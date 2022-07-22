GTA 5 sistem gereksinimleri neler? Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, popüler açık dünya oyununun herhangi bir kasma ve donma sorunu olmadan oynanabilmesine olanak tanır. Bu sebepten ötürü oyunu bilgisayarınıza indirmeden önce gereksinimlere bakmanız çok büyük bir öneme sahip.

Grand Theft Auto serisinin en çok beğenilen yapımlarından bir tanesi olan GTA V, 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirildi. Oyun, büyük başarı elde etmesinin ardından 2014'te Xbox One ve PlayStation 4 için piyasaya sürüldü.

Dünya genelinde kısa sürede oldukça popüler hâle gelen oyun, 2015 yılında PC'ye çıktı. Oyuncuların uzun saatler boyunca keyifli zaman geçirebilmesine imkân tanıyan açık dünya oyununun Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sürümü 2022 yılında sunuldu.

Serinin önceki oyunlarından farklı olarak üç adet oynanabilir karakterin yer aldığı Grand Theft Auto 5'in PC sürümünü satın almak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken oldukça büyük bir husus bulunuyor. GTA V sistem gereksinimleri, oyunu kasma ve donma problemi olmadan oynayabilmenizi sağlar.

GTA 5 Sistem Gereksinimleri Neler?

Açık dünya türündeki Grand Theft Auto V isimli oyunun minimum ve önerilen gereksinimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Peki, uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan yapımı sorunsuz oynamak için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor?

Minimum sistem gereksinimleri, uzun saatler boyunca eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan oyunun düşük ayarlarda herhangi bir kasma sorunu ortaya çıkmadan problemsiz bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarın hangi donanım bileşenlerine sahip olması gerektiğini gözler önüne serer.

GTA 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core 2 Q6600 2.40 GHz / AMD Phenom 9850 2.5 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB (DX 10, 10.1, 11)

Depolama Alanı: 72 GB kullanılabilir alan

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan Grand Theft Auto 5'i düşük ayarlarda oynayabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda en az Intel Core 2 Q6600 2.40 GHz ya da AMD Phenom 9850 2.5 GHz işlemcinin yer alması gerekiyor.

Sahip olduğu 96 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyunun minimum sistem gereksinimlerinde NVIDIA 9800 GT 1 GB veya AMD HD 4870 1 GB (DX 10, 10.1, 11) ekran kartı isteniyor. Bunun yanı sıra en az 4 GB RAM'e de ihtiyaç duyuluyor.

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan video oyununu bilgisayarınıza kurabilmeniz için 72 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var. Eğer bilgisayarınızın depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa kurulum işlemi başarısızlık ile sonuçlanır. Bu nedenle böyle bir durumda sisteminizde yer açmanız gerekir.

Günümüzde video oyunları oldukça büyük yer kaplıyor. Dolayısıyla daha önce bitirdiğiniz bir oyun varsa onu silerek önemli miktarda yer açabilirsiniz. Bilgisayarınızda bulunan yerleşik araçta problem yaşıyorsanız, söz konusu işlemi program kaldırma programları ile gerçekleştirebilirsiniz.

GTA 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 3.2 Ghz / AMD X8 FX-8350 4 Ghz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB / AMD HD7870 2 GB

Depolama Alanı: 72 GB kullanılabilir alan

Dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyununu yüksek ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarınızda en az 8 GB RAM'in yer alması gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5 3470 3.2 Ghz ya da AMD X8 FX-8350 4 Ghz isteniyor.

Oyunun yüksek ayarlarda kasma problemi olmadan oynanabilmesi için en az NVIDIA GTX 660 2 GB veya AMD HD7870 2 GB ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Depolama alanı tarafında tıpkı minimum sistem gereksinimlerinde olduğu gibi 72 GB kullanılabilir alan gerekiyor.

PC'nizin içerisinde bulunan donanım bileşenleri, önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa Rockstar Games'in popüler açık dünya oyununu yüksek ayarlarda herhangi bir kasma ve donma problemi olmadan oynayabilirsiniz.

GTA 5 Hikayesi Nedir?

Bir banka soygunu görevi ile başlayan Grand Theft Auto V, Los Santos isimli kurgusal şehirde geçiyor. Üç farklı oynanabilir karakterin yer aldığı açık dünya oyununda Trevor Philips, Michael De Santa ve Franklin Clinton isimli karakterlerin hikâyesine tanık oluyoruz.

Grand Theft Auto 5'te serinin önceki yapımlarından farklı çeşitli özellikler bulunuyor. Birden oynanabilir karakterin yanı sıra FPS ve TPS bakış açıları arasında çok kolay bir geçiş yapabiliyorsunuz. Bu iki özellik, oyun deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor.

Yıllardır popülerliğini sürdüren video oyununun hikâye modunda çeşitli görevler bulunuyor. Bu görevleri Michael, Trevor veya Franklin ile tamamlayabiliyorsunuz. Oyunda ayrıca yan görevler de bulunuyor. İster oyun tarafından sunulan görevleri yapabilir isterseniz şehirde amaçsız bir şekilde gezebilirsiniz.

GTA 5 Fiyatı Ne Kadar?

GTA 5 Premium Edition PC (Epic Games) Fiyatı: 84,50 TL

GTA 5 Premium Edition PS4 Fiyatı: 133,98 TL

GTA 5 PS5 Fiyatı: 439 TL

GTA 5 Premium Edition Xbox Fiyatı: 82,50 TL

Bilgisayarınızda bulunan donanım bileşenleri, minimum veya önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa GTA 5 fiyatı ne kadar sorusunun yanıtını merak edebilirsiniz. GTA 5 Premium Edition'ın PC sürümü şu anda Epic Games'te 84,50 TL fiyat etiketine sahip.

GTA 5 Premium Edition'ın PlayStation 4 versiyonu 133,98 TL, Xbox sürümünü ise 82,50 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Grand Theft Auto 5'in PlayStation 5 sürümü 439 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Bu fiyatlar zaman içerisinde azalabilir ya da artabilir.

Bu yazıda açık dünya temasına sahip olan Grand Theft Auto V isimli yapıma dair merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi 10 GTA 5 modu listemize de göz atabilirsiniz.