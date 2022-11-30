Windows 10 İçin En İyi ve En Kötü İnternet Tarayıcıları Hangileri?

Bilgisayar üzerinden kullanılabilecek en iyi ve en kötü tarayıcılar hangileri sorusu, dijital dünyada gizliliğine önem veren kişiler tarafından en fazla sorulan soruların başında geliyor. Bu yazıda gizlilik açısından hangi web tarayıcılarının başarılı, hangilerinin başarısız olduğunu açıkladık.

Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar üzerinden kullanılabilecek çok sayıda internet tarayıcısı bulunuyor. İnternette gezinebilmenize imkân tanıyan bu tarayıcıların bir kısmı gizlilik ve güvenlik konularında başarılı bir performans sergilerken bazıları ise bu konuda beklentilerin altında kalıyor.

Tarayıcıların tamamı internette gezinebilmenize, YouTube gibi platformlar üzerinden videolar izleyebilmenize ve daha birçok aktivite yapabilmenize imkân tanır. Peki, çevrim içi ortamda ne kadar güvendesiniz? Kullandığınız web tarayıcısı gizliliğinize ne kadar önem veriyor?

En İyi Tarayıcılar Listesi

DuckDuckGo

Tor

Mozilla Firefox

Brave

Epic Browser

Yukarıda gizlilik açısından en başarılı 5 internet tarayıcısı yer alıyor. Listede bulunan tarayıcıların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en fazla hangi arama motorlarının kullanıldığını merak ediyorsanız en çok kullanılan 10 arama motoru listesini de inceleyebilirsiniz.

DuckDuckGo

DuckDuckGo, gizlilik konusunda dünyanın en başarılı internet tarayıcılarından biridir. İzleyici engelleyici ve şifreleme uygulayıcısı ile beraber gelen tarayıcı, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamadığını ve paylaşmadığını belirtiyor. DuckDuckGo'nun ayrıca özel bir arama motoru da bulunuyor.

Tor

The Onion Router olarak da bilinen Tor, üçüncü taraf izleyicilerin sizi izleyebilmesini engeller. Çevrim içi ortamda gizlilik sunan tarayıcıda internetten gezinme işlemi bittiğinde ise tüm çerezler ve arama geçmişi otomatik olarak temizlenir.

Mozilla Firefox

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Mozilla Firefox, ilk olarak 2002 yılında kullanıma sunuldu. Kâr amacı gütmeyen yıllar Mozilla Vakfı tarafından sunulan tarayıcı zaman içerisinde çok sayıda güncelleme aldı.

Modern arayüze sahip olan tarayıcıda üçüncü taraf çerez engelleme, bireysel koruma raporu, kripto madencileri engelleme, parmak izi toplayıcı engelleme, gizli gezinti modu dahil olmak üzere pek çok özellik yer alıyor.

Brave

Gizlilik konusuna önem veren tarayıcılardan bir diğeri ise Brave'dir. İlk olarak 2019 yılında yayımlanan Brave, ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki izleyicileri engeller. Https Everywhere desteğine sahip olan tarayıcıda özel gizli mod dahil olmak üzere çeşitli özellikler mevcut. Tarayıcının ayrıca özel arama motoru da bulunuyor.

Epic Browser

Parmak izi koruması özelliğine sahip olan Epic Browser reklamları, çevrim içi izleyicileri ve kripto para madenciliğini engelleyen bir web tarayıcısıdır. Epic'te yer alan proxy verilerinizi şifreler, konumunuzu gizler ve engellenen sitelere erişebilmenizi sağlar.

En Kötü Tarayıcılar Hangileri?

Microsoft Edge

Yandex Browser

Baidu

Google Chrome

Safari

Yukarıda gizlilik açısından kötü olan beş farklı internet tarayıcısı bulunuyor. Listede yer alan tarayıcıların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Microsoft Edge

Trinity College Dublin'deki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre Yandex ve Edge gizlilik konusunda başarısız bir performans sergileyerek diğer tarayıcıların gerisinde kalıyor. Tarayıcı gizliliğin yanı sıra arayüz ve özellik konusunda da beklentilerin altında kalıyor.

Yandex Browser

Yandex Browser, Rusya merkezli Yandex tarafından geliştirilen bir web tarayıcısıdır. İlk olarak 2012 yılında yayımlanan tarayıcı, günümüzde modern bir arayüze sahip. Pek çok özelliğe sahip olan Yandex Browser, gizlilik konusunda beklentilerin altında kalıyor.

Baidu

Baidu, Chromium tabanlı bir internet tarayıcısıdır. Yani Chrome ile aynı altyapıyı kullanıyor. Geçtiğimiz yıllarda gizlilik sorunları ile gündeme gelen tarayıcıda yerleşik virüs tarayıcısı, reklam engelleme gibi çeşitli özellikler bulunuyor.

Google Chrome

Listenin dördüncü sırasında dünyanın en popüler web tarayıcılarından biri olan Google Chrome yer alıyor. Gizlilik konusunda başarısız bir performans sergileyen Chrome, ziyaret ettiğiniz sitelere göre reklam gösterir. Yani bir e-ticaret sitesinde bilgisayarlara göz attıysanız web sitelerinde bilgisayar reklamları ile karşılaşma ihtimaliniz yüksek.

Safari

Gizlilik konusunda kötü performans sergileyen web tarayıcıları listesinin son sırasında ise Safari bulunuyor. Teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen Safari, açık kaynak kodlu bir tarayıcı değildir. Sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmasını önleme konusunda iyi bir iş çıkardığını da belirtmek gerekiyor.

Bu yazıda gizlilik konusunda en iyi ve en kötü tarayıcılar listeleri hazırladık. Sizce bu konuda en başarılı ve en başarısız web tarayıcıları hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca en başarılı VPN hizmetlerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız en iyi VPN programları listesine de göz atabilirsiniz.