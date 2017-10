Son Dönemin En Tuhaf Sosyal Medya Trendleri!

Güzellik trendleri genelde ikiye ayrılır: gerçekte veya internette olanlar. Şöyle ki eğer bazı akımlara her gün sosyal medyada görmenize rağmen sokakta denk gelmiyorsanız, oldu ki denk geldiğinizde de gülmemek için emme basma tulumba gibi sesler çıkarıyorsanız, internet trendine ‘merhaba!’ deyip geçiniz. Yok ben de yapacağım diyorsanız buyurun yazımıza.

Bunlar genelde yabancı fenomenlerin dikkat çekmek için icat ettiği, özellikle de biz Türkler gibi farklılıktan rahatsız olan toplumlarda sokakta göremeyeceğiniz, absürt şeyler. Şimdi burada yenilikçi gençlerin duyarını yemek istemem ama sevgili kardeşlerim biraz sonra görsellerini vereceğim akımları olur da uygulamak gibi bir niyetiniz olursa, sokakta göreceğiniz tepkilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Sonra yok kahvedeki amcalar ağzıma vurdu, yok teyzeler suratıma suratıma güldü diye bana ağlanmayın.

Yılan gibi kıvrak, üzerinde bir sörfçü dövmesi eksik kalmışçasına dalgalı kaşlara sahip olmak ister misiniz? Kaşları bu forma sokmak için genellikle yıkanabilir yapıştırıcı kullanıldığı bilgisini istemeye istemeye veriyorum, yukarıda verdiğim uyarıları rica ediyorum unutmayınız.

