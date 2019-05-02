Ramazan Ayı ve Bayram Tatili Ne Zaman? Ramazan İmsakiyesi 2019 - İftar ve Sahur Vakitleri

Ramazan ayının yaklaşmasıyla iftar ve sahur saatlerinden bayram tatili gününe birçok soru kafalarda… "Ramazan İmsakiye 2019 ne zaman başlayacak?" , "2019 ilk Oruç ne zaman tutulacak?" , "2019 İftar ve Sahur saatleri ne zaman?" "2019 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?" , "Ramazan Bayramı tatili kaç gün?" Bu yazıda 11 ayın sultanı Ramazan ayı hakkında en çok sorulan soruların yanı sıra Diyanet Ramazan uygulaması ve diğer Ramazan uygulamaları önerilerine yer verdik.

Ramazan Ayı 2019 Ne Zaman Başlıyor? 2019'un İlk Orucu, İftar ve Sahur Vakitleri

Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan ayının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan ayı, 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması doğrultusunda 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesiye bağlayan gece başlayacak. Diğer bir deyişle 2019 ilk sahur 5 Mayıs’ta başlayacak, ilk iftar da 6 Mayıs’ta yapılacak. Türkiye’de Ramazanın 1. günü en uzun orucu 16 saat 10 dakika süreyle Sinop, en kısa orucu da 15 saat 33 dakika süreyle Hayat ili vatandaşları tutacak. Dünyada ise Ramazanın birinci günü en uzun orucu 18 saat 57 dakika süreyle Norveç, en kısa orucu 13 saat 29 dakika süreyle Gabon şehrinde yaşayanlar tutacak. Diyanet İşler Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan kameri ay hesaplamalarına göre Şevval ayının hilali Ramazan’ın 29. gününün akşamı görüleceğinden 2019 Ramazan ayı 29 gün sürecek.

Ramazan 2019 Mobil Uygulamalar

Müslim - Muslim Assistant: 2019 Ramazan ayında güncelleme alarak yeni özelliklere kavuşan Müslim, size İslami görevlerinizi hatırlatan harika bir asistan. Ramazan İmsakiyesi, Ramazan boyunca İftar ve Sahur vakitleri, Namaz vakitleri, Kıble bulucu, Kur’an, Zikir sayacı, Cuma mesajları, Allah’ın 99 ismi, Ezan sesi namaz alarmları, Zikirmatik ve daha birçok özelliği olan kapsamlı bir dini uygulama.

Müslim, Ramazan, Namaz Vakitleri ve Kıble Yönü gibi bir Müslümanın aradığı, mobil uygulamada görmek istediği tüm özelliklere fazlasıyla sahip eşsiz bir uygulama. Geliştiricilerinin de dediği gibi Müslümanlar için gerçek bir asistan. Bulunduğunuz ülke ve istediğiniz bir şehrin namaz saatlerini, iftar ve sahur vakitlerini alabiliyorsunuz. Namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre otomatik olarak ayarlandığından namazınızı tam zamanında eda ediyorsunuz. Ezan vakti ve 10 dakika öncesine alarm (ezan sesi veya standart zil sesi) çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Mekkeyi, Kabe'yi gösteren Kıble pusulası ile nerede olursanız olun, internet bağlantısız olmasa dahi %100 Kıble yönünü bulmanıza yardımcı oluyor. Namaz vakitleri, Cami bul, Zikirmatik widgetları sayesinde Namaz vakitlerini görmek, yakındaki Camileri bulmak veya zikir çekmek için uygulamaya girmeniz gerekmiyor. Kur'an-ı Kerim okumak ya da dinlemek istediğinizde de asistanınız yanınızda. Farklı müezzinlerden Kur'an-ı Kerim dinleyebilir, Zikirmatik ile dinlerken zikir çekebilir veya okuyabilirsiniz. Arapça ve Türkçe dualar ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) hadisleri de günlük olarak paylaşılıyor.

Ramazan Rehberi: Her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet, 2019 Ramazan İmsakiyesi takvimini yayınladı. Ayrıca İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa ve diğer iller için 2019 iftar ve sahur saatlerine Diyanet 2019 Ramazan İmsakiyesi sayfasından ulaşabildiğiniz gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı - Ramazan Rehberi mobil uygulamasıyla Android/iPhone telefonunuzdan da ulaşabilirsiniz.

Ezan Vakti Pro: Ramazan İmsakiyesi (İmsak ve İftar saatleri), namaz vakitleri, farklı ezan sesleri (görsel ve sesli bildirimler), namaz vakti rahatsız etme özelliği, dua isteme, İslami duvar kağıtları ve zil sesleri, online hatim paylaşımı, Hicri takvim çevirici, önemli dini gün ve geceler, yakındaki Camiler, namaz dua ve sureleri, oruç hakkında bilgiler, Allah’ın 99 ismi (açıklamalarıyla) ve çok daha fazla bulabileceğiniz harika bir dini uygulama.

Muslim Pro - Ramazan 2019: Dünyada 50 milyon üzerinde Müslüman tarafından kullanılan bir diğer uygulama da Muslim Pro. Ramazan İmsakiyesi (İmsak ve İftar saatleri), farklı müezzinlerden ezan bildirimleri, dijital tespih ile zikir sayma, Kuran’ı Kerim (sesli okuma, okunuş, mealler), Kıble pusulası, Hicri takvim, yakınlardaki restoran ve Camiler, Allah’ın 99 ismi, Zekat hesaplayıcı, Dualar, Dua topluluğu gibi güzel özelliklere sahip.

İftara Ne Kadar Kaldı?: İftara ne kadar kaldı? Sahura ne kadar var? widget üzerinden takip etmenizi sağlayan kullanışlı bir uygulama. Telefonunuzun kilit ekranı ve ana ekranından geri sayımı görebiliyorsunuz. Bulunduğunuz ilin sahur ve iftar vaktini takip etmek dışında hatırlatıcı, alarm sesi de ayarlayabiliyorsunuz. Oruç ile ilgili bilgiler de paylaşılıyor.

Ezan ALARMI: Bu dini uygulama, sesli hatırlatmalı namaz vakitleri, her vakit için ayrı makamda Ezan okuma, resimli Namaz öğretici, Dini bayramlar ve özel günler listesi, Hicri Takvim, Cuma ve dini günlere özel uyarı, Yasin Suresi (Arapça okunuşu, anlamı, sesli dinleme), Kuran’ı Kerim (Arapça okunuşu ve anlamı), Kur’an ve Hadis fihristi gibi güzel özelliklerinin yanında Ramazan’da davulla uyanmayı sevenler için de Sahur vakti davul ile uyandırma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Resimli Dini Mesajlar: En güzel resimli dini mesajları içeren harika bir mobil uygulama. Sadece Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramında atılabilecek mesajlar değil, Kandil mesajları, Cuma günü mesajları da içeriyor. Resimli dini mesaj paylaşmayı seven herkesin telefonunda olması gereken bir uygulama.

Yemek.com: Telefondan yemek siparişi verenlerin favori uygulamalarından Yemeksepeti’nin birbirinden nefis yemek tarifleri içeren uygulaması Yemek.com, telefonunuzda olması gereken bir başka uygulama. Ramazan ayı özel iftar ve sahur yemekleri listesine bakmanızı tavsiye ederiz. Ramazan ayında sofraları süsleyen yüzlerce lezzet, elinizin altında.

Nefis Yemek Tarifleri: İftar ve Sahurda ne pişireceğim? derdine son veren mobil uygulamalardan birisi de Nefis Yemek Tarifleri. Bu uygulamadan da Ramazan’a özel yüzlerce tarife ulaşabilirsiniz.

Ramazan Bayramı Ne Zaman? Ramazan Tatili Kaç Gün?

Son olarak çalışanları ilgilendiren Ramazan Bayramı tatilinden de bahsedelim. "Ramazan Bayramı ne zaman?", "Ramazan Bayramı hangi gün?" , "Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?" Google’a göre, Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlıyor, 6 Haziran Perşembe günü bitiyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısına göre; 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün, 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izin.