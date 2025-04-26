LEGO Batman: Beyond Gotham APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 1,978
- DOSYA BOYUTU 17 MB
- Üretici LEGO Group
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LEGO Batman: Beyond Gotham APK, süper kahramanların baş rolde olduğu bir macera oyunudur.
LEGO Batman: Beyond Gotham APK, Batman ve daha birçok farklı süper kahramanın baş rolde olduğu, sürükleyici macera deneyimi sunan bir mobil Batman oyunudur.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu macera oyununda, Lego evreniyle DC Universe evreninin birleştiği bir hikaye bizi bekliyor. Oyunda bütün olaylar Brainiac'ın kainatı yok etmek için harekete geçmesiyle başlıyor.
Bu saldırıyı durdurabilecek tek güç olan süper kahramanlarımız güçlerini birleştiriyorlar ve savaşa başlıyorlar. Biz de bu savaşta kahramanlarımızın yanında yer alıyoruz ve aksiyonun içerisine dalıyoruz.
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LEGO Batman: Beyond Gotham'ın hikayesi boyunca farklı gezegenleri ziyaret ederek kötüleri alt etmeye çalışıyoruz. Bir yandan bulmacaları çözerken diğer yandan yüksek tansiyonlu çatışmalar yapıyoruz. Oyun içerisinde 100'den fazla kahramanı kontrol edebilmemiz mümkün.
Bu kahramanlar arasında Superman, Flash, Cyborg, Joker, Green Lantern gibi kahramanlar da yer almakta. Her kahraman için özel olarak tasarlanmış kostüm seçenekleri de LEGO Batman: Beyond Gotham içerisinde mevcut. Bu kostümler kahramanlarımızın görünümlerini değiştirdikleri gibi onlara farklı yetenekler de kazandırabiliyor.
LEGO Batman: Beyond Gotham'ın tatmin edici bir grafik kalitesi sunduğu söylenebilir. Oyunda süper kahramanların kilidini açabilmek için herhangi bir uygulama içi satın alım işlemi yapmak zorunda olmayışınız bir artı puan sayılabilir.
Eğer siz de LEGO ve Batman evrenini seviyorsanız, LEGO Batman: Beyond Gotham APK indirin ve eğlenceli maceraya adım atın!
LEGO Batman: Beyond Gotham
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 673
- DOSYA BOYUTU 1.22 GB
- Üretici LEGO Group
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LEGO oyun serileri arasında ayrı bir hayran kitlesi olan Batman oyunlarından biri sonunda mobil cihazlara ulaştı!
LEGO oyun serileri içerisinde birçok platforma çıkan ve sevilerek oynanan oyunlarından biri olan LEGO Batman: Beyond Gotham sonunda iOS cihazlarına ulaşmayı başardı. Grafikler elbette bir Xbox One kalitesiyle birebir aynı değil ama indirgenmiş olan görsellerle birlikte oyunun akıcı bir şekilde çalışması için lazım olan optimizasyonun altından güzel kalkmışlar diyebiliriz. LEGO temalı oyun serileri içerisinde kendine has bir hayran kitlesi yaratan Batman serilerinde yanınıza Robin'i de alarak DC evreninin birçok fantastik macerasına atılacaksınız.
Batman dediğimize bakmayın, toplamda 100'den fazla oynanabilir karakterimiz var. Bunların arasında DC'nin iyi adamları olduğu gibi kötü adamları da var. Farklı özellikleri olan farklı karakterlerle birlikte Batman de yeni kostimler eşliğinde farklı özellikler kazanabiliyor. Diğer platformlarda çıkan ek paketler için oyunseverler muhtemelen beklemek zorunda kalacaklar ama sunulan oyunun iPhone veya iPad üzerinden oynanabiliyor olması da günümüz şartlar içerisinde harika olmuş diyebiliriz. Oyun hakkında hızlı bir fikir sahibi olmak için aşağıdaki videoyu izlemenizi öneririz.
iPhone ve iPad için tasarlanmış olan LEGO Batman: Beyond Gotham isimli oyunun bu versiyonu ne yazık ki ücretsiz bir seçenek değil. Oyun için makul bir ücret ödemeniz gerekecektir ama bizim tavsiyemiz, bu kararı verdikten sonra uygulama içi satın almalar konusunda daha çekimser davranıp satın alacağınız paketler hakkında kapsamlı bilgi almanız. Dokunmatik ekran üzerinde başarılı bir oyun performansı sergileyen bu çalışma biraz çizgi roman seven ve hafifçe aksiyondan keyif alanlara yönelik bir eğlence sunuyor.