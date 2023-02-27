Batman Arkham Asylum Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Oyun dünyasının gelmiş geçmiş en iyi serilerinden biri olan Batman Arkham serisi, pek çoğumuz için gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman oyunlarına sahiptir. Oynanışı, hikayesi ve devrimsel dövüş sistemiyle aksiyon oyunlarının nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya gösteren Batman Arkham Asylum harika bir yapımdı.

Batman Arkham Asylum hikayesi ile öne çıkan bir yapım. Toplam 4 oyunluk serinin ilki olma özelliğini taşıyan bu oyun hikaye açısından büyük bir öneme sahip. İngilizcesi yeterli olmayan pek çok oyuncu seriye giriş yapmaya çekiniyor. Eğer siz de dil bariyerine takılmadan en iyi şekilde hikayeyi anlamak istiyorsanız Batman Arkham Asylum Türkçe yama kurabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak kolaylıkla Batman Arkham Asylum Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Batman Arkham Asylum Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle yukarıdaki “ İndir ” yazısına tıklayarak Batman Arkham Asylum Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

” yazısına tıklayarak Batman Arkham Asylum Türkçe yama kurulum dosyasını indirin. Akabinde indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Sonra BATMAN_TR_FINAL.exe dosyasına çift tıklayın ve çalıştırın.

dosyasına çift tıklayın ve çalıştırın. Dosya seçme ekranı gelene kadar “ İleri ”ye tıklayın.

”ye tıklayın. Dosya seçme ekranı geldiğinde Batman Arkham Asylum’un kurulu olduğu dizini seçin ve kurulumu başlatın.

seçin ve kurulumu başlatın. İşlem tamam. Kısa bir süre içerisinde Batman Arkham Asylum Türkçe yama başarıyla bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Herhangi bir şekilde Batman Arkham Asylum Türkçe yama çalışmazsa kurulumu boş bir klasöre yapmayı deneyin. Sonra bu klasörün içindeki bmgame klasörünü oyunun kurulu olduğu dizine atın ve değiştirme işlemini onaylayın.

Batman Arkham Asylum Nasıl Bir Oyun?

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Batman Arkham Asylum 2009 yılında piyasaya sürüldü. 2010 yılında ise Game of the Year Edition’ı çıkış yaptı. Batman Arkham serisinin ilk oyunu olan bu yapım pek çok özelliği ile eşsiz bir oyundu.

Dönemine göre çok iyi grafiklere sahip olan Batman Arkham Asylum, müthiş bir hikayeye ve devrimsel bir dövüş sistemine sahipti. Batman filmlerini aratmayacak kalitede bir oyun olan Batman Arkham Asylum’un başarısı sonraki oyunların da fitilini ateşledi. Batman’e ilgisi olan olmayan herkesin muhakkak oynaması gereken bir eser.

Batman Arkham Asylum Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki oyunu Türkçe oynamak isteyen kişiler için faydalı olmuştur. Siz Batman oyunlarından hangilerini oynadınız? Batman Arkham Asylum Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

