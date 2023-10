GTA Benzeri Bilgisayar Oyunları

Her oyun gibi GTA serisinin de bir sonu var -eğer ki online olarak oynamıyorsanız- ve bir noktadan sonra hikaye bitiyor. GTA benzeri oyunlar ilginizi çekiyorsa ve yeni bir şeyler arıyorsanız bu yazımız çok işinize yarayabilir.

GTA serisi 5. oyunu ile birlikte adeta global bir fenomen haline geldi. Oyunlarla hiç alakası olmayan kişiler bile GTA 5 nedir ne değildir çok iyi biliyor. Pek çok oyuncu da GTA serisini severek oynuyor.

Elbette piyasada çok fazla GTA benzeri oyun var. Biz de siz GTA sevdalıları için en iyi GTA benzeri oyunlardan bir liste yaptık. Böylece yeni ve farklı oyunları da deneyimleyebilirsiniz.

En İyi GTA Benzeri Oyunlar

Red Dead Redemption 2

Saints Row Serisi

Cyberpunk 2077

Sleeping Dogs

Yakuza Serisi

Just Cause 4

Watch Dogs

LA Noire

Mafia 3

Red Dead Redemption 2

Şüphesiz ki GTA’ya en çok benzeyen oyunlardan biri Red Dead Redemption 2’dir. İki oyun da Rockstar Games tarafından yapılıyor ve özellikle de Red Dead Redemption 2, GTA 5’ten fazlasıyla ilham alınarak yapılmış bir yapım. Öyle ki, Red Dead Redemption 2 için “GTA’nın vahşi batılısı” deniyor.

Saints Row Serisi

Eğer video oyunlarında uçuk kaçık şeyler yapmaktan keyif alan biriyseniz Saints Row serisi tam size göredir. GTA’nın daha absürt bir hali gibi olan Saints Row son derece eğlenceli bir oyundur. Arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynayabileceğiniz bu oyunun açık dünyası epey keyiflidir.

Cyberpunk 2077

Çıktığı günden beridir sürekli gündemde kalmayı başaran Cyberpunk 2077 şu an çok daha iyi durumda olan bir oyun. Öyle ki, çıkışında oyunu yerden yere vuran pek çok kişi bile şu anda oyunu keyifle oynuyor. GTA severleri oldukça içine çekebilecek bir yapım olan Cyberpunk 2077’yi daha önce oynamadıysanız şu an tam sırası.

Sleeping Dogs

“GTA’nın Çin versiyonu” gibi olan Sleeping Dogs son derece underrated diyebileceğimiz bir yapım. Öyle ki oyundaki pek çok şey GTA’yı andırsa da Sleeping Dogs’un farklı yaptığı şeyler bu oyunu çok daha eşsiz kılıyor. Yakın dövüşün ve doğu motiflerinin ön planda olduğu bu oyunda bizleri güzel bir hikaye ve keyifli bir oynanış bizleri bekliyor.

Yakuza Serisi

Yakuza’ya “Japon GTA’sı” demek biraz zor çünkü Yakuza serisi bundan çok daha fazlasına sahip. Tıpkı GTA’da olduğu gibi güzel bir hikaye ve büyük bir açık dünya bizleri karşılıyor ancak Yakuza’nın dallanıp budaklanan hikayesi, yan karakterleri ve dövüş sistemi GTA’dan epey farklı. Uzun soluklu bir oyun deneyimi arayanlar için Yakuza serisini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Just Cause 4

Tıpkı Saints Row’da olduğu gibi Just Cause 4’de de uçuk kaçıklık arşa ulaşmış durumda. Aksiyonun bir saniye bile durmadığı bu oyunda patlamalar ve silah sesleri hiç susmuyor. Hikaye olarak size pek bir şey sunmayan Just Cause 4’ün asıl olayı oynanışında ve aksiyonunda gizli.

Watch Dogs

Hack ve hackerlık temalı bir oyun olan Watch Dogs GTA ile beraber en çok adı anılan oyunlardan bir tanesi. Öyle ki ilk Watch Dogs oyunu direkt olarak GTA ile rekabet etmek için yola çıkmıştı. Tabii ki GTA kadar büyük ve görkemli bir oyun değil ancak Watch Dogs da oldukça keyifli bir oyun, özellikle de hackleme mevzularına ilginiz varsa.

LA Noire

Daha ağır tempolu ve dedektiflik temalı bir oyun arıyorsanız LA Noire’a muhakkak bir bakmalısınız. GTA’nın yapımcıları olan Rockstar Games tarafından yayınlanan LA Noire en iyi dedektiflik temalı oyunlardan bir tanesidir. Döneminde oldukça dikkat çekmiş olan bir oyun olsa da sonradan devamı gelmedi.

Mafia 3

Mafia 3 serinin en iyi oyunu değil ancak eğer sıkı bir GTA fanıysanız ve mafya temasından da hoşlanıyorsanız bu oyun size keyif verebilir. Mafia serisi Amerika’nın daha eski dönemlerini anlatıyor ve bu nedenle GTA ile büyük oranda paralellik gösteriyor. Mafya teması ilginizi çekiyorsa Mafia 3’e muhakkak bir göz atın deriz.

GTA benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi? GTA benzeri oyunlar listemizde olması gerektiğini düşündüğünüz başka yapımlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.