2023 Yılında Vizyona Girecek En İyi Filmler

2022 yılında sinema dünyası vizyona giren filmlerle dikkat çekti. 2023 yılındaysa 2022’de olduğu gibi çok etkileyici filmlerin vizyona gireceğini söyleyebiliriz. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve oyunculuk performanslarıyla film severleri etkileyecek birçok yapım şimdiden merakla bekleniyor. Yıldız oyuncu kadrosuyla 2023’e daha girmeden bizleri merakta bırakan filmlerin listesini sizler için derledik.

2023 Yılında Vizyona Girecek En İyi 10 Film

Babylon

Shazam! Fury of the Gods

Guardians of the Galaxy Vol.3

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Aquaman and the Lost Kingdom

Spider- Man: Across the Spider- Verse

Mission: Impossible- Dead Reckoning: Part One

John Wick: Chapter 4

Ant- Man and the Wasp: Quantumania

Avatar: The Way of Water

1. Babylon

2023 yılında vizyona girecek en iyi 10 film listemizin ilk sırasında Babylon yer alıyor. Babylon aslında 25 Aralık 2022’de vizyona girecek. Ancak yılın son haftasına denk geldiği için 2023’te çok konuşulacak bir film olacağı şimdiden belli diyebiliriz. Bu film, 1920 yılındaki Hollywood’unu konu ediniyor. Filmin yönetmenliğini Damien Chazelle yapmıştır.

2. Shazam! Fury of the Gods

17 Mart 2023 tarihinde vizyona girecek “Shazam! Fury of the Gods” filminde ünlü oyuncu Zachary Levi yer alıyor. Filmde Shazam isimli süper kahramanın hikayesi anlatılıyor. Shazam! 6 Güç filminin devamı niteliğini taşıyor.

3. Guardians of the Galaxy Vol.3

5 Mayıs 2023 tarihinde Guardians of the Galaxy Vol.3 vizyona girecek. Guardians of the Galaxy serisinin üçüncü filmidir. Daha önce filmin iki serisinde yönetmenlik yapan James Gunn, Guardians of the Galaxy Vol.3’ünde yönetmeni olacak.

4. Indiana Jones and the Dial of Destiny

Indiana Jones and the Dial of Destiny filmi, 30 Haziran 2023 tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor. Film, 1969 yılında Amerikalı arkeolog olan Indiana Jones’un Uzay Yarışı’na katılmasını konu anlatıyor.

5. Aquaman and the Lost Kingdom

25 Aralık 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak olan Aquaman and the Lost Kingdom filminin yönetmenliğini James Wan yapıyor. Film, DC Comics’ten uyarlanmıştır. Aquaman karakterinin olduğu Amerikan kökenli süper kahraman filmidir. Meraklılarının 2023 sonuna kadar beklemesi biraz zor olacak gibi duruyor.

6. Spider- Man: Across the Spider- Verse

Spider- Man: Across the Spider- Verse, 2 Haziran 2023'te gelecek. Animasyon tarzında beyaz perdede yer alacak filmin yönetmenleri; Justin Thompson, Joaquim Dos Santos ve Kemp Powers. Radyoaktif örümcek tarafından ısırıldıktan sonra özel yeteneklere sahip olan Miles Morales’in maceralarına anlatılacak.

7. Mission: Impossible- Dead Reckoning: Part One

14 Temmuz 2023’te vizyona girecek Mission: Impossible- Dead Reckoning: Part One, aksiyon sahneleriyle şimdiden çok merak ediliyor. Filmi Christopher McQuarrie yönetiyor. 60 yaşındaki ünlü oyuncu Tom Cruise filmde başrolde oynayacak.

8. John Wick: Chapter 4

John Wick: Chapter 4 filmi, 24 Mart 2023 tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Filmde köpeği öldürülen eski suikastçının tekrar yeraltı dünyasına girerek orada yaşadığı maceraları anlatıyor. Aksiyon severlerin nefeslerini tutarak izleyici filmin yönetmenliğini; Chad Stahelski yapmıştır.

9. Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Marvel dünyasının sevilen süper kahramanı Ant-Man’in 3. serisidir. Ant- Man and the Wasp: Quantumania filmi, 17 Şubat 2023 tarihinde vizyona girecek. Filmin önceki serilerinde yönetmenlik koltuğunda oturan Peyton Reed bu yapımda da yer alıyor.

10. Avatar: The Way of Water

2023’te vizyona girecek film listemizin sonunda Avatar: The Way of Water filmine yer veriyoruz. 16 Aralık 2022’de vizyona girecek olsa da yılın son günlerine denk geldiği için yine 2023'ün konuşulan filmleri arasında yerini alacak gibi duruyor. James Cameron’un yönetmenliğini yaptığı film, destansı bilim kurgu türündedir.

2023 yılında beyaz perdede nefesinizi tutup heyecanla izleyebileceğiniz filmleri listeledik. Ayrıca Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi 14 Anime Dizi ve Film Önerisi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.