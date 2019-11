Snapchat’te İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

İki faktörlü kimlik doğrulama, hesabınıza ek bir güvenlik katmanı daha ekler. Snapchat’te iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği bulunmaktadır. Snapchat’in iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif ederek hesabınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Snapchat’e her giriş yapmaya çalıştığınızda geçici kodu girmek zorundasınız. Bu durum, her ne kadar can sıkıcı olsa da hesabınızı daha güvenli hale getirdiği için oldukça önemlidir. Snapchat’te iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği oldukça kolay bir işlemdir. Bu yazıda, Snapchat’te iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini nasıl aktif edebileceğinizi öğreneceksiniz.

Snapchat’te İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Özelliğini Nasıl Etkinleştirebilirsiniz?

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Snapchat uygulamasını açın. Daha sonra ekranın sol üst kısmında bulunan avatar simgesine dokunun. Bu işlemin ardından profil sayfanıza yönlendirileceksiniz. Profil sayfasının sağ üst kısmında bulunan çark simgesine dokunun. Ayarlar sayfasında yer alan “İki etkenli kimlik doğrulama” seçeneğine dokunun ve hemen ardından “Devam et” butonuna dokunun. “Devam et” butonuna dokunduktan sonra “SMS doğrulama” ve “Kimlik Doğrulama uygulaması” olmak üzere iki seçenek göreceksiniz. “SMS doğrulama” seçeneğini seçerseniz, her oturum açmaya çalıştığınızda SMS vasıtası ile akıllı telefonunuza gelen geçici kodu girmeniz gerekir. “Kimlik doğrulama uygulaması” seçeneğini seçerseniz, geçici kodu Google Authenticator gibi bir kimlik doğrulama uygulaması üzerinden edinirsiniz. Snapchat, her iki seçeneği de aktif etmenize olanak sağlıyor. “SMS doğrulama” seçeneğini seçerseniz, bir sonraki sayfada telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. “Kimlik doğrulama uygulaması” seçeneğini seçerseniz, bir sonraki sayfada “Otomatik kur”, “Elle kur” ve “Uygulama bul” olmak üzere üç seçenek ile karşılaşacaksınız.

Eğer akıllı telefonunuzda bir kimlik doğrulama uygulaması yüklüyse “Otomatik kur” seçeneğini seçebilirsiniz. “Otomatik kur” seçeneğini seçtiğiniz takdirde otomatik olarak kimlik doğrulama uygulamasına yönlendirileceksiniz. Kimlik doğrulama uygulamasında çıkan kodu kopyalayıp, Snapchat uygulamasına girmeniz gerekiyor.

“Elle kur” seçeneğini seçerseniz, Snapchat’in verdiği kodu, kimlik doğrulama uygulamasına eklemeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından kimlik doğrulama uygulamasında Snapchat için geçici kod oluşturulacaktır. Daha sonra Snapchat uygulamasına geri dönün ve “Devam et” butonuna dokunun. Ardından kimlik doğrulama uygulamasındaki geçici kodu bu alana yazmanız gerekiyor. Son olarak “Devam et” butonuna dokunun.

“Uygulama bul” seçeneğini seçerseniz, Snapchat’in tavsiye ettiği kimlik doğrulama uygulamaları sayfasına yönlendirileceksiniz.