarak restoranınızı açık tutun. Civardaki en iyi pizzacılardan, rakibiniz Alicante’ye karşı rekabet etmek için restoranınızı yeni malzemeler, dekor ve mutfak ekipmanlarıyla geliştirin.

Pizza ile ilgili her şeyi ilk aktaran haber yayını Pizza Haber Ajansı (PNN)

Benzersiz pizza siparişleri ve kişilikleri olan 100’den fazla müşteri

Biber, sosis, soğan ve daha fazlasını içeren pizza malzemeleri

Usta fırıncı olmanıza yardımcı olacak ekipman geliştirmeleri

Basit, eğlenceli ve zorlu yemek pişirme oyunu

Pizza yapan profesyoneller tarafından geliştirilmiştir. Oyunun tasarımcısı dört yıl pizza mutfağında çalışmış.

Usta pizzacı olabilecek misiniz? Bunu sadece zaman ve el beceriniz gösterecek!

Good Pizza Great Pizza oyununda şehirde büyümeye çalışan bir pizzacının yepyeni sahibi olarak bulunuyorsunuz. En seçici pizza severlerin bile kalbini çalacak yeni malzemeler bulun ve bu malzemeleri daha hızlı atmak için yeni yükseltmeler alın. Eşsiz karakterlerle tanışacaksınız; bir veya iki arkadaş edinebilirsiniz. Her bölüm lezzetli pizzalar servis etmenin yanı sıra usta pizzacı olma yolculuğunuzda karşılaşacağınız farklı zorluklar sunacağından zamanınızı ve paranızı yönetme becerileriniz test edilecek.