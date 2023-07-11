Efsane Warcraft 3 Hileleri

Warcraft 3, RTS oyuncularının en çok sevdiği oyunlardan biridir. World of Warcraft’ın doğuşuna öncülük etmiş, oyun tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan Warcraft 3 günümüzde bile hala oynanan bir oyun.

Warcraft 3 Reforged ile tekrardan piyasaya sürülen bu oyun maalesef beklenildiği gibi iyi bir çıkış yapamadı. Yine de Warcraft 3’ün mirası pek de zedelenmiş değil. Pek çok kişi oyunun eski versiyonunu oynamaya devam ediyor.

Warcraft 3 gibi oyunların olmazsa olmazı tabii ki de hilelerdir. Warcraft 3 hileleri hem oyunu kolaylaştırır hem de daha zevkli bir hale getirebilir. Eğer bu tarz oyunları aşina değilseniz ve biraz yardıma ihtiyacınız varsa Warcraft 3 hilelerini kullanabilirsiniz. Tecrübeli oyuncular da Warcraft 3 hilelerini kullanarak güç fantazilerini gerçekleştirebilirler.

Aşağıda sizler için en iyi Warcraft 3 hilelerini listeledik. Oyunun chat kısmına bu hile kodlarını yaparak hileleri aktif edebilirsiniz. Dilerseniz oyununuza biraz renk katmak için dilerseniz de oyunu kolaylaştırmak için bu hile kodlarını kullanabilirsiniz.

Warcraft 3 Hileleri

WhosYourDaddy - Tanrı modu

GreedIsGood [miktar] - İstediğiniz kadar altın ve odun verir.

TenthLevelTaurenCheftain - TFT eklentisine sahipseniz özel bir şarkı çalar.

WarpTen - Binalar hızlı bir şekilde tamamlanır, birimler hızlı bir şekilde üretilir.

IocainePowder - Hızlı ölüm

KeyserSoze [miktar] - İstediğiniz kadar altın verir.

LeafitToMe [miktar] - İstediğiniz kadar odun verir.

PointBreak - Et limitini kaldırır.

ThereIsNoSpoon - Limitsiz mana

StrenghtAndHonor - Yenilmez olursunuz.

Motherland [ırk] [seviye] - Seviye atlarsınız.

SomebodySetUpUsTheBomb - Yenilirsiniz.

AllYourBaseAreBelongToUs - Kazanırsınız.

WhoIsJohnGalt - Araştırmaları açar.

SharpAndShiny - Araştırmaları geliştirir.

IseeDeadPeople - Savaş sisini kaldırır.

Synergy - Teknoloji ağacı şartlarını ortadan kaldırır.

RiseAndShine - Gündüz olur.

LightsOut - Gece olur.

DayLightSavings [zaman] - Belirtilen zamana alır.

Warcraft 3 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Warcraft 3’ün orijinal mi yoksa Reforged versiyonunu mu oynuyorsunuz? Warcraft 3 hileleri işinize yaradı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.