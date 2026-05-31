Kurtarılma sinyali gönderebilmek için jeneratörü aktif etmeye çalıştığınız Last Signal, karanlık atmosferiyle ön plana çıkan bir FPS korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Last Signal, kaynak yönetimine odaklanan atmosferik bir FPS korku oyunudur.

Oyunda kurtarma sinyali göndermek için jeneratörleri aktif etmeniz gerekiyor.

Her düşmanın farklı yetenekleri bulunuyor.

CEVSAA tarafından geliştirilen ve yayınlanan Last Signal, birinci şahıs bakış açısında oynadığınız bir aksiyon-korku oyunudur. Karanlık koridorlarda geçen bu oyunda, sınırlı mermi ve sağlık kitiniz bulunuyor. Yaratıklara karşı hayatta kalmalı ve korkunç atmosfere karşı bilincinizi korumalısınız.

Kurtarılmak istiyorsanız, sinyal göndermeli ve jeneratörleri aktif etmelisiniz. Tabii söylemesi kolay. Jeneratöre ulaşana kadar mutasyonlu yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi verecek ve karanlık bölgeleri keşfetmeye çalışacaksınız.

Her bir düşmanın kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Bu nedenle oyuncular, sürekli farklı taktiklerle saldırmalı ve düşmanını tanımalıdırlar.

Grafik ve oynanış açısından her ne kadar vasat bir deneyim sunsa da, oyunculara hissettirdiği korku atmosferi mükemmeldir. Bu nedenle, korku oyunu olarak deneyimlemenizi tavsiye ederim.

Last Signal Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

İŞLEMCI: Intel Core i5-4440 / Ryzen 3 1200

BELLEK: 4 GB RAM

EKRAN KARTI: GTX 750 Ti / RX 560

DIRECTX: Sürüm 11

DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan