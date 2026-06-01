Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion

Jurassic World Evolution 3: Rebirth Genişletmesi ile yeni dinozor türlerini keşfedin, gelişmiş araştırma tesislerini yönetin ve Jurassic World Rebirth evreninden ilham alan hikayedir.

Yiğit Can Polat - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Distortus rex, Mutadon, Titanosaurus ve Aquilops gibi yeni türleri parkınıza ekleyerek farklı davranışlara sahip canlıları yönetebilirsiniz.

Jurassic World Rebirth evreninden ilham alan hikâye görevleriyle yeni araştırma tesislerini kontrol altına alabilirsiniz.

Jeotermal enerji sistemi ve Açık Hava Kafesi gibi yeni mekanikler sayesinde parkınızı daha detaylı şekilde geliştirebilirsiniz.

Jurassic World Evolution 3: Rebirth Genişletmesi, popüler park yönetim simülasyonuna yeni türler, hikâye görevleri ve oynanış mekanikleri ekleyerek deneyimi daha da büyütüyor. Jurassic World Rebirth filminden ilham alan içerikler sunan genişleme paketi, oyuncuları yeni araştırma tesisleri kurmaya, tehlikeli türleri kontrol altında tutmaya ve adanın geleceğini şekillendirmeye davet ediyor.

Jurassic World Evolution 3: Rebirth Genişletmesi İndir

Genişleme paketinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, daha önce seride görülmemiş dört yeni türün oyuna eklenmesi. Distortus rex, Mutadon, Titanosaurus ve Aquilops gibi canlılar yalnızca görünümleriyle değil, davranışları ve park yönetimine etkileriyle de farklı bir deneyim sunuyor. Özellikle Distortus rex, yüksek saldırganlığı ve güvenlik sistemlerini zorlayan yapısıyla oyuncuların tesis yönetim becerilerini ciddi şekilde test ediyor.

Yeni hikâye senaryosu ise oyuncuları Île Saint-Hubert’ta bulunan üç farklı araştırma tesisine götürüyor. Her tesis farklı uzmanlık alanlarına sahip ve oyuncular hem bilimsel araştırmalar yürütüyor hem de tehlikeli türleri kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ana görevlerin yanında yer alan isteğe bağlı görevler sayesinde yeni genomlar, araştırmalar ve özel özelliklerin kilidi açılabiliyor.

Genişleme paketi yalnızca yeni canlılarla sınırlı değil. Jurassic World Rebirth filminden esinlenen T. rex, Spinosaurus, Mosasaurus ve Quetzalcoatlus gibi ikonik türler için yeni görünüm seçenekleri de sunuluyor. Ayrıca SUV, ATV, helikopter ve diğer araçlar için özel tasarımlar da oyuncuların kullanımına açılıyor.

Oynanış tarafında ise Jeotermal Enerji sistemi dikkat çekiyor. İlk kez seriye eklenen bu mekanik sayesinde tesislerin enerji ihtiyacı yer altı boru ağlarıyla karşılanabiliyor. Güç dağıtımını doğru yönetmek parkın güvenliği ve verimliliği açısından büyük önem taşıyor.

Bir diğer önemli yenilik olan Açık Hava Kafesi sistemi ise uçan türler için çok daha doğal yaşam alanları oluşturulmasına imkan tanıyor. Gelişmiş arazi düzenleme araçları ve genişletilmiş uçuş alanları sayesinde park tasarımları daha etkileyici hale geliyor.

Yeni dinozor türleri, hikâye görevleri ve park yönetimine derinlik katan mekanikleriyle Jurassic World Evolution 3: Rebirth Genişletmesi, serinin hayranlarına daha kapsamlı ve zengin bir deneyim sunuyor.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 10 64bit (min 22H2) İşlemci: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600XT (6GB VRAM) / Intel Arc A750 (8GB VRAM) DirectX: Sürüm 12 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 10, 11 İşlemci: Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800 Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8GB VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (12GB VRAM) / Intel Arc B580 (12GB VRAM) DirectX: Sürüm 12 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

