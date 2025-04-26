LEGO Batman: Beyond Gotham APK, süper kahramanların baş rolde olduğu bir macera oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

LEGO Batman: Beyond Gotham APK, Batman ve daha birçok farklı süper kahramanın baş rolde olduğu, sürükleyici macera deneyimi sunan bir mobil Batman oyunudur.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu macera oyununda, Lego evreniyle DC Universe evreninin birleştiği bir hikaye bizi bekliyor. Oyunda bütün olaylar Brainiac'ın kainatı yok etmek için harekete geçmesiyle başlıyor.

Bu saldırıyı durdurabilecek tek güç olan süper kahramanlarımız güçlerini birleştiriyorlar ve savaşa başlıyorlar. Biz de bu savaşta kahramanlarımızın yanında yer alıyoruz ve aksiyonun içerisine dalıyoruz.

LEGO Batman: Beyond Gotham APK İndir

LEGO Batman: Beyond Gotham'ın hikayesi boyunca farklı gezegenleri ziyaret ederek kötüleri alt etmeye çalışıyoruz. Bir yandan bulmacaları çözerken diğer yandan yüksek tansiyonlu çatışmalar yapıyoruz. Oyun içerisinde 100'den fazla kahramanı kontrol edebilmemiz mümkün.

Bu kahramanlar arasında Superman, Flash, Cyborg, Joker, Green Lantern gibi kahramanlar da yer almakta. Her kahraman için özel olarak tasarlanmış kostüm seçenekleri de LEGO Batman: Beyond Gotham içerisinde mevcut. Bu kostümler kahramanlarımızın görünümlerini değiştirdikleri gibi onlara farklı yetenekler de kazandırabiliyor.

LEGO Batman: Beyond Gotham'ın tatmin edici bir grafik kalitesi sunduğu söylenebilir. Oyunda süper kahramanların kilidini açabilmek için herhangi bir uygulama içi satın alım işlemi yapmak zorunda olmayışınız bir artı puan sayılabilir.

Eğer siz de LEGO ve Batman evrenini seviyorsanız, LEGO Batman: Beyond Gotham APK indirin ve eğlenceli maceraya adım atın!