Eğlenerek Yemek Pişirebileceğiniz En İyi Oyunlar

Hem eğlenmek hem de yemek pişirmek mi? İkisi bir arada mümkün olamaz! Tabii bu sadece mesleğini severek yapmayanlar için geçerli. Bu yazıda, eğlenerek yemek pişirebileceğiniz en iyi oyunları öğreneceksiniz.

Küçük bir mekan ile yola çıktığımız “Good Pizza, Great Pizza” isimli bu oyunda, amacımız daha çok pizza satarak işleri büyütmektir. Good Pizza, Great Pizza’da müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Bu yüzden, verilen siparişleri müşterileri memnun etmek için özene bezene hazırlamanız gerekmektedir.

Müşteri memnuniyetini sağlamanın yöntemi ise siparişi doğru almak ve elinizden geldiğince hızlı bir şekilde siparişi teslim etmektir. Kazanılan parayla yeni pizza çeşitlerinin kilitlerini açabilir, dükkanınıza yeni dekorlar satın alabilir ve çeşitli güçlendiricilere sahip olabilirsiniz.

Bir sokak satıcısı olarak başladığımız Cooking Joy 2’de, dünyaca ünlü bir şef olmaya emin adımlar atarak ilerlememiz, bizim en önemli amacımızdır. Cooking Joy 2’de siparişleri hızlı bir şekilde hazırlayarak müşteri memnuniyetini sağlamak tıpkı Good Pizza, Great Pizza’da olduğu gibi çok önemlidir. Müşteri memnuniyeti ne kadar yüksek ise kazancınız da o kadar yüksek olacaktır.

Cooking Joy 2’de bölümler geçildikçe yeni yemekler ekleniyor ve müşteri sayılarında artış meydana geliyor. Bundan ötürü, bir sonraki bölümde işlerimiz biraz daha zorlaşıyor.

Cooking Diary adlı bu oyunda, Tasty Hills isimli şehirde kendi restoranımızı işletiyor, birbirinden lezzetli, parmakları yedirecek yemekleri pişiriyoruz. Belli bir kazanç sağlandıktan sonra mutfağa yardımcı ve müzik sistemi alabiliyor, mutfak araç ve gereçlerini geliştirebiliyoruz.

Müşterilerin verdiği siparişleri zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetini sağlamalısınız zira her yemek pişirme oyununda olduğu gibi, Cooking Diary için de müşteri memnuniyeti ne kadar iyi durumda olursa kazancımız da o kadar yüksek oluyor.

Biftek pişirip sattığımız “Yemek Çılgınlığı - Bir Şefin Restoranı” isimli bu oyunda, bölümleri başarı ile tamamlamak için belirlenen skora ulaşmak ve hiçbir malzemeyi çöpe atmadan seviyeyi tamamlamak gibi görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Oyuncuların eğlenceli vakit geçirebileceği “Yemek Çılgınlığı - Bir Şefin Restoranı” isimli bu oyunda para kazandıkça büfenizdeki ekipmanlarınızı geliştirebiliyorsunuz ve her yemek pişirme oyununda olduğu gibi, bu oyunda da müşterilerin siparişlerini en iyi şekilde hazırlamanız gerekiyor.

Oyunun yapımcıları, oyuncuların sürekli aynı mekanda oynamasının sıkıcı bir hal alacağını düşünmüş ve belirli bölümlerde oyuncuların farklı mekanlarda biftek pişirmelerine ve satmalarına imkan sunulmuş. Oyunda, daha fazla müşteri ekle, daha fazla zaman iste, anında pişir gibi güçlendiricilere yer veriliyor. Güçlendiriciler sayesinde, geçemediğiniz bölümleri en hızlı ve en kolay şekilde geçebilirsiniz.