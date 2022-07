Last Island of Survival

Android platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Last Island of Survival, sürükleyici bir oynanışa sahip.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çok oyunculu hayatta kalma oyunu olarak ifade edilen Last Island of Survival apk indir zengin içeriği ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Çeşitli zorlukların ve görevlerin yer aldığı oyun içerisinde oyuncular hayatta kalabilmek için her yolu deneyecekler. Bazen ağaçlardan barınak yapacak, bazen kendilerini korumak için silah üretecek bazen de beslenme ihtiyaçlarını gidermek için avlanacaklar. İngilizce dil desteği ile oynanabilen aksiyon oyununda farklı silah modellerinin yanı sıra çeşitli araç modelleri de oyunculara sunulan içerikler arasında yer alıyor. Üstelik oyuncular bu silah modellerini ve araç modellerini de özelleştirebilir, kendi istedikleri gibi düzenleyebiliyorlar.

Last Island of Survival APK Özellikleri

Gerçek zamanlı oynanış,

Birbirinden farklı zorluklar ve görevler,

Özelleştirilebilir bir dizi içerik,

Düzenli olarak güncellemeler ve yeni içerikler,

Oynaması ücretsiz bir dünya,

Hayatta kalma temalı bir yapı,

PvP modu,

Oyuncuları gerçekçi bir dünyaya götürüp hayatta kalmalarını isteyen Last Island of Survival apk'da zengin bir dünya yer alıyor. Oyuncular zengin bir açık dünyada hayatta kalmak için ellerinden geleni yapacak, çeşitli görevleri başararak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Özelleştirilebilir içerikler ile hem daha eğlenceli hem de daha aksiyonlu bir deneyim sunan Last Island of Survival apk indir ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Üçüncü şahıs kamera açılarına sahip olan gerçek zamanlı oyunda, hem hava hem de kara araçları da oyunculara sunulacak. Oyuncular görevleri başararak yapım içerisinde ilerlemeye çalışacak ve çeşitli aksiyon sahneleri ile de karşılaşacaklar.

Last Island of Survival APK İndir

HK Hero Entertainment Co. Limited tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Last Island of Survival apk yükle günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Eğer sürükleyici bir oynanış atmosferi arıyorsanız aradığınız oyun Last Island of Survival apk demektir.