Uygun Fiyatlı Robot Süpürge: Eufy X10 Pro Omni Özellikleri ve Fiyatı

Robot süpürgeler, gelişen teknoloji ile birlikte daha gelişmiş özellikler kazanmaya devam ediyor. Günlük hayattaki rolleri oldukça büyük olan süpürgeler, hem zamandan hem de ekonomik anlamda tasarruf etmeyi sağlıyor.

CES 2024'te duyurulan yeni nesil Eufy X10 Pro Omni de özellikleri ve pratik bir kullanıcı deneyimi yaşatması ile dikkat çekiyor. Yakın zamanda satışa çıkması beklenen ürüne dair tüm detaylar içeriğimizde sizi bekliyor!

Eufy X10 Pro Omni Özellikleri

CES 2024 fuarında görücüye çıkan Anker Eufy X10 Pro Omni robot süpürgenin özellikleri aşağıda yer alıyor:

Ön kısımda ana fırçası, arka kısmında ise çift mop yer alıyor.

8000Pa emiş gücü bulunuyor.

100’den fazla maddeyi tanıyabiliyor.

Mop fırçaları 12mm yükseltebiliyor.

Mobilya ve duvar köşelerini daha verimli temizliyor.

Omni Station şarj merkezi bulunuyor.

Toz haznesini boşaltılabiliyor.

Geniş su haznesini bulunuyor.

Moplarını buharla temizliyor.

60 gün boyunca temizlenme gerektirmeyen toz torbası bulunuyor.

10 gün boyunca su idare edebiliyor.

Eufy X10 Pro Omni Fiyatı

Türkiye'de robot süpürge fiyatları 10.000 TL ile 30.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli olmayan Eufy T10X Pro Omni'nin ise 800 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

Eğer 800 dolardan satışa çıkarsa, şu anın kur değerine göre 24.000 TL'ye denk geliyor. Ancak tabii kur değişikliği ve vergilerle birlikte bu fiyatta değişiklikler mutlaka görülecektir.

Robot süpürgeyle ilgili herhangi bir gelişme yaşandığı zaman sizlere buradan bilgi vereceğiz.