Clash of Clans gibi başarılı mobil oyunların geliştiricisi Supercell'in heyecanla beklenen yeni mobil oyunu Clash Royale nihayet Android ve iOS için resmi olarak dünya çapında yayınlandı. Bir online kart oyunu olan Clash Royale oyunculara hızlı ve eğlenceli karşılaşmalar yapma imkanı veriyor. Fakat bu eğlenceyi şu an için sadece mobil cihazlarımızda yaşayabilmekteyiz. Clash Royale PC versiyonu yayınlanmamış olsa da bu yazımızda anlatacağımız yöntemle Clash Royale'i bilgisayarlarınızda oynayabilmeniz mümkün olacak.

"Clash Royale bilgisayarda nasıl oynanır" rehberimiz sayesinde oyunun mobil versiyonlarının sahip olduğu kısıtlamalardan ve problemlerden de kurtulabilirsiniz. Örnek olarak; oyun Android 4.0.3'ten önceki Android versiyonlarına sahip akıllı telefonlarda çalışmamakta. Ayrıca yaşadığınız performans ve takılma problemlerini de bu yöntemle atlatabilirsiniz.

Dilerseniz lafı uzatmadan resimli anlatımımıza başlayalım. Clash Royale'i bilgisayarda oynamak için Bluestacks yazılımından faydalanacağız. Bu yazılım bilgisayarınız üzerinde sanal bir Android işletim sistemi çalıştırmanızı sağlıyor. Bu yazılımı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bilgisayarınıza indirin ve kurulumunu gerçekleştirin:

Bluestacks'i indirip bilgisayarınıza yükledikten sonra programı çalıştırın. Uygulama açıldıktan sonra birkaç ayar yapmamız gerekecek. İlk önce Bluestacks ana ekranında gördüğünüz herhangi bir uygulamanın üzerine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde karşınıza Bluestacks'in başlangıç ayarları sayfası gelecek:

Bu ekranda Continue tuşuna tıklayın ve Bluestacks'in başlangıç ayarlarını yapılandırmaya başlayın.

Karşınıza gelecek ekranda "Yeni hesap" tuşunun üzerine tıklayın

İlk olarak bir isim ve soyisim girmemiz isteniyor. Buraya gerçek adınızı vermenize gerek yok, boşluklara herhangi bir isim ve soyisim girdikten sonra aşağıdaki ileri ok tuşuna tıklayın

Şimdi Clash Royale oynamak için kullanacağınız bir e-posta hesabı oluşturacaksınız. Boşluğa e-posta adresinizin adını yazın ve aşağıdaki ileri ok tuşuna tıklayın.

Bir sonraki adımda kendimize minimum 8 karakter uzunluğunda bir şifre belirliyoruz. Şifrenizi seçip boşluklara girdikten sonra ileri ok tuşuna tıklayın.

Şifreniz oluşturulduktan sonra karşınıza gelen pencerede "Şimdi değil" seçeneğine tıklayarak işlemlere devam edin.

Bir sonraki pencerede Yedekleme ve Geri Yükleme ile İletişim bölümlerinin altındaki kutulardaki işaretleri kaldırabilirsiniz. Sonrasında ileri ok tuşuna tıklayın.

Karşınıza gelen pencerede Kabul ediyorum seçeneğine tıklayın.

Şimdi kimliğinizi doğrulamak için küçük resimde göreceğiniz metni boşluğa yazın ve ileri ok tuşuna tıklayın.

Şimdi Bluestacks başlangıç ayarları penceresinin ana ekranına döndük. Continue tuşuna tıklayarak işlemlere devam edin.

Karşınıza çıkan küçük pencerede az önce oluşturmuş olduğunuz e-posta hesabınızın yanındaki kutucuğu işaretleyin ve sonrasında Tamam tuşuna tıklayın. Bu aşamadan sonra hesabınız senkronize edilmeye çalışılacak. Fakat bu aşamada bir hata mesajı alabiliyorsunuz. Bu durumda şifrenizi girerek oluşturduğunuz hesabas giriş yapmaya çalışın. İşlem başarısız olunca sizden web üzerinden giriş yapmanız istenecek. Bu iş için bir telefon numarası kullanmamız gerekiyor:

Telefon numaranızı boşluğa girin ve Kodu al tuşuna tıklayın. Telefonunuza gelen kodu bir sonraki pencerede boşluğa girerek işlemi tamamlayın. Şimdi tekrar Bluestack başlangıç ayarları ana ekranına döneceğiz.

Bluestacks başlangıç yapılandırmasının son bölümünü tamamlamak için Continue tuşuna tıklayın.

Şimdi az önce oluşturduğunuz e-posta hesabınızla sisteme giriş yapmanız istenecek. Önce İleri tuşuna tıklayın, sonra açılan pencerede şifrenizi girerek bir sonraki adıma geçin.

Karşınıza gelen yeni pencerede herhangi bir şeyi seçmeden Tamamlandı tuşuna tıklayarak Bluestacks başlangıç ayarlarını yapmayı bitirebilirsiniz.

Şimdi Clash Royale'i oynamak için Bluestacks üzerinde Google Play Oyunlar uygulamasını indireceğiz:

Google Play Oyunlar uygulamasını indirmek için Bluestacks ana ekranına geri dönün ve burada işaretlediğimiz arama bölümüne Google Play Oyunlar yazarak aramayı başlatın.

İşaretli olan uygulamayı indirin ve yükleyin. Şimdi Clash Royale'i indirmeye hazırız. Yine Bluestacks ana ekranına dönüş yapın ve arama bölümüne bu sefer Clash Royale yazarak aratın.

Uygulamayı bularak indirme işlemini başatın. Artık Clash Royale oyununu bilgisayarınızda oynayabilirsiniz, iyi eğlenceler.

Clash of Clans Bilgisayarda Nasıl Oynanır?