Miami crime simulator APK GTA benzeri oyunlar arasında ve Android platformunda oldukça popüler.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Miami crime simulator APK, Android GTA benzeri oyunlar arasında. GTA 5 Mobile oyunu resmi olarak çıkmamış olsa GTA 5 mobil oyununu oynamak isteyenler için Google Play Store’da çok fazla GTA oynanışı sunan oyun var. Miami Crime Simulator bunlardan biri.

Miami Crime Simulator APK İndir

Miami, okyanusun kıyısında lüks ve modern bir şehir. Pahalı arabalar, güzel plajlar, iyi kulüpler, gangsterler dahil farklı insanları bu şehre çekiyor. Kahramanınız bu suç dünyasında savaşmaya karar verdi. RPG öğeleri ile ücretsiz 3 boyutlu üçüncü şahıs gangster simülatöründe kendinizi metropolün sokak yaşamına bırakın. İçinde bulunduğunuz şehir birçok tehlikeyle dolu. Yüksek suç oranı, kötü polisler, araba hırsızları ve çılgın mermiler kahramanınızı bekliyor olacak.

Görevleri tamamlayarak oyunda ilerleyin. Başarıyla tamamlanan görevler için büyük miktarda jeton ve deneyim kazanırsınız. Oyunda ilerledikçe daha fazla görev açarsınız. Müttefikler bulun ve çeteler kurun. Bölgenizi diğer haydutlardan koruyun. Arabaları çalın ve garajınıza koyun. Şehirde spor arabalarla dolaşın. Korunan alanları keşfedin.

Her gün günlük ödüller alın, son ödülü alın. Ücretsiz kristaller günde birkaç kez sunulur. Kaynakları (silahlar, cephane, ilk yardım çantası, coin ve fazlası) yerinde toplayın. Karakterinizin seviyesini yükseltin. Seviyeniz arttıkça fırsatlarınız da artar. Deneyim, kazanılan para miktarı ve temel becerileri artırır. Oyun, sokak dövüşçünüz için büyük bir mağazaya sahip. Kahramanınız için dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Kendinize ciddi bir cephanelik oluşturun. Kendinizi tepeden tırnağa silahlandırın ve her zaman tetikte olun. Her silah ustaca kullanım gerektirir. Silahlarınızı yükseltin ve savaşlarda avantaj elde edin. Düşman ordusuyla savaşmak için cephane stoklayın. Gangsterinize havalı kıyafetler giydirin.

Her türlü görev ve eğlence için araba var. Spor arabalar, modifiyeli araçlar, yolların kralı olmanızı sağlayacak. Asfaltta lastikleri yakın. Arazi araçları güçlü ve güvenilirdir. Böyle bir araçla herhangi bir araziden geçebilirsiniz. Gangsterinizin bazen güvenli bir şekilde hareket etmesi ve düşmanlarla çarpışması gerekir. Böyle bir araç en uygunudur. Cabrio, hafif, güçlü ve kontrollüdür. Bu araçla polisler sizi asla yakalayamaz. Limuzin ile sokakların kralı gibi hareket edin. Taksi şoförü olarak şehrin her köşesini keşfedin. Oyunda oyuna eğlence katacak daha birçok ilginç araba var.

GTA benzeri oyun, mobil cihazlar için mükemmel şekilde optimize edilmiştir. Android telefonunuzda veya tabletinizde zevkle oynayın. Ana karakterin rahat ve sorunsuz kontrolü oyuna bağlanmanızı sağlar. Kameranın akıcılığı ve animasyonlar dijital dünyaya daha fazla gerçekçilik kazandırır. Oyun hem zayıf hem de güçlü cihazlarda harika çalışır. Kameranın menzilini, insanlardan ve arabalardan gelen trafik yoğunluğunu değiştirebilirsiniz.