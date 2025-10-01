Hayatta kalmanın çok zor olduğu Megabonk oyunu, aksiyon roguelike oyunları arasında yer alıyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Megabonk, popüler rogue-like hayatta kalma türünü (örneğin Vampire Survivors) alıp, aksiyonu tam anlamıyla üç boyutlu (3D) rastgele oluşturulmuş haritalara taşıyan kaotik bir oyundur.

Oyuncular, düşman ve boss ordularını yenerek XP toplar, karakterlerini ve silahlarını geliştirirler. Her yükseltme teklifi rastgele olduğundan, her koşu (run) benzersiz yapılar (builds) oluşturma imkanı sunar.

Oyun, tek bir geliştirici (vedinad) tarafından yapılmış olmasına rağmen, Steam'de kısa sürede büyük bir popülarite kazanmış ve oyuncular tarafından "Aşırı Olumlu" eleştiriler almıştır.

Aksiyon roguelike oyunu olarak karşımıza çıkan Megabonk, düşman dalgalarını alt ettiğiniz zorlu bir savaş sistemi sunmaktadır. Basit bir görsellikle karşımıza çıkan Megabonk, hem eğlenceli hem de kapsamlı mekanikleriyle oyuncuları mest ediyor.

karakterlerin kilidini açın, kaynak toplayın ve seviye atlamaya çalışın. Tek yapmanız gereken şey budur. Karakterlerinizi en yüksek seviyelere çıkarmalı ve zorlu düşmanlara karşı savaş vermelisiniz. Düşman çeşitliliği ve zorluğu giderek arttığı için toplayabildiğiniz her eşyayı toplayın ve güçlü ekipmanlar elde edin.

Megabonk İndir

Düşmanları öldürerek XP toplayacak ve her seviye atlamanızda rastgele eşyalar kazanacaksınız. Olabildiğince hayatta kalmaya çalışmalı ve her seferinde daha da ileriye gitmelisiniz.

Hayatta kalmanın oldukça zor olduğu Megabonk oyununda, farklı haritalar da mevcuttur. Siz de Megabonk indirin ve roguelike hazzını mükemmel bir şekilde alın!

Megabonk Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 7, 8, 10, 11

İşlemci: potato

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: no

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Any