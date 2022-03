Kur'an-ı Kerim uygulaması ile Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealini Windows tablet ve bilgisayarınızdan okuyabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan Kur'an-ı Kerim uygulaması ile mucizelerle dolu kutsal kitap Kur’an-ı Kerim her an yanınızda. Kullanıcılara diledikleri yerden ayetlere ve surelere erişme imkanı veren başarılı uygulama, günümüzde bilgisayar ve mobil platformda yer alıyor. Diyanet İşleri imzası ile yayınlanan uygulama sayesinde kullanıcılar, ayet ve surelerin meallerine de ücretsiz erişebilecek, istedikleri an okuyabilecekler.

Ayet ve sureleri hem orijinal dilde okuyabileceğiniz hem de Türkçe anlamını öğrenebileceğiniz Kur’an-ı Kerim uygulaması Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi uygulaması olduğundan hem arayüzü hem de sunduğu içerik yönünden benzerlerinden oldukça farklı.

Kur’an-ı Kerim uygulaması üzerinden okumak elbette elinizde veya rahlede okuyormuş hissi vermiyor ancak dijital ortamda sunulan uygulamalara baktığımızda oldukça başarılı. Kutsal kitabın sayfaları son derece başarılı bir şekilde aktarılmış ve ekranın hem üzerine hem de altına yerleştirilmiş butonları kullanarak üst düzey okuma keyfi yaşayabiliyorsunuz.

Ayet ve sureleri sesli okuma özelliği ile gelen uygulamada kaldığımız ayet ve sureye işaret koyabiliyor ve yer imlerine ekleyebiliyor olmamız çok güzel olmuş. Bunun dışında ayet ve sureleri ana ekranda Arapça olarak görmemiz, sağda mealinin çıkması, dilediğimiz ayeti ister Türkçe istersek te Arapça olarak e-posta ile paylaşabilmemiz de uygulamanın beğendiğim özellikleri arasında.

Kur'an-ı Kerim Uygulamasının Özellikleri: