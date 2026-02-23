Mewgenics, en güçlü kedi takımını oluşturmaya çalıştığınız bir sıra tabanlı roguelite oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyunun kalbi genetik sisteminde atıyor. Yüzlerce farklı kedi türünü birbirine çiftleştirerek milyonlarca farklı varyasyon elde edebilirsin.

Kedilerini topladıktan sonra onları tehlikeli maceralara çıkarıyorsun.

Kedilerin sakatlanabilir, garip hastalıklara yakalanabilir veya radyasyon yüzünden mutasyona uğrayabilir.

Sıra tabanlı savaş sistemini oyunculara sunan Mewgenics, kedilerden takım kuracağınız bir simülasyon-strateji oyunudur. Farklı yeteneklere sahip olan kedi karakterleri yanınıza alın, geliştirin ve yeni mutasyonlar ortaya çıkarın.

Mewgenics, 1000'den fazla eşsiz yetenek ve 900'den fazla kullanılabilir eşyayı içerisinde barındırıyor. Savaşçı, tank, büyücü ve daha birçok sınıf ile karşımıza çıkan bu oyunda, takımınızı en doğru sistemle oluşturmalısınız. Her bir sınıftan birer tane kullanabilir, farklı stratejiler deneyebilir veya kendi kedilerinizi oluşturabilirsiniz.

Savaşlardan sağ kurtulan kedileri soyunuzun devamı için kullanın. Garip yetenekleri olan kedileri farklı türden kedilerle çiftleştirerek, genetik farklılıkları yüksek kedi türleri oluşturabilirsiniz.

Mewgenics İndir

Grafik ve oynanış açısından türüne özgü bir deneyim sunan Mewgenics, 200 saatten fazla ana hikaye görevlerini oyunculara sunuyor. Oyunun her saatinde farklı düşmanlarla mücadele edecek ve her seferinde daha güçlüleriyle savaşacaksınız.

Eşyaları toplayın, kedileri çiftleştirin ve en güçlü kombinasyonu oluşturmaya çalışın. Siz de Mewgenics indirin ve bağımlılık yapan bir sıra tabanlı roguelite deneyimi yaşayın!

Mewgenics Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İŞLEMCI: 4 çekirdek, 2014 ve sonrası

4 çekirdek, 2014 ve sonrası BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: 2GB VRAM, OpenGL 4.4 veya daha iyisi

2GB VRAM, OpenGL 4.4 veya daha iyisi DEPOLAMA: 6 GB kullanılabilir alan