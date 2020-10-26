Windows 10 İndir

Windows 10 ve Windows 10 Pro indirmek isteyenler için Windows 10 ISO dosyası indirme linki burada! Windows 10 yüklemek veya yeniden yüklemek, Windows 7'den Windows 10'a yükseltmek için kullanılabilen Windows 10 Disk Görüntüsü dosyaları, 32-bit ve 64-bit sistemler için kolayca indirilebilir. Windows 10 sıfırdan kurulum yapmak isteyenler için de bu dosyalar gereklidir. Windows 10'a geçiş yapmak istiyorsanız hemen yukarıdaki linke tıklayarak dil paketi ile uğraşmadan doğrudan Windows 10 Türkçe indirme ve kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft tarafından piyasaya sürülen en son işletim sistemi olan Windows 10, birçok yenilikle birlikte karşımıza çıkıyor. Donanımları daha etkili kullanan, böylece daha ucuz bilgisayarlarda bile daha hızlı çalışan bu sistem, sade tasarımı ve farklı özellikleriyle dikkatleri çekiyor. Öne çıkan Windows 10 özellikleri arasında;

Teknik yardım alın veya verin: Hızlı Yardım, istediğiniz yerden bir bilgisayarı görüntülemenizi veya paylaşmanızı ve birisine yardım etmenizi sağlar.

Ekranınızda gördükleriniz için bir ekran alıntısı çekin: Windows tuşu + Shift + S tuşlarına basarak ekran alıntısı çubuğunu açın, ardından imleci görüntüsünü almak istediğiniz alana sürükleyin. Belirlediğiniz alan panonunuza kaydedilir.

Fotoğraflarınızı hızlıca bulun: Fotoğraflarınızda kişi, yer, nesne ve metin araması yapın. Ayrıca sık kullanılanları ve belirli dosyaları veya klasörleri de arayabilirsiniz. Fotoğraflar uygulaması sizin yerinize etiketleme yapar; böylece sonu gelmeyen kaydırmalara gerek kalmadan istediğinizi bulabilirsiniz.

Uygulamaları yan yan yerleştirin: Açık herhangi bir pencereyi seçin, ardından yan tarafına sürükleyip bırakın. Açık olan diğer tüm pencereleriniz ekranın diğer tarafında görünür. Açık olanı doldurmak için bir pencere seçin.

Yazmak yerine konuşun: Dokunmatik klavyeden mikrofonu seçin. Fiziksel bir klavyeden Windows tuşu + H tuşlarına basarak dikte edin.

Birbirinden güzel sunumlar hazırlayın: PowerPoint'te içeriklerinizi girin ve sunumunuz için öneriler alın. Tasarımı değiştirmek için Tasarım - Tasarım Fikirleri altından diğer seçeneklere bakın.

Gece ışığı ile daha rahat uykuya dalın: Gece çalışırken gece ışığı moduna geçerek gözlerinizi dinlendirin. Açık veya Koyu moda geçerek bilgisayarınızı değiştirin.

Görev çubuğundaki karışıklığı temizleyin: En son kullandığınız uygulamaları kolayca bulabilmek için görev çubuğunuzu düzenli tutun.

İşlem Merkezi: Daha sonra bir ayarı değiştirmek veya bir uygulamayı açmak için hızlı işlem belirlemek mi istiyorsunuz? İşlem Merkezi bunu kolaylaştırır.

Dokunmatik yüzey hareketleri: Tüm açık pencerelerinizi aynı anda görün. Dokunmatik Yüzey Hareketleri bunu hızlı ve kolay hale getirir.

Matematik işlemlerini OneNote'a bırakın: Bir denklemi çözmekte zorlanıyor musunuz? Dijital kalem kullanarak bir denklem yazın ve OneNote matematik aracı denklemi sizin yerinize çözsün.

Odaklanma yardımı sayesinde işinize odaklanın: Bildirimleri doğrudan işlem merkezine göndererek çalışırken dikkat dağıtıcı unsurları en düşük seviyede tutun.

Windows Hello: Yüzünüzü veya parmak izinizi kullanarak Windows cihazlarınızda üç kat daha hızlı oturum açın.

Windows 10 Nasıl Yüklenir / Kurulur?

Cihazınızın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun: Windows 10 yükleme ve kurulumuna geçmeden önce, minimum sistem gereksinimlerini söylemek gerek. Bilgisayarınız bu özelliklere sahipse Windows 10 / Windows 10 Pro yüklemesini başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Windows 10 / Windows 10 Pro kurulumu için 1GHz veya daha hızlı uyumlu işlemci, Windows 10 32 bit için 1GB RAM, Windows 10 64 bit için 2GB RAM, 32GB boş alan, WDDM sürücülü DirectX 9 uyumlu veya daha yeni grafik işlemci, 800x600 veya daha yüksek çözünürlüklü ekrana sahip bir bilgisayar ve kurulum için internet bağlantısına ihtiyacınız var. Windows 10 yükleme medyası oluşturun: Microsoft, özel bir yükleme medyası oluşturma aracı sunar. Bu bağlantıyı kullanarak veya bu sayfada Windows 10 yükleme medyası oluşturma başlığı altında Aracı şimdi indir'i seçerek aracı indirebilirsiniz. Windows 10 kurulum dosyalarını içerecek en az 8GB kapasiteli boş bir USB sürücüye veya boşa bir DVD'ye ihtiyacınız var. Aracı çalıştırdıktan sonra Microsoft şartlarını kabul ediyor ve ardından Ne yapmak istiyorsunuz? sorusuna Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur'u seçiyorsunuz. İstediğiniz Windows dilini ve sürümünü, bunun yanı sıra 32 bit mi 64 bit mi olacağını seçiyorsunuz ve ardından kullanmak istediğiniz medya türünü seçiyorsunuz. USB sürücüden yüklemeyi seçmenizi tavsiye ederiz. USB sürücüyü seçtiğinizde araç gerekli dosyaları indirecek ve bunları USB sürücüye kopyalayacak. Yükleme medyasını kullanın: Yükleme medyanızı Windows 10'u yüklemeyi planladığınız bilgisayara takın, ardından bilgisayarınızın BIOS veya UEFI'na erişin. Genelde bir bilgisayarın BIOS'una veya UEFI'na erişmek önyükleme sırasında belirli bir tuşa basılı tutmayı gerektirir ve genellikle ESC, F1, F2, F12 veya Delete tuşlarıdır. Bilgisayarınızın önyükleme sırasını değiştirin: Bilgisayarınızın BIOS'unda veya UEFI'nda önyükleme sırası için ayarları bulmanız gerekir. Önyükleme veya Önyükleme sırası şeklinde görebilirsiniz. Bu, bilgisayar başlatıldığında ilk olarak hangi aygıtların kullanılacağını belirlemenizi sağlar. Öncelikli olarak USB bellek/DVD seçilmezse Windows 10 yükleme aracı önyükleme yapmayacaktır. Bu nedenle sürücüyü önyükleme sırası menüsünün üstüne taşıyın. Güvenli Önyüklemeyi devre dışı bırakmanız da önerilir. Ayarları kaydedin ve BIOS / UEFI'den çıkın: Şimdi bilgisayarınız Windows 10 kurulum aracı ile başlayacaktır. Bu da size Windows 10'u bilgisayarınıza kurma sürecinde yol gösterecektir.

Not: Windows 7 veya Windows 8.1'i Windows 10'a yükseltiyorsanız, Windows 10'u doğrudan bilgisayarınıza indirmek ve kurmak için bu aracı kullanabilirsiniz. Programı yönetici olarak çalıştırın ve Ne yapmak istiyorsunuz? bölümüne geldiğinizde Bu bilgisayarı şimdi yükselt'i seçin ve yönergeleri takip edin. Yükleme işlemi sırasında dosyalarınızı ve uygulamalarınızı saklama seçeneği de sunulur.

Windows 10 Pro İndirmek / Satın Almak İçin Neden

Windows 10 Home ve Windows Pro olmak üzere iki sürüm mevcuttur. Windows 10 Home indirerek aşağıdaki özelliklere sahip bir işletim sistemine kavuşursunuz:

Yerleşik güvenlik özellikleri virüsten koruma, güvenlik duvarı ve internet korumalarından oluşur.

Bilgisayarınızın kilidini hızlı, güvenli ve parolasız bir yöntemle açmak için Windows Hello ile yüzünüzü veya parmak izinizi tarayın.

Odaklanma yardımıyla bildirimleri, sesleri ve uyarıları engelleyerek dikkatiniz dağılmadan çalışabilirsiniz.

Zaman çizelgesi en son belgelerinizi, uygulamalarınızı ve gezdiğiniz web sitelerini kaydırıp görüntülemenin hızlı ve kolay bir yolunu sağlar.

Microsoft Fotoğraflar fotoğraflarınızı ve videolarınızı yönetmenin, aramanın, düzenlemenin ve paylaşmanın basit bir yoludur.

Oyun çubuğuyla anında canlı oyun yayını açın, ekran kaydı alın ve ses ayarlarını tek tek denetleyin.

1GHz veya daha hızlı uyumlu işlemci, 1GB RAM (32-bit için) 2GB RAM (64-bit için), 20GB boş alan, 800x600 veya daha yüksek çözünürlük WDDM sürücülü DirectX 9 grafik işlemci destekli ekran kartına sahip bir bilgisayara Windows 10 Home indirip yükleyebilirsiniz.

Windows 10 Pro, Windows 10 Home işletim sisteminin tüm özelliklerine ek olarak Uzak Masaüstü, Windows Bilgi Koruması, BitLocker ve kurumsal kullanıcılara yönelik tasarlanmış bir araç paketi içerir.

Windows 10, otomatik güncelleştirmeler etkinleştirilmiş olarak gelir. Bu sayede en son özellikleri ücretsiz edinirsiniz. Windows 10, kullanıcı kimliklerini, cihazları ve bilgileri sadece Microsoft tarafından sunulan makine zekasıyla desteklenen kapsamlı bir çözümle koruyarak güvenlik konusunda çığır açar. Yerleşik güvenlik, üretkenlik ve yönetim özellikleri zaman, para ve iş gücü konusunda tasarruf etmenizi sağlar. Fotoğraflarınızı düzenleyin ve sunumlarınıza renk katın. Windows 10, yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarmak için gereken uygulamaları içerir. Windows 10, eğlenmenize ve daha az uğraşıyla çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak uygulamalar ve özelliklere sahiptir.