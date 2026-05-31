Last Signal
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici CEVSAA
Kurtarılma sinyali gönderebilmek için jeneratörü aktif etmeye çalıştığınız Last Signal, karanlık atmosferiyle ön plana çıkan bir FPS korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Last Signal, kaynak yönetimine odaklanan atmosferik bir FPS korku oyunudur.
- Oyunda kurtarma sinyali göndermek için jeneratörleri aktif etmeniz gerekiyor.
- Her düşmanın farklı yetenekleri bulunuyor.
CEVSAA tarafından geliştirilen ve yayınlanan Last Signal, birinci şahıs bakış açısında oynadığınız bir aksiyon-korku oyunudur. Karanlık koridorlarda geçen bu oyunda, sınırlı mermi ve sağlık kitiniz bulunuyor. Yaratıklara karşı hayatta kalmalı ve korkunç atmosfere karşı bilincinizi korumalısınız.
Kurtarılmak istiyorsanız, sinyal göndermeli ve jeneratörleri aktif etmelisiniz. Tabii söylemesi kolay. Jeneratöre ulaşana kadar mutasyonlu yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi verecek ve karanlık bölgeleri keşfetmeye çalışacaksınız.
Her bir düşmanın kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Bu nedenle oyuncular, sürekli farklı taktiklerle saldırmalı ve düşmanını tanımalıdırlar.
Grafik ve oynanış açısından her ne kadar vasat bir deneyim sunsa da, oyunculara hissettirdiği korku atmosferi mükemmeldir. Bu nedenle, korku oyunu olarak deneyimlemenizi tavsiye ederim.
Siz de Last Signal indirin ve sinyal gönderme yolculuğunuzu hayatta kalarak tamamlamaya çalışın!
Last Signal Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Intel Core i5-4440 / Ryzen 3 1200
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: GTX 750 Ti / RX 560
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Last Signal nasıl bir oyun?
Last Signal, psikolojik korku, FPS ve hayatta kalma unsurlarını bir araya getiren tek oyunculu bir korku oyunudur. Amaç, karanlık bölgeleri keşfedip kurtarma sinyalini göndererek hayatta kalmaktır.
Oyunda kaç bölüm bulunuyor?
Oyunda toplam 5 farklı bölüm yer alıyor. Her bölüm farklı ortamlar, düşmanlar ve hayatta kalma zorlukları sunuyor.
Last Signal çok oyunculu mu?
Hayır. Oyun tamamen tek oyunculu deneyim üzerine kurulmuş durumda ve hikâye ile atmosfer odaklı ilerliyor.
Oyunun korku türü nedir?
Last Signal daha çok psikolojik gerilim ve atmosferik korkuya odaklanıyor. Karanlık alanlar, sınırlı görüş mesafesi ve sürekli baskı hissi oyunun temel korku unsurlarını oluşturuyor.
Oyunda silah kullanılıyor mu?
Evet. Oyuncular çeşitli ateşli silahlar kullanabiliyor ancak mühimmat oldukça sınırlı olduğu için her çatışmaya girmek yerine kaynakları korumak gerekiyor.