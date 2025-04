LEGO Batman: Beyond Gotham APK

LEGO Batman: Beyond Gotham

LEGO oyun serileri arasında ayrı bir hayran kitlesi olan Batman oyunlarından biri sonunda mobil cihazlara ulaştı!

Alper Çetiner - 10 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

LEGO oyun serileri içerisinde birçok platforma çıkan ve sevilerek oynanan oyunlarından biri olan LEGO Batman: Beyond Gotham sonunda iOS cihazlarına ulaşmayı başardı. Grafikler elbette bir Xbox One kalitesiyle birebir aynı değil ama indirgenmiş olan görsellerle birlikte oyunun akıcı bir şekilde çalışması için lazım olan optimizasyonun altından güzel kalkmışlar diyebiliriz. LEGO temalı oyun serileri içerisinde kendine has bir hayran kitlesi yaratan Batman serilerinde yanınıza Robin'i de alarak DC evreninin birçok fantastik macerasına atılacaksınız.

Batman dediğimize bakmayın, toplamda 100'den fazla oynanabilir karakterimiz var. Bunların arasında DC'nin iyi adamları olduğu gibi kötü adamları da var. Farklı özellikleri olan farklı karakterlerle birlikte Batman de yeni kostimler eşliğinde farklı özellikler kazanabiliyor. Diğer platformlarda çıkan ek paketler için oyunseverler muhtemelen beklemek zorunda kalacaklar ama sunulan oyunun iPhone veya iPad üzerinden oynanabiliyor olması da günümüz şartlar içerisinde harika olmuş diyebiliriz. Oyun hakkında hızlı bir fikir sahibi olmak için aşağıdaki videoyu izlemenizi öneririz.

iPhone ve iPad için tasarlanmış olan LEGO Batman: Beyond Gotham isimli oyunun bu versiyonu ne yazık ki ücretsiz bir seçenek değil. Oyun için makul bir ücret ödemeniz gerekecektir ama bizim tavsiyemiz, bu kararı verdikten sonra uygulama içi satın almalar konusunda daha çekimser davranıp satın alacağınız paketler hakkında kapsamlı bilgi almanız. Dokunmatik ekran üzerinde başarılı bir oyun performansı sergileyen bu çalışma biraz çizgi roman seven ve hafifçe aksiyondan keyif alanlara yönelik bir eğlence sunuyor.