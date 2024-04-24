Simülasyon ve uçuş oyunu sevenlerin favori yapımlarından biri olan Microsoft Flight Simulator pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Gerçekçi bir uçuş deneyimi arayanlar için ideal bir yapım olan Microsoft Flight Simulator’ü uzun saatler boyunca oynayabilirsiniz. Pek çok uçuş sever Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri nedir diye merak ediyor. Eğer siz de bilgisayarınızın bu oyuna hazır olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Microsoft Flight Simulator 2020 yılında piyasaya sürüldü. En iyi uçak oyunlarından biri olan Microsoft Flight Simulator, sistem gereksinimleri bakımından sizleri şaşırtabilecek bir yapım. Oyunu indirmeye kalkışmadan önce muhakkak bilgisayarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

Microsoft Flight Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 150 GB kullanılabilir alan

: 150 GB kullanılabilir alan VR Desteği: SteamVR, Oculus PC ya da OpenXR. Klavye ve fare gereklidir

Microsoft Flight Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X

: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimlerine baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey hiç şüphesiz oyunun kapladığı alan olacaktır. Zira Microsoft Flight Simulator kaç GB diye soracak olursanız alacağınız cevap sizi epey şaşırtabilir. Microsoft Flight Simulator tam tamına 150 GB büyüklüğünde! En çok yer kaplayan oyunlardan biri olan Microsoft Flight Simulator’ü indirmek de bilgisayarda saklamak da epey zorlu olacak.

Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız bu oyunu kaldırıyor mu? Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri beklediğiniz gibi mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.