Mewgenics
Mewgenics, en güçlü kedi takımını oluşturmaya çalıştığınız bir sıra tabanlı roguelite oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun kalbi genetik sisteminde atıyor. Yüzlerce farklı kedi türünü birbirine çiftleştirerek milyonlarca farklı varyasyon elde edebilirsin.
- Kedilerini topladıktan sonra onları tehlikeli maceralara çıkarıyorsun.
- Kedilerin sakatlanabilir, garip hastalıklara yakalanabilir veya radyasyon yüzünden mutasyona uğrayabilir.
Sıra tabanlı savaş sistemini oyunculara sunan Mewgenics, kedilerden takım kuracağınız bir simülasyon-strateji oyunudur. Farklı yeteneklere sahip olan kedi karakterleri yanınıza alın, geliştirin ve yeni mutasyonlar ortaya çıkarın.
Mewgenics, 1000'den fazla eşsiz yetenek ve 900'den fazla kullanılabilir eşyayı içerisinde barındırıyor. Savaşçı, tank, büyücü ve daha birçok sınıf ile karşımıza çıkan bu oyunda, takımınızı en doğru sistemle oluşturmalısınız. Her bir sınıftan birer tane kullanabilir, farklı stratejiler deneyebilir veya kendi kedilerinizi oluşturabilirsiniz.
Savaşlardan sağ kurtulan kedileri soyunuzun devamı için kullanın. Garip yetenekleri olan kedileri farklı türden kedilerle çiftleştirerek, genetik farklılıkları yüksek kedi türleri oluşturabilirsiniz.
Mewgenics İndir
Grafik ve oynanış açısından türüne özgü bir deneyim sunan Mewgenics, 200 saatten fazla ana hikaye görevlerini oyunculara sunuyor. Oyunun her saatinde farklı düşmanlarla mücadele edecek ve her seferinde daha güçlüleriyle savaşacaksınız.
Eşyaları toplayın, kedileri çiftleştirin ve en güçlü kombinasyonu oluşturmaya çalışın. Siz de Mewgenics indirin ve bağımlılık yapan bir sıra tabanlı roguelite deneyimi yaşayın!
Mewgenics Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: 4 çekirdek, 2014 ve sonrası
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: 2GB VRAM, OpenGL 4.4 veya daha iyisi
- DEPOLAMA: 6 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Mewgenics çok mu zor?
Evet, bir "Roguelike" olduğu için hataların bedeli ağır olabilir; kedilerin kalıcı olarak ölebilir (permadeath).
Kaç farklı kedi kombinasyonu var?
Teorik olarak milyonlarca. Kulak yapısından kuyruk şekline, iç organ mutasyonlarından büyü yeteneklerine kadar her şey genetik.
Türkçe dil desteği olacak mı?
Genellikle McMillen oyunları başlangıçta İngilizce çıkar, ancak topluluk desteğiyle veya daha sonra resmi olarak Türkçe eklenebilir.
Konsollara (Switch, PS5, Xbox) gelecek mi?
Geliştiriciler oyunun Steam'deki devasa başarısından (ilk haftada 1 milyon kopya!) sonra konsol portları üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdular. Şu an için "öncelikli" olduklarını biliyoruz.