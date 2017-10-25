Son Dönemin En Tuhaf Sosyal Medya Trendleri!

Güzellik trendleri genelde ikiye ayrılır: gerçekte veya internette olanlar. Şöyle ki eğer bazı akımlara her gün sosyal medyada görmenize rağmen sokakta denk gelmiyorsanız, oldu ki denk geldiğinizde de gülmemek için emme basma tulumba gibi sesler çıkarıyorsanız, internet trendine ‘merhaba!’ deyip geçiniz. Yok ben de yapacağım diyorsanız buyurun yazımıza.

Bunlar genelde yabancı fenomenlerin dikkat çekmek için icat ettiği, özellikle de biz Türkler gibi farklılıktan rahatsız olan toplumlarda sokakta göremeyeceğiniz, absürt şeyler. Şimdi burada yenilikçi gençlerin duyarını yemek istemem ama sevgili kardeşlerim biraz sonra görsellerini vereceğim akımları olur da uygulamak gibi bir niyetiniz olursa, sokakta göreceğiniz tepkilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Sonra yok kahvedeki amcalar ağzıma vurdu, yok teyzeler suratıma suratıma güldü diye bana ağlanmayın.

Varan 1: Dalgalı Kaşlar

Detail Claudia (@claudia__.w)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Tem 2017, 03:55 PDT )

Yılan gibi kıvrak, üzerinde bir sörfçü dövmesi eksik kalmışçasına dalgalı kaşlara sahip olmak ister misiniz? Kaşları bu forma sokmak için genellikle yıkanabilir yapıştırıcı kullanıldığı bilgisini istemeye istemeye veriyorum, yukarıda verdiğim uyarıları rica ediyorum unutmayınız.

Dalgalı Kaş Olur da Dudak Eksik Kalır mı?

Ladies: are we here for this new squiggly lip trend? pic.twitter.com/14t2SOLZAk — brooke alyce (@brookegotuhookd) 1 Eylül 2017

Editörü burada gülme alır…

Çiçek desen çiçek değil, buluta benziyor desen ne gerek var? İnsan gerçekten bazen sadece hayret ediyor…

Burun Kılı

Sevgili hemcinslerim, biz senelerdir oramızı buramızı alacağız diye deli paralar saçıp canımızı yakmadık mı? Çakma burun kılı nedir Allasen? Vallaha buraya kusacağım!

Yıldırım Kaşı

Bu da Harry Potter’ın yandan çarklısı. Aynen bacım seçilmiş kişi sensin, bu emareler boşa olamaz, ‘kim olduğunu bilirsin sen’i sen avada kedavralıcaksın!

Şeritli Kaş

Arkadaşlar dayanamayacağım burada araya gireceğim. Kaşlarınızla alıp veremediğiniz nedir Allah aşkına? Zaten otoban şeridi gibi kalın kaşları daha yeni sindirdik, bu şeritli falan nedir yahu?

Terse Eyeliner

Herkes gider Mersine… Zaten çekmesi yeteri kadar zor olan kedi gözü eyeliner modelini bir de tersine sadece çok zeki (!) olanlar çekebilir! Sormadan geçemeyeceğim, hayır ne gerek var?

Pon-Pon Surat

Bu modelimiz de sadece en ponçiklere yakışacak! öyle klasik farklar falan hep çöpe! Artık moda pon pon gözler!

Stres Çarkı Ojeleri

Bak bak bak! Yok ben stresimi mümkün değil atamıyor, vay efendim stres çarkını yanımdan ayırmak istemiyorum diyen sevgili okurlar, işte size muhteşem çözüm! Yap kardeşim bu tırnaktan döndür dur bütün gün.