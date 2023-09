World of Warcraft en popüler MMORPG’lerden bir tanesi. Son yıllarda çok kan kaybetmiş olsa da pek çok oyuncu tarafından hala takip ediliyor. Piyasadaki aylık ödeme sistemine sahip olan nadir oyunlardan biri olan World of Warcraft, bu sistemini yaklaşık 20 yıldır uyguluyor. Ülkemizdeki döviz kurunun artışı ve enflasyon ile birlikte World of Warcraft aylık ücret miktarı da sürekli değişiyor.

Biz de bu yazımızda sizler için World of Warcraft oynamak için ne kadar gereklidir, aylık ne kadar ödemeniz gerekir gibi soruları cevaplayacağız.

World of Warcraft Ücretli mi?

Evet, World of Warcraft’ın son yükseltme paketini oynamak için oyunu satın almalısınız ve aylık olarak ödeme yapmalısınız. Oyunun elbette bir deneme sürümü mevcut. 20. seviyeye kadar oyunu oynayıp deneyebilirsiniz ancak oyunun en son güncel versiyonunu oynamak için ücret ödemeniz gerekmekte.

World of Warcraft yıllardır aylık ödeme alarak yaşamını sürdürüyor. World of Warcraft’ın çok sağlam ve kendine has bir kitlesi olduğu için her ay ücret ödemek konusunda kimsenin bir çekincesi olmuyor ancak yeni başlayacak oyuncular için bu biraz göz korkutucu olabiliyor. Peki World of Warcraft aylık ücret ne kadar ki?

World of Warcraft Aylık Ücret

World of Warcraft 1 aylık üyelik: 199 ₺

World of Warcraft 3 aylık üyelik: 549 ₺ (183₺/ay)

(183₺/ay) World of Warcraft 6 aylık üyelik: 819 ₺ (136.50₺/ay)

World of Warcraft Dragonflight Ücret

World of Warcraft Dragonflight Base Edition: 679₺

World of Warcraft Dragonflight Heroic Edition: 959₺

World of Warcraft Dragonflight Epic Edition: 1.239₺

Oyunu oynayabilmeniz için hem Dragonflight’ı hem de aylık abonelik ücretini ödemeniz gerektiğini hatırlatalım. Bazı özel günlerde ve dönemlerde de oyunun indirime girdiğini belirtmekte fayda var. World of Warcraft mağazasında %50’ye varan indirimleri görmek mümkün.

World of Warcraft aylık ücret konusu ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hiç daha önce World of Warcraft oynamış mıydınız? Sizce World of Warcraft aylık ücretini hak ediyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.