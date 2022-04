Line of Sight

Line of Sight online savaşlara yer veren bir FPS oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Line of Sight ilginç oyun mekanikleriyle dikkat çeken bir online FPS oyunu olarak tanımlanabilir. Windows platformunda online olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya getiren yapım, kitlesini artırmaya devam ederken oyuncuları da aksiyon yüklü bir evrene götürmeyi ihmal etmiyor.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Line of Sight'ta Call of Duty oyunlarına benzeyen bir vuruş hissi Bioshock oyunlarındaki özel yeteneklerle birleştiriliyor. Oyunda silahlarınızla nişan alarak düşmanlarınızı yok etmeye çalışırken şok dalgası göndererek düşmanlarınızı sersemletip avantaj kazanabiliyorsunuz. Bu tür özel yetenekler oyuna renk ve heyecan kazandırmakta.

Line of Sight Özellikleri

Çarpıcı aksiyon sahneleri,

Zengin içerik,

Basit kontroller,

Gerçekçi grafikler,

Sürükleyici bir oynanış,

Özel yetenekler,

Karakter geliştirme,

Line of Sight'ta kahramanınızı ileri derecede kişiselleştirebilmenize imkan tanınıyor. Birçok farklı ekipman ve aksesuar ile kahramanınızın görünümünü tercihlerinize göre yapılandırabiliyorsunuz. Silahlar için de benzer bir durum söz konusu. Silahlarınızı farklı parçalarla kişiselleştirebiliyor, çeşitli kaplamalarla görünümlerini değiştirebiliyorsunuz.

Line of Sight İndir

Unreal Engine oyun motoruyla geliştirilen Line of Sight ortalamanın üzerinde bir grafik kalitesi sunmakta. Buna rağmen oyun her bilgisayarda çalışabilecek şekilde optimize edilmiş. Sürükleyici oynanışına ek olarak karakter geliştirmeye de olanak tanıyan Line of Sight, kaliteli grafiklere ev sahipliği yapıyor. Windows platformu için yayınlanan başarılı aksiyon oyunu, farklı silah modelleri ile aksiyonu iliklerinize kadar hissettirecek. Oyuncular birbirinden farklı karakterlerin yanı sıra aksiyon sahneleri ile karşılaşacaklar. Kaliteli ses efektlerine ek olarak oyuncular zengin içeriği deneyimleyebilecekler. Oyun içerisinde İngilizce dil desteği yer alırken, Türkçe dil desteğininde bulunmadığını belirtelim.

Line of Sight'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz çift çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 8600 veya 9600 GT ya da AMD Radeon HD 2600 veya HD 3600 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 3 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme