Windows işletim sistemi kullanıcıları için Microsoft tarafından geliştirilen Fix it Center, bilgisayardaki problemleri tarayarak buluyor ve otomatik olarak düzeltiyor.

Yeşim Halıcı - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Güncellemesi geçmiş programlar, uyumsuz aplikasyonlar gibi pek çok neden sistemde çeşitli problemlere yol açabilir. Microsoft, Windows işletim sistemlerini tamir edebilen yeni aracıyla otomatik olarak sorunları gidermeye çalışıyor. Ücretsiz ve küçük bir araç olan Fix it Center sorunları bulmakla kalmıyor, çözümleri de ayağınıza getiriyor. Pek çok soruna karşı kullanıcılara çözümler sunan Microsoft Fix it Center, ücretsiz. yapısı ile her bilgisayarda olması gereken bir program olarak görülüyor. Windows platformuna özel olarak geliştirilen ve günümüzde güncel sorunların çözüm yollarını bulmada yardımcı olan yardımcı araç, Türkçe dil desteğine de sahip. Farklı dil seçenekleri ile kullanılabilen uygulama, Windows sorunları için birebir çözümler sunuyor.

Microsoft Fix it Center Özellikleri

Ücretsiz,

Türkçe dil desteği,

Güncel sorunların çözümleri,

Küçük dosya boyutu,

Basit kullanım,

İleride daha büyük problemlere sebep olabilecek pek çok sorun küçük bir işlemle düzeltilerek sistem optimize ediliyor. Kolay bir kullanımı olan program aynı zamanda internet sayfasıyla entegre çalışarak çözemediği problemlerle ilgili önerilerde bulunuyor. Çevrimiçi sayfa üzerinden kendi profilinizle giriş yaparak hem daha fazla çözüm önerisi alıyor hem de benzer problemleri yaşayan diğer Windows kullanıcılarını bulabiliyorsunuz.

Fix it Center kurulduğu andan itibaren size özel kişisel bir yardımcı halini alıyor. sistemdeki her ayrıntıyı tarayan yazılım raporlamalar dışında bulduğu hatalara anında çözüm üretiyor. Kullanıcıya ise sadece öneriyi uygulamak kalıyor. Kolay arayüzünde sistemle ilgili detayları listeleyen Fix it Center'ın önerilerini uygulayıp uygulamamak tamamen kullanıcıya bağlı bir seçim. Sistemdeki temel problemleri otomatik olarak düzeltebilen Fix it Center kullanıcıların karşılaşabileceği problemleri en aza indirmeye çalışıyor.

Microsoft Fix it Center İndir

Windows platformu için ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen Microsoft Fix it Center resmi web sitesi üzerinden dağıtılıyor. Dileyen kullanıcılar hemen uygulamayı indirip, Windows sorunlarına karşı çözümler bulabilirler. Uygulama sorunları hızlı bir şekilde çözerek Windows bilgisayarların daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Uygulama Türkçe olarak kullanılmaya devam ediliyor.