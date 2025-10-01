Megabonk
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici vedinad
-
Hayatta kalmanın çok zor olduğu Megabonk oyunu, aksiyon roguelike oyunları arasında yer alıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Megabonk, popüler rogue-like hayatta kalma türünü (örneğin Vampire Survivors) alıp, aksiyonu tam anlamıyla üç boyutlu (3D) rastgele oluşturulmuş haritalara taşıyan kaotik bir oyundur.
- Oyuncular, düşman ve boss ordularını yenerek XP toplar, karakterlerini ve silahlarını geliştirirler. Her yükseltme teklifi rastgele olduğundan, her koşu (run) benzersiz yapılar (builds) oluşturma imkanı sunar.
- Oyun, tek bir geliştirici (vedinad) tarafından yapılmış olmasına rağmen, Steam'de kısa sürede büyük bir popülarite kazanmış ve oyuncular tarafından "Aşırı Olumlu" eleştiriler almıştır.
Aksiyon roguelike oyunu olarak karşımıza çıkan Megabonk, düşman dalgalarını alt ettiğiniz zorlu bir savaş sistemi sunmaktadır. Basit bir görsellikle karşımıza çıkan Megabonk, hem eğlenceli hem de kapsamlı mekanikleriyle oyuncuları mest ediyor.
karakterlerin kilidini açın, kaynak toplayın ve seviye atlamaya çalışın. Tek yapmanız gereken şey budur. Karakterlerinizi en yüksek seviyelere çıkarmalı ve zorlu düşmanlara karşı savaş vermelisiniz. Düşman çeşitliliği ve zorluğu giderek arttığı için toplayabildiğiniz her eşyayı toplayın ve güçlü ekipmanlar elde edin.
Megabonk İndir
Düşmanları öldürerek XP toplayacak ve her seviye atlamanızda rastgele eşyalar kazanacaksınız. Olabildiğince hayatta kalmaya çalışmalı ve her seferinde daha da ileriye gitmelisiniz.
Hayatta kalmanın oldukça zor olduğu Megabonk oyununda, farklı haritalar da mevcuttur. Siz de Megabonk indirin ve roguelike hazzını mükemmel bir şekilde alın!
Megabonk Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 7, 8, 10, 11
- İşlemci: potato
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: no
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Any
Sıkça Sorulan Sorular
Megabonk'un oynanışı Vampire Survivors'tan nasıl ayrılır?
Vampire Survivors'ın aksine, Megabonk üç boyutlu bir ortamda oynanır. Bu, oyuncuların engellerin üzerinden atlamak veya hız kazanmak için parkur benzeri hareketler yapmasını gerektirir, bu da oyuna daha fazla hareket ve dikey bir boyut katar.
Oyunda ne kadar içerik mevcut?
Oyun, oyuncuların kilidini açabileceği 20'den fazla farklı karaktere ve farklı sinerjilere sahip 70'ten fazla benzersiz eşyaya sahiptir. Ayrıca yüzlerce oyun içi görev mevcuttur.
Oyunda çok oyunculu (multiplayer) mod var mı?
Hayır, Megabonk şu anda sadece tek oyunculu bir deneyim sunmaktadır, ancak topluluk tarafından çok oyunculu veya co-op modu talep edilmektedir.
Oyunun sistem gereksinimleri nasıldır?
Geliştiricinin mizahi bir dille belirttiği gibi, oyun çok düşük sistem gereksinimlerine sahiptir ve "bir tost makinesinde bile çalışacağı" iddiasıyla cihaz uyumluluğunun yüksek olduğu vurgulanmıştır (Örn: 2 GB RAM, 500 MB depolama alanı).
Oyundaki ilerleme rastgele midir?
Evet, roguelike türünün doğası gereği, düşmanları yendikten sonra sunulan karakter yükseltmeleri ve yeni eşya teklifleri rastgele olarak gelir. Bu durum, oyuncuların her oyunda çılgın ve benzersiz kombinasyonlar oluşturmasını sağlar.