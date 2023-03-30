Microsoft Edge Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Zaman zaman karşılaşılan bazı sorunlardan ötürü Microsoft Edge tarayıcısında sıfırlama işleminin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, yazılım devi tarafından sunulan tarayıcı nasıl sıfırlanır? Hazırladığımız rehberde Edge tarayıcısının nasıl sıfırlanacağını açıkladık.

Microsoft’un popüler internet tarayıcısı Edge’de web sayfalarının açılmaması, kendi kendine aniden kapanma, çerez hatası gibi mühim sorunlarla karşılaştıysanız bilgisayarınızı sıfırlamadan bu sorunu çözmenin çok basit bir yolu var.

Sıfırlama işlemi sayesinde yalnızca birkaç basit adımda Microsoft Edge tarayıcısında karşılaştığınız bazı sorunları düzeltebilirsiniz. Peki, bu işlemi gerçekleştirmek için hangi adımları sırasıyla uygulamak gerekiyor?

Microsoft Edge Sıfırlama Adımları

Microsoft Edge'i açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

Ayarlar menüsünü görüntüleyin.

"Ayarları sıfırla" sekmesine girin.

"Ayarları varsayılan değerlerine geri yükle" butonuna tıklayın.

"Sıfırla" butonuna basın.

En iyi ücretsiz internet tarayıcıları arasında yer alan Microsoft Edge'i yalnızca birkaç adım uygulayarak sıfırlayabilmeniz mümkün. İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Microsoft Edge isimli web tarayıcısını açın. Eğer masaüstünde Edge'in kısayol simgesi yoksa görev çubuğundaki arama kutucuğundan erişebilirsiniz.

Tarayıcıyı açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan üç nokta simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsüne girin.

Açılan sayfanın sol kısımda çeşitli sekmeler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Ayarları sıfırla" sekmesini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Ayarları varsayılan değerlerine geri yükle" butonuna tıklamanız gerekiyor.

"Ayarları varsayılan değerlerine geri yükle" butonuna tıkladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencerede taracıyı sıfırladığınız takdirde başlangıç sayfası, yeni sekme sayfası, sabitlenmiş sekmeler ve arama altyapısının sıfırlanacağına, tüm uzantıların devre dışı bırakılacağına, geçici verilerin temizleneceğine yönelik bir uyarı yer alacak.

"Sıfırla" butonuna tıklayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda Microsoft Edge isimli tarayıcı sıfırlanmış olacak.

Bu yazıda yazılım devi tarafından geliştirilen Microsoft Edge isimli web tarayıcısının sıfırlanabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.