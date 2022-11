Kick The Buddy APK ile Android cihazınızda günün stresini atacaksınız.

Murat İşçi - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bowmasters, Save the Masters, Perfect Makeup 3D gibi oyunlar ile milyonlarca oyuncuya ulaşan Playgendary Limited şimdi de Kick the Buddy APK ile adından söz ettiriyor. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Kick the Buddy APK indir, günümüzde 100 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan Kick the Buddy APK ile oyuncular birbirinen farklı görevleri başarıyor ve oyun içerisinde keyifli vakit geçiriyorlar. Yapım içerisinde oyunculara sınırsız bir cephane erişimi veriliyor. Oyuncular sınırsız cephane ile oyun içerisinde patlatacak, yok edecek, ateş edecek, vuracak, parçalayacak ve dondurarak görevleri başarmaya çalışacaklar. İnternet gerektirmeyen mobil simülasyon oyununda, birbirinden farklı yaratıklarda var.

Kick the Buddy APK Özellikleri

Zengin içerik,

Birbirinden farklı görevler,

Patron yaratıklar,

Basit kontroller,

Rengarenk oynanış,

Tatmin edici seviyeler,

Yayınlandığı günden bu yana düzenli olarak güncellemeler alan ve hala da almaya devam eden Kick the Buddy APK, günümüzde 100 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Oyuncuların streslerini ve öfkelerini atması için geliştirilen Kick the Buddy APK indir'de çeşitli aksiyon sahneleri yer alıyor. Oyuncular bazen bomba patlayacak, bazen kılıç fırlatacak, bazen silahla ateş edecek ve stres atabilecekler. Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım, günümüze dek oyunculardan olumlu geribildirimler aldı. ÜLkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alan Kick the Buddy APK internet gerektirmeyen yapısı ile oyunculara diledikleri her an her yer de aksiyon dolu anlar yaşama fırsatı veriyor.

Kick the Buddy APK İndir

Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan Kick the Buddy APK, iOS platformu için ise App Store üzerinden indirilip oynanabiliyor. 100 milyondan fazla oyuncuyu çevresinde toplayan başarılı oyun, Google Play ve App Store üzerindeki yükselişine de kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Kick the Buddy APK'yı indirip stres atmaya başlayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.