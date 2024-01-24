Palworld, tüm zamanların en büyük çıkışlarından birine imza attı ve daha şimdiden Steam’in en çok oynanan oyunlarından biri haline geldi. Pek çok kişi Palworld’ü deneyimlemek için kolları sıvadı. Pek çok kişi ise bu oyunun keyfine vardıktan sonra Palworld benzeri oyunları keşfetmek için yola çıktı. Biz de bu yazımızda sizlere Palworld benzeri oyunlardan bahsedeceğiz.

Öncelikle belirtmekte fayda var ki Palworld çok nevi şahsına münhasır bir oyun. Eşi benzeri bulunmayan bu oyuna %100 benzeyen bir oyun bulmak epey zor ancak sıkı oyuncular fark etmiş olacaktır ki Palworld pek çok oyunun birleşiminden oluşuyor.

Aynı zamanda Palworld’ün dövüş sistemi, açık dünyası, hayatta kalma mekanikleri ve çevre tasarımı farklı farklı pek çok oyunu anımsatıyor. Dolayısıyla Palworld, pek çok oyunun iyi özelliklerini alıp onları daha iyi hale getirip bizlere sunmuş bir yapımdır.

Palworld sadece Pokemonlardan oluşan bir oyun değil. İçerisinde çok fazla oyun mekaniği ve detay barındırıyor. “Silahlı Pokemonlar” ya da “köle Pokemonlar” temalı bu oyun göründüğünden çok daha fazlasına sahip bir yapım.

Tüm bu bilgilerin ışığında, biz de elimizden geldiğince Palworld benzeri oyunları sizler için listeledik. Palworld’den keyif aldıysanız aşağıdaki oyunlar da ilginizi çekecektir.

En İyi Palworld Benzeri Oyunlar

ARK: Survival Evolved

Conan Exiles

Sunkenland

Craftopia

Valheim

Forest

Raft

ARK: Survival Evolved

Palworld’ün belki de en çok ilham aldığı oyunlardan biri hiç şüphesiz ARK: Survival Evolved’dur. Öyle ki, ARK’ta dinozorlar varken Palworld’de bu hayvanları Pokemonvari yaratıklar almış. Tıpkı ARK’taki dinozorlara binebildiğimiz gibi Palworld’de de bu yaratıklara binebiliyoruz. Eğer Palworld’ü sevdiyseniz ARK’ı da sevebilme ihtimaliniz epey yüksek.

Conan Exiles

Açık dünya, hayatta kalma ve inşa etme denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Conan Exiles, Palworld’e de büyük oranda ilham kaynağı olmuş diyebiliriz. Eğer ilk çağ uygarlıklarına ve bu tarz hayatta kalma oyunlarına ilginiz varsa Conan Exiles’ı oynamanızı öneriyoruz.

Sunkenland

Diğer hayatta kalma ve inşa etme oyunlarına kıyasla daha farklı bir teması olan Sunkenland’de okyanusun ortasındayız. Etkileyici grafiklere sahip olan bu oyunda dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.

Craftopia

Palworld’ün geliştiricisi ve yayıncısı olan Pocketpair’in bir önceki oyunu olan Craftopia, Palworld’ün de temellerini atmış desek yanılmış olmayız herhalde. Pek çok bakımdan Palworld’e benzeyen bu oyunda da bizleri yine renkli ve cıvıl cıvıl bir dünya bekliyor.

Palworld kadar sükse yapmayıp oyunculardan karışık yorumlar alan Craftopia türün sevdalıları için ilgi çekici bir oyun olabilir. Bu oyunu oynayıp analiz ettiğinizde ise Palworld’ün başarısının altında yatan sırrı da öğrenmiş oluyorsunuz.

Valheim

En iyi İskandinav mitolojisi temalı oyunlardan biri olan Valheim’da Palworld gibi çıkış yaptığı sırada büyük ilgi görmüştü. 1-10 kişiye kadar oyuncu desteği veren Valheim’da kendi nordik maceranızı yaşayabiliyorsunuz. Özellikle arkadaşlarınızla oynamak için bir oyun arıyorsanız Valheim’dan daha iyisini bulmanız epey zor gibi.

Forest

Açık dünya ve hayatta kalma oyunları denilince akıllara gelen en popüler oyunlardan biri olan Forest bu listenin de olmazsa olmazı. Bu türdeki oyunlardan birini oynamış bir kişi bile Forest’ın adını muhakkak duymuştur. Sonrasında çıkan Sons of the Forest ile birlikte bu iki oyun da Palworld’ü şekillendirmiştir diyebiliriz.

Raft

Sunkenland’da olduğu gibi Raft’ta da okyanusun ortasındayız ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Okyanusla ve köpek balıklarıyla içli dışlı olduğumuz bu oyunda çoğunlukla kendi yaptığımız yüzen bir platform üzerinde oluyoruz. Farklı bir hayatta kalma tecrübesi yaşamak isteyenler için Raft ideal bir yapım olacaktır.

Palworld benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Palworld’ü oynadınız mı? Palworld benzeri oyunlar arasında favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.