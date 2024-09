Left or right: Magic Dress up APK

Left or right: Magic Dress up APK, diğer oyunculara karşı moda savaşları verebileceğiniz bir giydirme oyunudur.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Left or right: Magic Dress up APK'da, seçimlerinizi yapın ve karakterinizi giydirin. Moda tutkunları ve bu tarz giydirme oyunlarını seven oyuncular için keyifli bir gündelik oyun olan Magic Dress up APK, çeşitli kıyafet koleksiyonlarını içerisinde barındırıyor.

Kıyafet seçimlerinizi yaparken karşınıza çıkan iki üründen birini seçmeniz gerekecektir. Seçimlerinizi en iyi şekilde yaparak karakterinizi giydirebilir ve diğer oyunculara karşı moda meydan okumalarına katılabilirsiniz.

Karakterinizin saçını, üst ve alt kısmını, ayakkabılarını, aksesuarlarını ve daha birçok şeyi siz belirleyeceksiniz. Sağa veya sola seçiminizi gerçekleştirerek, karakterinizi giydirin ve puan olarak yükselin.

Left or right: Magic Dress up APK İndir

Moda meydan okuma yarışlarında farklı oyuncularla karşılaşacaksınız. 1'e 1 mücadelelerinizde en iyi karakteri oluşturarak, meydan okumaları kazanabilir ve keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Siz de Left or right: Magic Dress up APK'yı indirin ve kıyafet seçimlerinizi yaparak modaya uygun en iyi karakteri oluşturun.

Left or right: Magic Dress up Oyunu Özellikleri