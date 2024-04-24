Microsoft Flight Simulator Sistem Gereksinimleri
Microsoft Flight Simulator oynamak mı istiyorsunuz? O zaman mutlaka yazımıza göz atın ve Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimlerini kontrol edin.
Simülasyon ve uçuş oyunu sevenlerin favori yapımlarından biri olan Microsoft Flight Simulator pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Gerçekçi bir uçuş deneyimi arayanlar için ideal bir yapım olan Microsoft Flight Simulator’ü uzun saatler boyunca oynayabilirsiniz. Pek çok uçuş sever Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri nedir diye merak ediyor. Eğer siz de bilgisayarınızın bu oyuna hazır olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.
Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Microsoft Flight Simulator 2020 yılında piyasaya sürüldü. En iyi uçak oyunlarından biri olan Microsoft Flight Simulator, sistem gereksinimleri bakımından sizleri şaşırtabilecek bir yapım. Oyunu indirmeye kalkışmadan önce muhakkak bilgisayarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.
Microsoft Flight Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
- VR Desteği: SteamVR, Oculus PC ya da OpenXR. Klavye ve fare gereklidir
Uçaklar Nasıl Uçar?
Belki de insanlığın en önemli icatlarından biri olan uçaklar, geçmişten günümüze birçok defa evrim geçirmiş olsa da uçma mantığı aynıydı.
Microsoft Flight Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimlerine baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey hiç şüphesiz oyunun kapladığı alan olacaktır. Zira Microsoft Flight Simulator kaç GB diye soracak olursanız alacağınız cevap sizi epey şaşırtabilir. Microsoft Flight Simulator tam tamına 150 GB büyüklüğünde! En çok yer kaplayan oyunlardan biri olan Microsoft Flight Simulator’ü indirmek de bilgisayarda saklamak da epey zorlu olacak.
Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız bu oyunu kaldırıyor mu? Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri beklediğiniz gibi mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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