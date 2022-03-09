Kur'an-ı Kerim
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,002
- DOSYA BOYUTU 520.00 MB
- Üretici Diyanet İşleri Başkanlığı
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Kur'an-ı Kerim uygulaması ile Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealini Windows tablet ve bilgisayarınızdan okuyabilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan Kur'an-ı Kerim uygulaması ile mucizelerle dolu kutsal kitap Kur’an-ı Kerim her an yanınızda. Kullanıcılara diledikleri yerden ayetlere ve surelere erişme imkanı veren başarılı uygulama, günümüzde bilgisayar ve mobil platformda yer alıyor. Diyanet İşleri imzası ile yayınlanan uygulama sayesinde kullanıcılar, ayet ve surelerin meallerine de ücretsiz erişebilecek, istedikleri an okuyabilecekler.
Ayet ve sureleri hem orijinal dilde okuyabileceğiniz hem de Türkçe anlamını öğrenebileceğiniz Kur’an-ı Kerim uygulaması Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi uygulaması olduğundan hem arayüzü hem de sunduğu içerik yönünden benzerlerinden oldukça farklı.
Kur’an-ı Kerim uygulaması üzerinden okumak elbette elinizde veya rahlede okuyormuş hissi vermiyor ancak dijital ortamda sunulan uygulamalara baktığımızda oldukça başarılı. Kutsal kitabın sayfaları son derece başarılı bir şekilde aktarılmış ve ekranın hem üzerine hem de altına yerleştirilmiş butonları kullanarak üst düzey okuma keyfi yaşayabiliyorsunuz.
Kur'an-ı Kerim İndir
Ayet ve sureleri sesli okuma özelliği ile gelen uygulamada kaldığımız ayet ve sureye işaret koyabiliyor ve yer imlerine ekleyebiliyor olmamız çok güzel olmuş. Bunun dışında ayet ve sureleri ana ekranda Arapça olarak görmemiz, sağda mealinin çıkması, dilediğimiz ayeti ister Türkçe istersek te Arapça olarak e-posta ile paylaşabilmemiz de uygulamanın beğendiğim özellikleri arasında.
Kur'an-ı Kerim Uygulamasının Özellikleri:
- Sure, Cüz, Ayet ve Hatim okuma
- Sure ve Ayet arama, paylaşma
- Seçilen Ayeti Arapça ve Türkçe okuma ve paylaşma
- Sayfayı yer imlerine ekleme, sayfada not alma
- Ayet bazında meal ve tefsir görebilme
- Fihrist
Kur'an-ı Kerim
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 21,607
- DOSYA BOYUTU 18.00 MB
- Üretici Diyanet İşleri Başkanlığı
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Kur'an-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış Kur'an-ı Kerim ve mealini içeren mobil uygulamadır.
Kur'an-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış resmi uygulama özelliğini taşımakta ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’i meali ile birlikte sunmakta.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Android telefon ve tablet kullanıcıları için hazırlanan Kur'an-ı Kerim uygulaması kutsal kitabımızı mobil cihazımıza taşıyor. Ayet ve sureleri orijinal ve Türkçe olarak okumamıza izin veren uygulamanın arayüzü de oldukça etkileyici. Tabii ki kutsal kitabı elinizde okumanın hissini vermiyor ancak kitap başarılı bir şekilde aktarıldığından kısa sürede alışıyor ve kendinizi gerçekten elinizde okuyormuş gibi hissediyorsunuz.
Kur'an’ı yanınızda taşıma fırsatı sunan uygulamanın başlıca özellikleri arasında;
- Sure, Cüz, Ayet ve Hatim okuma
- Sure ve Ayet arama
- Surelerle ilgili özet bilgilere ulaşma
- Kalınan sayfa ve satırı not alma, yer imlerine ekleme
- Ayeti Arapça ve Türkçe olarak paylaşma
- Ayetlerin Türkçelerine ulaşma yer alıyor.
Kur'an-ı Kerim’i mobil cihazlara taşıyan uygulama ile her Müslüman tanışmalı.
Kur'an-ı Kerim
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,333
- Üretici Diyanet İşleri Başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan bu ücretsiz uygulama ile kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimi her an yanınızda taşıyabilirsiniz.
Kur'an-ı Kerim artık ne zaman isterseniz yanınızda! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tasarlanan ve ücretsiz olarak sunulan bu faydalı uygulama sayesinde kutsal kitabımız, yol göstericimiz Kur'an-ı Kerim'e nerede olursanız olun erişim sağlayabilirsiniz.
Uygulamaya girer girmez dikkatimizi çeken ayrıntı gerçekten Kur'an okuyormuş hissi veren arayüz oluyor. Ayetler sıradan bir arayüz üzerine yazılmak yerine gerçek Kur'an-ı Kerim ile sunuluyor. Uygulama ayrıca yakınlaştırma ve uzaklaştırma desteği de sunmakta. Böylece gözünüzün seçemediği ayrıntıları yakılaşarak görebilirsiniz. Bir başka dikkat çeken nokta ise uygulamanın seçtiğiniz herhangi bir ayeti sesli olarak okuması.
Uygulamada bulabileceğiniz özellikleri şu şekilde sıralayabilirim;
- Gerçekten Kur'an okuyormuş hissi
- Sesli okuma desteği
- Not alma ve istediğiniz yerden devam etme özelliği
- Sureler ve Ayetler
- Gelişmiş arama fonksiyonu
- Sosyal medya desteği ile paylaşım imkanı
- Meal görebilme
Eğer siz de kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e daima erişim sağlayabileceğiniz faydalı ve ücretsiz bir uygulama arıyorsanız, Kur'an-ı Kerim uygulamasını deneyebilirsiniz.
Kur'an-ı Kerim
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 994
- DOSYA BOYUTU 525.00 MB
- Üretici Diyanet İşleri Başkanlığı
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Kur'an-ı Kerim uygulaması ile Kur'an-ı Kerim daima yanınızda.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kur'an-ı Kerim uygulamasını Windows Phone telefonunuza yükleyerek Kur’an-ı Kerim’e dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde ulaşabilirsiniz.
Kur’an-ı Kerim’i meali ile birlikte okumamıza izin veren uygulama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulduğundan hem görsel açıdan hem de özellik açısından oldukça zengin. Gerçekten Kur’an okuyormuş hissiyatı veren modern arayüzü ile dikkat çeken uygulamada kutsal kitabı okurken ihtiyaç duyacağınız her seçenek düşünülmüş. (İstenilen Sure ve Ayete arama ile hızlıca ulaşma, kalınan yeri işaretleme ve not alma, istenilen Ayeti orijinal dilde veya Türkçe paylaşma, yazılara yakınlaşma ve uzaklaşma gibi.)
Kur’an-ı Kerim’e dilediğiniz an dilediğiniz zaman erişme kolaylığı sunan Kur’an Kerim uygulaması hem Arapça hem de Türkçe okuma seçeneği sunuyor ve kutsal kitabı yanınızda taşıyamayacağınız durumlarda yardımınıza koşuyor.