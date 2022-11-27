Android APK Dosyalarını Yönetmek İçin Kullanabileceğiniz Yöntemler

APK dosyalarını yönetmek için Android cihazlar üzerinden kullanılabilecek çeşitli uygulamalar bulunuyor. Peki, bu konuda kullanım deneyimini iyileştiren hizmetler hangileri? Hazırladığımız listede yer alan uygulamalar sayesinde APK dosyalarını pratik bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yeni bir güncellemeden sonra cihazınızı desteklemeyen bir uygulamanın olduğunu düşünün. Veya bölgenizde dağıtıma sunulmadığı için de Türkiye içersinde kullanılamayan uygulamalar da var. Elinizdeki tablet veya telefon bu sebeple sınırlı bir kullanım alanına sahip oluyor.

Oysa ki Android cihazınıza yükleyeceğiniz APK dosyalarını yönetmek size kalacak olursa genel anlamda daha esnek bir kullanım tecrübesine kavuşabilirsiniz. Bu sorunu çözmek mümkün. Aşağıda size sunacağım 3 alternatif sayesinde artık "neden yükleyemiyorum?" demeyeceksiniz.

APK Dosyalarını Yönetmek İçin Kullanılabilecek Uygulamalar

AppWererabbit Backup

App Backup & Restore

APK File Manager

Yukarıda APK dosyalarını yönetebilmenize imkân tanıyan üç farklı uygulama bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca hemen değiştirmeniz gereken Android ayarları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

AppWererabbit Backup

Bu uygulama sadece temel kullanıcılar için değil, profesyonel kullanıcılar için bir pusula değerinde. Kolay kullanımı ve şık tasarımı ile birlikte yedekleme, içe aktarma, dışa aktarma ve dosya yönetme fonksiyonlarına ulaşmak çok kolay. Buna ek olarak performansı da iyi olan bu uygulama geniş kapsamlı bir kullanım için tercih edeceğiniz ilk opsiyonunuz olmaya aday.

App Backup & Restore

AppWererabbit Backup kadar etkili bir program olmayan App Backup & Restore daha sade ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi bu uygulamanın uzmanlaştığı alan yedekleme ve onarma işlemleri.

Android cihazınızda bu fonksiyonları sunan App Backup & Restore, AppWererabbit ile kıyaslandığı zaman dezavantajlı bir program olsa da daha iyi becerdiği bir işlem var. Bu uygulama ile birçok APK dosyasını telefonlarınızdaki uygulamalara aynı anda yollayabiliyorsunuz.

Bu sayede Dropbox veya Google Drive'a yapmak istediğiniz aktarmalar çok daha kısa bir sürede gerçekleşiyor. APK dosyalarınızı telefonun dahili belleğinde saklamak istemiyorsanız bu özellik önemli.

APK File Manager

APK File Manager, APK dosyalarını Windows üzerinden yönetmek için hayati önem taşıyan bir program. Bilgisayarınızda dağınık bir halde bulunan tüm uygulamaları tek bir klasöre toplayan APK File Manager ile APK dosyalarınızın isimlendirilmeleri ve tanımları profesyonel olmayan kullanıcıların anlayabileceği bir düzene giriyor.

Bir uygulama iki kere indirilmişse program tarafından otomatik olarak algılanıyor. Böylece bir tanesini silip belleğinizdeki gereksiz yükten kurtuluyorsunuz. APK File Manager'ı açınca "Load" (Yükle) butonuna basıp taranacak hedef klasörleri seçebiliyorsunuz.

Bulunan uygulamalar ana klasörde toplanıyor. Bunun için dosya dizinini kendiniz yaratıyorsunuz ve "Go" tuşuna basıyorsunuz. Bununla birlikte bir başka özellik de oldukça ilginç. Listede adı geçen diğer uygulamalar ile iş birliği kurmak mümkün ve bulut depolama klasörünüzün de eli yüzü bu sayede epey düzeliyor.

Bilinmeyen Kaynaklara İzin Verme Adımları Neler?

Ayarlara girin.

Güvenlik bölümünü açın.

"Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver" seçeneğini seçin.

Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda APK dosyalarını yükleyebilmek için Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğine izin vermeniz gerekebiliyor. Bunun için ilk olarak ayarlar sayfasını açın ardından Güvenlik bölümünü görüntüleyin. Daha sonra "Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver" seçeneğini seçin. Bu adımlar cihazdan cihaza değişebilir.

Bu yazıda APK dosyalarını yönetebilmenize olanak tanıyan uygulamlar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca az bilinen güzel uygulamalar listesine de göz atabilirsiniz.