Lego Koleksiyonu Yapmaya Başlayın: Yetişkinler İçin LEGO

70 yılı aşkın bir süredir hayatımızda var olan bir marka… LEGO. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de harika bir hobi olan LEGO, yaratıcılığınızı ve becerilerinizi ortaya çıkarmak için harika bir yol. Genellikle LEGO markası çocuklara hitap etse de yetişkinler için de çok güzel ürünleri bulunmakta. Hatta son dönemde çocuklardan daha çok yetişkinlere yönelik ürünler çıkarıyor desek yanılmayız herhalde. 7’den 77’ye herkesin ilgisini çekebilecek ürünlere sahip olan LEGO hobisi keyifli vakit geçirmek için son derece ideal.

LEGO’lar zaman içerisinde sadece basit birer oyuncak iken günümüzde artık bambaşka bir boyuta evrildi. LEGO’lar artık ev dekorasyonundan figürlere, hediyelerden oyunlara kadar oldukça geniş bir yelpazede ürünler çıkarıyor. Pek çok kişi evinde ya da iş yerinde sergilemek için çok özel LEGO ürünleri satın alıyor. Ev dekorasyonu için oldukça yaratıcı ve farklı bir seçim olan LEGO ürünleri pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

LEGO’ların koleksiyon değeri de olabiliyor. Limitli üretilen bazı LEGO’lar binlerce dolar değerinde olabiliyor. Çok kompleks ve sıra dışı ürünler de mevcut. 400.000 parçadan oluşan bir Lamborghini hazırlamak bile mümkün.

LEGO pek çok farklı marka ile de işbirliğine giriyor. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Marvel, DC gibi IP’lerle (Fikri Mülkiyet) işbirliğine giden LEGO, bu markalara ait ürünler de çıkarıyor. Özellikle Star Wars hayranlarını mest eden ürünleri ile nam salmış olan LEGO insanın ağzını açık bırakacak türden ürünlere sahip. Pek çok Star Wars hayranı yeni çıkan LEGO’ları satın almak için kuyruklar oluşturuyor.

LEGO’nun yetişkinlere hitap eden ürünlerinin bir çoğu maalesef pek de ucuz değil. Yüzlerce dolar fiyata satılan bazı LEGO ürünleri gerçekten de sadece sergilenmek için varlar. Öyle ki binlerce parçadan oluşan ve yüzlerce dolara satın aldığınız bir LEGO’yu asla küçük bir çocuğa emanet edemezsiniz.

Aşağıda LEGO sevdalıları için en iyi yetişkin ürünlerini sıraladık. Koleksiyonunuza yeni parçalar katmak ya da bu hobiye girişmek için iyi bir ürünle başlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte yetişkinlere yönelik en iyi LEGO’lar:

Yetişkinler İçin LEGO

Star Wars Millennium Falcon

Marvel Carnage

DC Batman Maskesi

Creator Expert Kolezyum

Harry Potter Hogwarts Şatosu

Technic Porsche 911 RSR

Creator Viking Gemisi ve Midgard Yılanı

Creator Expert Çiçek Buketi

Star Wars Millennium Falcon

Star Wars hayranlarının LEGO ürünlerine bayılmaması imkansıza yakındır. 21 cm yüksekliğe, 84 cm uzunluğa ve 56 cm genişliğe sahip bu devasa Millennium Falcon LEGO’su her Star Wars hayranının evinde bulunmasını isteğeceği bir üründür. 7500+ parçadan oluşan bu aşırı detaylı ve büyük LEGO yetişkinlere hitap eden ürünler arasında en gözde olanlardan biridir.

Marvel Carnage

Marvel’ın en korkutucu ve vahşi karakterlerinden biri olan Carnage’in LEGO’su bariz bir şekilde yetişkinler için üretilmiştir. Öyle ki ürünün sivri dişleri ve korkutucu yapısı kesinlikle çocuklara uygun değil. Marvel ve çizgi roman severlerin evinde bulundurmak isteyeceği bu etkileyici ürün 546 parçadan oluşmakta.

DC Batman Maskesi

DC Comics karakterleri arasında şüphesiz en çok bilinen süper kahraman olan Batman’in bir ürünü olmazsa olmaz zaten. Bu ihtişamlı Batman maskesi gerçekten de çok karizmatik gözüküyor. 410 parçadan oluşan bu maske Batman severlerin hiç düşünmeden satın alabileceği bir ürün.

Creator Expert Kolezyum

Adeta bir simge haline gelen, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan oval bir amfitiyatro olan Kolezyum ihtişamı ve büyüklüğü ile yıllar içerisinde ikon haline gelmiş bir yapıdır. Bu görkemli yapının LEGO’su ise hayranlık uyandıracak kadar detaylı ve gerçeğe yakın bir şekilde dizayn edilmiş. 9000+ parçaya sahip bu LEGO; 27 cm yüksekliğe, 52 cm genişliğe, 59 cm derinliğe sahiptir. Oldukça sınırlı sayıda üretilen Kolezyum’un LEGO’suna sahip olan kişiler kendilerini oldukça şanslı hissediyor olmalılar.

Harry Potter Hogwarts Şatosu

LEGO markası Harry Potter hayranları için de oldukça önemli bir firma. Kendi Hogwarts Şatonuzu yapabileceğiniz bu ürün 6000 parçalık muhteşem bir yapı. Harry, Hermione ve Ron dahil 27 mikrofigüre sahip Hogwarts Şatosu en detaylı LEGO ürünlerinden bir tanesi.

Technic Porsche 911 RSR

Araba sevdalıları da pas geçilmemiş. Porsche 911 RSR’ın LEGO’su araç severlerin ağzını açık bırakacak cinsten. Porsche ile ortak geliştirilen bu gerçekçi ürün 7’den 77’ye herkese hitap edebilecek bir ürün. Oldukça hoş detaylara sahip olan bu ürünün uzaktan bakıldığında legolardan yapıldığını bile anlamanız son derece güç.

Creator Viking Gemisi ve Midgard Yılanı

Viking temasına ve kültürüne ilgisi olanların kaçırmaması gereken bir LEGO. 3 Viking oyuncağını tek bir pakette sunan bu ürün 1 Viking gemisi, 1 Viking evi ve 1 Fenris kurdu içeriyor. Viking Mitolojisi’ne aşina olanların bileceği Midgard Yılanı da bu pakete dahil. 1200’e yakın parçaya sahip olan bu LEGO Viking sevdalılarının favorisi olacak.

Creator Expert Çiçek Buketi

Sevdiğiniz birine çiçek almak istiyorsunuz fakat 1-2 gün sonra solacak olan bu bitkiye para vermek istemiyor musunuz? “Çiçek almak” istiyorsunuz ancak gerçek bir çiçeği dalından koparmak istemiyor musunuz? Yaratıcı ve farklı bir hediye mi arıyorsunuz? LEGO’nun en sıra dışı ürünlerinden biri olan bu çiçek buketini satın alarak tüm bu isteklerinizi gerçekleştirmiş olursunuz. 756 parçalık bu set birbirinden farklı rengarenk çiçekler oluşturmanıza imkan veriyor.

LEGO külüründen ve yetişkinler için en iyi LEGO ürünlerinden bahsettiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı ve eğlenceli olmuştur. Siz LEGO satın alıyor musunuz? Favori LEGO ürününüz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.