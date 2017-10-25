Son Dönemin En Tuhaf Sosyal Medya Trendleri!

Güzellik trendleri genelde ikiye ayrılır: gerçekte veya internette olanlar. Şöyle ki eğer bazı akımlara her gün sosyal medyada görmenize rağmen sokakta denk gelmiyorsanız, oldu ki denk geldiğinizde de gülmemek için emme basma tulumba gibi sesler çıkarıyorsanız, internet trendine ‘merhaba!’ deyip geçiniz. Yok ben de yapacağım diyorsanız buyurun yazımıza.
Bunlar genelde yabancı fenomenlerin dikkat çekmek için icat ettiği, özellikle de biz Türkler gibi farklılıktan rahatsız olan toplumlarda sokakta göremeyeceğiniz, absürt şeyler. Şimdi burada yenilikçi gençlerin duyarını yemek istemem ama sevgili kardeşlerim biraz sonra görsellerini vereceğim akımları olur da uygulamak gibi bir niyetiniz olursa, sokakta göreceğiniz tepkilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Sonra yok kahvedeki amcalar ağzıma vurdu, yok teyzeler suratıma suratıma güldü diye bana ağlanmayın.
Varan 1: Dalgalı Kaşlar
Yılan gibi kıvrak, üzerinde bir sörfçü dövmesi eksik kalmışçasına dalgalı kaşlara sahip olmak ister misiniz? Kaşları bu forma sokmak için genellikle yıkanabilir yapıştırıcı kullanıldığı bilgisini istemeye istemeye veriyorum, yukarıda verdiğim uyarıları rica ediyorum unutmayınız.
Dalgalı Kaş Olur da Dudak Eksik Kalır mı?
Ladies: are we here for this new squiggly lip trend? pic.twitter.com/14t2SOLZAk— brooke alyce (@brookegotuhookd) 1 Eylül 2017
Editörü burada gülme alır…
Çiçek desen çiçek değil, buluta benziyor desen ne gerek var? İnsan gerçekten bazen sadece hayret ediyor…
Burun Kılı
Sevgili hemcinslerim, biz senelerdir oramızı buramızı alacağız diye deli paralar saçıp canımızı yakmadık mı? Çakma burun kılı nedir Allasen? Vallaha buraya kusacağım!
Yıldırım Kaşı
When I decide to be a #weirdo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Details @anastasiabeverlyhills dip brow "darkbrown" / gel eyeliner "jet" @morphebrushes 35b palette @fentybeauty "trophy wife" highlighter on my lid and ckeekbones @iikonn lashes "slay" (Code SHINYBEAUTIZ for 25%off at checkout ) @nyxcosmetics liquid lipstick "alien"⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ _____________________________________________ #katvond#universodamaquiagem_oficial#makyaj#nyxcosmetics#eyemakeup#dressyourface#makeupartist#makeuptutorial#abh#brian_champagne#anastasiabeverlyhills#hudabeauty#maquiagem#maryhadalittleglam#anastasiabrows#wakeupandmakeup#fentybeauty
Bu da Harry Potter’ın yandan çarklısı. Aynen bacım seçilmiş kişi sensin, bu emareler boşa olamaz, ‘kim olduğunu bilirsin sen’i sen avada kedavralıcaksın!
Şeritli Kaş
I like this way better than wavy brows Inspired by @erosmua and @mcdrew • Used @anastasiabeverlyhills Modern Renaissance Palette and Dipbrow in Soft Brown *edited in PS obviously* brows #brow #braidbrow #braidbrows #abhbrows #trend #hypnaughtymakeup #wakeupandmakeup #fiercesociety #braidedbrows #bbdaretoshare #kokopower
Arkadaşlar dayanamayacağım burada araya gireceğim. Kaşlarınızla alıp veremediğiniz nedir Allah aşkına? Zaten otoban şeridi gibi kalın kaşları daha yeni sindirdik, bu şeritli falan nedir yahu?
Terse Eyeliner
Reversed I really felt like doing this again so I added some little things to it. Eyes: - @anastasiabeverlyhills @anastasiabeverlyhills_romania Modern Renaissance Burnt Orange and Cyprus Umber and Subculture Roxy and Rowdy - @eyeko Black Magic Liquid Eyeliner - @bourjoisparis Liner Pinceau - @eyeko Lash Alert Mascara - @barrymcosmetics Fine Glitter Dust 15 Brows: - @anastasiabeverlyhills #browwiz Ebony ________________________ #anastasiabeverlyhills #abhbrows #abhsubculture #abhshadows #anastasiabrows #dipbrow #undiscovered_muas #itsmylookbook #100daysofmakeupchallenge #100daysofmakeup #muafollowtrain #underratedmuas #muasfeaturing #featureyourlooks #sigmabrushes #sigmabeauty #make_upft #muasfeaturing #morphebrushes #makeupforbarbies #beautyqueens #makeupgoals #shimycatsmua #glamspire #morphebabe #beautyqueens4ever #makeupfanatic1 #universodamaquiagem_oficial #hudabeauty #flawlesssdolls
Herkes gider Mersine… Zaten çekmesi yeteri kadar zor olan kedi gözü eyeliner modelini bir de tersine sadece çok zeki (!) olanlar çekebilir! Sormadan geçemeyeceğim, hayır ne gerek var?
Pon-Pon Surat
--- I saw these tiny pom-poms in Clarke's (tip top craft shop in Brighton) and just knew they had to be on my face. My eyes have never felt so cozy --- In other news I finally have a ring light which is making late night spur of the moment makeup so much simpler, but I have not quite figured out the best setting for my camera yet, so sorry for crazy lighting --- @nyxcosmetics_uk ultimate brights palette, pink vivid brights liner on lashes // pom-poms
Bu modelimiz de sadece en ponçiklere yakışacak! öyle klasik farklar falan hep çöpe! Artık moda pon pon gözler!
Stres Çarkı Ojeleri
Bak bak bak! Yok ben stresimi mümkün değil atamıyor, vay efendim stres çarkını yanımdan ayırmak istemiyorum diyen sevgili okurlar, işte size muhteşem çözüm! Yap kardeşim bu tırnaktan döndür dur bütün gün.
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